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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - Арестович о потерях Украины в войне

арестович

В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.

В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А по -вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - подчеркнул Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы лишь в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина терпит потери, и они немаленькие.

"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - отметил он.

потери (4379) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+67
І цей ще виліз. Зараз будуть нас лякати втратами.
Говорити про фінансовий ущерб. Натомість не пропонуючи жодних інструментів, які би покрили наслідки війни..
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29.03.2022 18:27
+58
Украинцы всю историю умели воевать но всегда просирали все на переговорах.
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29.03.2022 18:30
+46
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 18:32
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ну не попасть в здание обладминистрации которое ВНЕЗАПНО не бегает, то конечно еще надо уметь,даже лаптежопые смогут,кроме того че до кима пристали он конечно колоритный чувак,но хоть на своем месте и делает свою работу,посевные,работа тыла,вообще фунционирование области,а то что он не плачет за каждого убитого,так он нафиг сопьется нахрен если всех оплакивать будет,не может он постоянно с кислой миной ходить иначе опять будут тошнить **** нагнтаете депресняк на людей которые выбрались из ада,в Николаев много беженцев едут з того Мариуполя тоже
а вот по тем двум телам вопросов куда больше,чем оны собственно заняты?
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30.03.2022 01:06 Ответить
Це один з пробних камінців. Незабаром нам і цифри втрат повідомлять, і ролики по зомбоящику крутитимуть з плачущими дітьми,що благають «астанавіть вайну»,і експерди будуть вчитувати про вигідність «оренди » та необхідність «припинення вогню» та про нескінченні ресурси раісі-аби швидше укатати на «даґаварицца посередінє»,а постійними ракетними обстрілами з коментарями,що знищено-підштовхуватимуть у вказаному напрямку. Тільки нам треба затямити : поки ми боремось-живемо,і в нас є шанс. Припинемо і здамося-ЗДОХНЕМО. УСІ. Це лише питання часу. Найближчого.
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29.03.2022 18:52 Ответить
Донбас і Крим ще Україна , чи вде ні ?!!! Чи я щось трясця його матері пропустив ?!!!!
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29.03.2022 18:54 Ответить
Люся, следи за полетом свого помела! Жёлтая карточка уже твоя.
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29.03.2022 18:55 Ответить
В Охтирці в перший ранок 70 вояків загинули прямо в казармах тому що хтось не вірив у те що москалі нападуть.
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29.03.2022 18:56 Ответить
Пускай еще расскажет почему же все таки нельзя обстреливать военные колонны и лагеря базирования орков прямо на территории кацапов возле украинской границы. А типа выгоднее запускать их в украинские города и рушить все подряд, кацапскую технику, дома украинских граждан, и жителей и военных вперемешку. А в курской области за 10 км от границы ни-ни. Бо хутин нападэ.
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29.03.2022 19:03 Ответить
Я тобі скажу - бо нічим, окрім асфальту!
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29.03.2022 19:31 Ответить
ну ***** от Харькова до границы 40 км,туда даже смерчами можно кинуть,но что то не слыхать такого...
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29.03.2022 21:51 Ответить
І плюс до бази ще...

Думаєте - в орків контрбатарейних засобів нема?
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29.03.2022 22:01 Ответить
Ага - ніколи не згадував, і тільки в день намагання влади здати Україну домовленностями х Мордором раптом почав говорити про наші втрати!

Очікувана технологія!
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29.03.2022 19:04 Ответить
После брифинга этих недоделанных,сейчас,прямо сию минуту необходимо выйти с заявлением: " РФ отклонила наше предложение (идиотское,это ничего не сказать), поэтому дальнейшие встречи "переговорной группы" откладываются на неопределенный срок.Это динственный вариант исправить эту,не побоюсь этого слова, РОКОВУЮ ошибку. Иначе за этот гибельный для нас вариант, зубами вцепятся и запад(сцыкливой и уставший от нас), и главное пукин ( идеальнее варианта для этого ****** и придумать нельзя). И все они хором будут принуждать нас к этому суициду. За поставки вооружения сразу забудьте (- а у нас больше нет или что-нибудь в этом духе).И вообще, Господи,когда ты пошлёшь нам настоящего президента,украинца и патриота до глубины костей, сколько ты будешь нас всех мучать....!? А Арестович этой вот болтовней уже запускает программу по принуждению нашего народа к "мирю".😎
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29.03.2022 19:07 Ответить
"Господи,когда ты пошлёшь нам настоящего президента,украинца и патриота до глубины костей"

