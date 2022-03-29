Оперативная обстановка на фронте, переговоры в Турции, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов о ситуации в Харьковской области, общей оперативной обстановке на фронте и переговорах в Турции.

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