"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - Арестович о потерях Украины в войне
В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.
В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.
"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А по -вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - подчеркнул Арестович.
При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.
"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы лишь в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.
Он добавил, что Украина терпит потери, и они немаленькие.
"Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - отметил он.
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а вот по тем двум телам вопросов куда больше,чем оны собственно заняты?
Думаєте - в орків контрбатарейних засобів нема?
Очікувана технологія!
70% страны выбрало клоуна, а теперь ******** от цырка вокруг.
Запудрить мозги, ввести в заблуждение
Щодо поступок ваторилим, то рекомендую згадати мінськ1 і мінськ 2, також нагадати в порохоботському мозку, як випустили гіркіна по зеленому коридорі, Іловайськ і так далі.....
FYI я не зелебоба, но вас мені жаль
Тут можуть бути лише прихильники Порошенка???? А де свобода слова????
Такий українець - це дно! КРАПКА.
Багато. На жаль.
Є знайомі, які втратили зв'язок з рідними, друзями - військовими (я теж). Люди писали, дзвонили - відповіді нема. Залишається сподіватись, що в полоні.
Світла пам'ять всім полеглим Героям.
Так боляче втрачати наших людей.
Кожен раз, коли з'являються новини де є інформація, яку неможливо перевірити, вилазить оце гівно і починає теревені розводити!