70% страны выбрало клоуна, а теперь ******** от цырка вокруг.
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29.03.2022 20:08 Ответить
И тем не менее.
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29.03.2022 20:27 Ответить
какой ******** дал проституту озвучивать эту мысль? то, что говорит это чмо - это продолжение слов шмурдяка о сдаче интересов Украины...
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29.03.2022 19:14 Ответить
1
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29.03.2022 19:32 Ответить
Арестович - это такое себе продолжение видосиков зеленского.
Запудрить мозги, ввести в заблуждение
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29.03.2022 19:35 Ответить
******* не мешки ворочать...
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29.03.2022 20:15 Ответить
никто Пороха не боготоворит не ***** зелебоба,у него косяков во внутренней политике тоже дохера,но ***** при нем даже речи не было о каких то там уступках ваторылым
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29.03.2022 21:54 Ответить
Коменти цензор банить, як роскомнадзор у кацапії! Ну то таке..... (С)Мирон Маркевич

Щодо поступок ваторилим, то рекомендую згадати мінськ1 і мінськ 2, також нагадати в порохоботському мозку, як випустили гіркіна по зеленому коридорі, Іловайськ і так далі.....
FYI я не зелебоба, но вас мені жаль
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29.03.2022 22:37 Ответить
ну конечно тебе жаль,мозгом то не удалась,не помнишь почему там минск нарисовался? и кто туда нас потянул,не франция и германия,часом? гиркина выпустили плак плак,***** фельмаршала всея *********** отпустили? Иловайск зеленые коридоры,а понял это ж порох лично по нему стрелял,***** у тебя насрано,то есть то что русня в этом виновата тебе в черепушку не приходило?и да а чего у своего боса бени не спросишь,какого *** Иловайск собственно и случился?
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29.03.2022 23:35 Ответить
Чому мою відповідь цензор блокує , а інших - нецензурні коментарі не видалені ?????
Тут можуть бути лише прихильники Порошенка???? А де свобода слова????
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30.03.2022 10:28 Ответить
І доречі, я "вас" не ображала (про "мозг"). Хоча "ви" і самі показуєте "ваш" рівень IQ((((
Такий українець - це дно! КРАПКА.
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30.03.2022 10:32 Ответить
утипути критика не зашла,ну ничо бывает...
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30.03.2022 14:17 Ответить
Які переговорники. такі і результати ! А хто формував цю переговорну групу ? Чому після першого раунда не змінили склад групи. адже вже тоді бачили. хто чим дише. тоді всі промовчали. а тепер очікуємо результатів ! Від кого - від ватної арахамії ? Де був парламент. де "ЄС " і " Батьківщина ". ? Невже не можна було включити достойних людей з проукраїнською позицією. які б відстоювали кожний пункт переговорного процеса.
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29.03.2022 21:58 Ответить
а нафиг монобольшинству кого то спрашивать,вот они сами и решили...
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29.03.2022 23:39 Ответить
Це Ігор Смешко. Роман Безсмертний. Валерій Чалий. Лана Зеркаль, Анатолій Гриценко і багато інших.
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29.03.2022 23:19 Ответить
если у них потери 15 тыс, значит у нас около 5.... и это жесть, учитывая что около 200 погибло только в казармах да на полигонах....
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30.03.2022 00:04 Ответить
это война , тут по другому не может быть , но мы на своей земле , и каждый павший - ГЕРОЙ , а паРашники как жили в говне , так и сдохли , за телефон, плазму, ипотеку , ни когда не видевшие асфальта и не евшие нормального мороженного , ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ !!!!!!
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30.03.2022 02:00 Ответить
Я лише у фб бачу повідомлення з різних змі по всій Україні про загиблих Воїнів.
Багато. На жаль.

Є знайомі, які втратили зв'язок з рідними, друзями - військовими (я теж). Люди писали, дзвонили - відповіді нема. Залишається сподіватись, що в полоні.

Світла пам'ять всім полеглим Героям.
Так боляче втрачати наших людей.
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30.03.2022 05:19 Ответить
Застрелься гнида брехлива.
Кожен раз, коли з'являються новини де є інформація, яку неможливо перевірити, вилазить оце гівно і починає теревені розводити!
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21.09.2022 10:22 Ответить
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