Не означает прекращения огня: российский переговорщик Мединский о "деэскалации" на Киевском и Черниговском направлениях

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что "деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские медиа, с заявлением о "сокращении боевых действий" сегодня РФ выступила по итогам переговоров в Стамбуле.

"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях – Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску", – сказал Мединский.

Напомним, сегодня по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила о двух шагах по деэскалации. Отметив, что российские войска "кардинально сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях".

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После чего разведка США зафиксировала отвод части российских войск от столицы Украины, чем РФ пытается сократить боевые действия в Киевском и Черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно поменяла стратегию.

Ранее об отводе части российских войск из Киевской и Черниговской областей сообщили в Генштабе ВСУ.