Не означает прекращения огня: российский переговорщик Мединский о "деэскалации" на Киевском и Черниговском направлениях
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что "деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские медиа, с заявлением о "сокращении боевых действий" сегодня РФ выступила по итогам переговоров в Стамбуле.
"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях – Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску", – сказал Мединский.
Напомним, сегодня по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила о двух шагах по деэскалации. Отметив, что российские войска "кардинально сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях".
После чего разведка США зафиксировала отвод части российских войск от столицы Украины, чем РФ пытается сократить боевые действия в Киевском и Черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно поменяла стратегию.
Ранее об отводе части российских войск из Киевской и Черниговской областей сообщили в Генштабе ВСУ.
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https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1508730518564753409
треба починати їх валити на півдні, і взятись за цю роботу серйозно
Кацапу вірити - себе не поважати
ps: это даже Мединскому ясно.
Є такі тут? Відгукніться, поговорити треба
За петю не голосовал, потому что когда была возможность вернуть Донбасс - министр обороны был назначен Гелетей, гнилой показушный прихлебатель, устроивший здесь в Славянске постановочные съёмки со стрельбой, якобы в штурме города.
Это выход колонны гиркина из Славянска и безпрепядственный доезд их в Донецк, это невзятие пустой Горловки, потому что там электорат не поддержал бы Петю на выборах в парламент. Это невведение в 2014г военного положения в двух областях.
Это бездумная мобилизация всех, кого нашли в АТО. Короче, дохера список.
Особенно, когда за год один за одним ******** 5 крупнейших военных складов, а теперь нам воевать нечем?
Или мы за 8 лет освоили производство боеприпасов?
Знал бы, что так будет - продал бы дом и уехал хоть бомжом в цивилизованную страну.
Це наша перевага перед невоюючими країнами. Це ми можемо виступати чиїмось гарантом, навчати інших.
А нас хочуть обмежити в такій можливості.
Блін, в нас велика країна, купа заводів військових. Ми маємо конструкторські бюро, які роблять якісну ******* зброю.
Нам треба, навпаки, розвиватися в цьому напрямку. Посилювати і збільшувати ЗСУ. А не обмежувати себе насильно.
Саме таке "обрізання" нам хоче впарити Зе. Але українці з давніх часів завжди були воїнами і не сприймуть такий статус "маленької дівчинки"
Напишу еще раз свое мнение на всю эту мульку. точнее на ту часть.что озвучена ..
Всего лишь мои предположения и видение.
С Киева и округе .где им не выгодно и они не могут хорошо укрепиться отошли.ушли как я понял .часть на ротацию в беларуский округ РФ.возможно вместо них зайдет часть для усиления лаптеногих .лукавые .Будут сидеть у ЧАЭС .Все будет как и было до сегодня.за исключением что под мобилизацию и отвода части от Киева пойдут на перегруппировку и будут переброшены к Донбассу.Луганску . Мариуполю . усилив ту группировку лаптеногих войск.будут давить ЮГ.там у них лучше всего идут дела.Все эти терки.это пока терки и зондирование
"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова руслан геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров'я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики." Джерело: https://novyny.live/society/v-mariupole-tiazhelo-ranili-priblizhennogo-k-kadyrovu-polevogo-komandira-43624.html
лупить до последнего ,сколько можно.
даже на белоруской земле!
чем больше тем лучше! потом эти твари
будут переброшены на юг!
смерть всем кто пришел на нашу землю!
и еще вспомним Иловайск , Дебальцево!
Главное продолжать убивать рашистов чтобы больше гробов шло в Рашку. А санкции уже начинают действовать и патриотизма у ватников несколько поубавилось. Но это только начало, основное действие санкций они начнут ощущать через 2-3 месяца.