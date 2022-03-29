США не видели признаков того, что Россия серьезно ведет переговоры с Украиной, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку Соединенные Штаты не видели "признака подлинной серьезности" со стороны РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.
Он предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".
"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.
Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".
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як можна не вірити арахамії та бажанню зеленського "увидеть мир в глазах путина и сойтись интересами посередине"?(с)
блінкен тримай Zе за яйця! Бо та шобла напідписує!!!!
Одного будапешту вистачить аж занадто!!!!
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Коротко и по делу.
Насамкінець міф великої російської культури, а відтак - загадкової російської душі. Обрушення сіє велике єсть, а тому над ним стоїть чи не найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть цієї багатовікової облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толстоєвськими профілями, зависає над розбомбленим українським містом. І дриґає кінцівками в балетних пуантах. Слєзінкі не видно, вона, мабуть, загубилася в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. Як і всємірнай атзивчивасті, всєчєлавєчнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина. - https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_trischini-po-bovvanah/1079087
Але тут, на жаль, ти помилився.
1. Ленін і Ко настільки спотворили теорію Маркса/Енгельса, що від неї лишились тільки вигідні їм гасла. Цю перероблену ідеологію вони назвали "ленінізмом".
2. Маркс був більше економістом і його теорія потерпіла невдачу (хоча раціональних зерен було досить -але тільки зерен) - це доведено історією.
3. Енгельс більше був теоретиком політико-державності.
4. Таких, як вони називали в ті часи утопістам (було до десятка теорій), але саме їх вчення найбільше було наближене до реальності і саме його пробували втілити комуністи в різних країнах.
5. Саме цікаве. Вони обидва були зовсім не утопісти, як інші, і прекрасно розуміли нездійсненність своєї теорії на практиці на даному етапі розвитку людства.
Якщо сумніваєшся, пошукай (думаю, можна знайти) відомого листа "Ответ Ф.Энгельса немецким коммунистам" (1848). В цьому листі він відповідає німецьким комуністам відмовою Маркса і Енгельса (вони пропонували) очолити німецьку революцію і саме гловне - пояснює причини.
Як виявилось, всі роки радянська пропаганда (як і споконвічно заведено в московитів) оприлюднювала тільки вибірково лист (2 сторінки, а там було 4) - загальні фрази, які були вигідні.
Мені повний текст трапився десь в період 89 - 91 і де - не можу згадати (шкода, що не лишив вирізку) - можливо (але не точно) в "Литературной газете" (єдине ліберальне видання -я тоді виписував).
Так от, коротко.
1. Енгельс стверджує, що розроблена ними теорія справедлива не для сьогоднішнього світу.
Він не каже, що їхня теорія - утопія, але стверджує, що вона для досить далекого майбутнього. Повинен пройти повний цикл капіталізму, зміна свідомості людей.
На це він дає 300-400 (!!!) років!
2. Він їм пояснює, що якщо вони зараз візьмуть владу і почнуть втілювати М/Е теорію,
ТО БУДЕ (я, як прочитав - не повірив очам): далі він докладно (1848 рік!) рік за роком, десятиліття за десятиліттям описує історію СРСР з 1917 по 1990! революція, громадянська війна, знищення інтелектуальних еліт, населення, злидні, бідність, прихід до влади неосвіченого люмпену, світову війну, ізоляцію від світу і катастрофічне відставання в розвитку. Як наслідок - ставка на мілітаризм і постійний пошук "ворога".
тут я схильна вірити більш Блінкену а не раші
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5038669416193672?__cft__[0]=AZWF7Y8A8iAQGtM87et6Kjo-uoWXAYuAHJYK4fYIibjiqrfD6lam5l6M_jrXxB1RnJZ69guOvoF-4n4WLebO29F2Cet5xCYEwKE3KbBIRaGEggzVHvUwjIo2ftE9rHut1-s&__tn__=%2CO%2CP-R 17 хв ·
Мне не нравятся эти переговоры. Категорически.
Во-первых, не с кем договариваться. Кремлёвский психопат с бандой насильников и убийц, нарушивший все нормы международного права, все договора о дружбе и пр. между нашими странами, назвавший нас "нацистами" и спустивший на нас свору своих бешеных собак - это не договороспособная сторона.
Давно известно, что все договора с Россией не стоят дороже бумаги, на которой они написаны. И никакие "гаранты" нам не помогут. У нас уже были "будапештские гарантии", мы уже надеялись на ОБСЕ и ООН, но против лома нет приёма - все гарантии обращаются в прах, как только надо воевать. Воевать за нас никто не будет. Никогда. Поэтому и гарантии "гарантов" ничегошеньки не стоят.
Во-вторых, враг идёт на переговоры только потому, что мы дали ему звездюлей. Враг идёт на переговоры, но при этом пытается диктовать нам условия. Не нам, в действительности, а нашей "высокой" делегации (один Арахамия чего стоит), но это выглядит так, словно это мы чего-то боимся, и нам можно что-то диктовать. А на самом деле, диктовать условия врагу должны мы, потому что мы остановили "самую сильную армию Европы". Но я не вижу нашего диктата. Никто не требует вывести войска из Крыма за три дня. И напрасно.
В-третьих, враг использует переговоры как ширму для перегруппировки сил для нанесения "решающего удара". Он даже как будто "снижает военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Но мы видим совсем другое - конентрацию сил, ротации, пополнение запасов топлива и б/к. Никто никуда не уходит. Не оставляет наши сёла и города, не отстраивает наши дома, не возвращает наших мёртвых...
Короче, время пи@дить делегацию.
Он согласился с мнением, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает всерьез переговоры с Украиной, а лишь использует этот процесс для перегруппировки и доукомплектования войск с целью нового удара. Главная цель Кремля по-прежнему - это полная капитуляция соседней страны. "Украину, вероятно, теперь планируется "дожать" до / к 9 мая 2022… Оптимальный для В. В. Путина вариант - Парад Победы 9 мая в одном из крупнейших украинских городов", - считает Белковский. Он предположил, что российская армия продолжит тактику уничтожения украинских городов и попробует прорвать оборону ВСУ на Донбассе.
в 2019 г запрещалось же отвечать на обстрелы.
Войну слил успешно....Позорище...
Щодо зради: сказано, що рішення про нейтралітет на референдум, тобто всенародне голосування. Референдум до виведення ординських військ ніхто не зможе провести, ясна річ. Крім того, чомусь впевнений, що результати такого референдуму на користь НАТО. Тому, видихаєм. Всього лиш політика та методи впливу.
Наші військові прекрасно вивчили урок в Іловайську, повторень не потрібно.
До речі а де Сивохо?
Может уже всё таки Ху#ло того, связали в смирительную рубашку?
США і інші цей ПіАр фарс бачуть і чудово розуміють.
Питання - чи викличуть такі дії у сильних світу цього, бажання ставати ґарантами безпеки держави з таким керівництвом? Тим більше якщо певна частина суспільства поведеться на проштовхувані умови "міра на вєка".