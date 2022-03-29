Оперативная обстановка на фронте, переговоры в Турции, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов о ситуации в Харьковской области, общей оперативной обстановке на фронте и переговорах в Турции.
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Топ комментарии
+23 valera ivolgov
показать весь комментарий29.03.2022 19:21
+19 Козак Мамай #226278
показать весь комментарий29.03.2022 19:47
+18 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий29.03.2022 19:06
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Адже очевидно що крємлю вони потрібні тільки як можливість отримати час на перегрупування, необхідне під зміну пріоритетів.
Українській переговорній стороні - як чергова можливість самопіару в середовищі "уставших от войни", яких чим дальші ставатиме більше.
Прикро що думка ЗСУ здається не має жодного впливу на політичне керівництво оточення президента.
Але от Валерій Маркус і його побратими з фронту теж щось підозрюють.
https://twitter.com/GudvinIzumrudny/status/1508808298509787143
Рудак Михайло
Спостерігаючи за розвитком подій, єдинне що я можу сказати - абсолютну довіру я особисто маю тільки до ЗСУ. І нажаль я не бачу консолідованої єдности між армією України і чинними політиками.
Співставляючи це, приходиш до думки що після закінчення бойових дій, незалежно яким чином це буде досягнено, будь який успіх буде хайджякд банковою а ті сили (армія, тероборона, волонтери, патріоти) завдяки яким цей успіх є досягнений, будуть усунені і позбавлені будь якого впливу на подальше формування життя держави.
Це вже неодноразово траплялося у минуломо.
Біда у тім, що українське суспільство продукує достатню кількість патріотичних сил під час кризи для перемоги, але не спроможне спродукувати достатньої кількості своїх політиків для утримання цієї перемоги.
Останнє опитування каже що (і це під час війни!) 72% українців бачуть росію як ворога. Відповідно 28% мають іншу думку. 28% це більше аніж 1/4 виборців.
Не достатньо аби отримати контроль над урядуванням державою?
Так, але за умови що 72% мають своїх кандидатів для команди під умовною назвою "Україна понад усе". Ви таких осіб бачите, можете назвати?
Ось так і виходить кожного разу що патріотична більшість гине, здобуваючи перемоги, аби "какая разніца" консолідована, оплачена і зорганізована меншість керувала ними.
Адже я акцентував саме на тім що українське суспільство спроможне консолідуватися під час гострої кризи (Революція на граніті, Помаранчева революція, Майдан Гідности, війна 2014) але жодну з попередніх перемог не змогло утримати, тільки тому, що кожного разу не спромоглося утворити політичний або громадський рух, спроможний утримати і розвинути отриману перемогу.
Від кожної перемоги отримували девіденти тільки прагматичні ділки, ставленики олігархату, корупціонери, особи і політичні сили далекі від інтересів України або для кого безпека і добробут держави має бути достатнім тільки у міру, наскільки це забезпечую добробут та безпеку особисту та власних бізнесових структур діяти в установлених раніше схемах.
Серед демократичних і відносно демократичних країн таке явище як президент призначений олігархом, іменні політичні партії, приватні парламенські фракції притаманне тільки Україні.
І після цього дивуватися - чому так тяжко влитися у ЄС і чому НАТО не має значного бажання бачити Україну у своєму середовищі.
благаю Вас, робіть щовечера доповідь про військову обстановку!
ЗСУ потрібен гідний прес-офіцер! Це Ваше місце в строю.
бо ЗЕльоного та воркуна Люську дивитись неможливо - після них не заснеш, а водкі нєт
А ДЕ ШУФРИЧ? ЩОСЬ ЙОГО НЕ ВИДНО...
@SmetanatBorschu
·
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1508817045659521029 2 ч
У нас офіцери питаються: а чи не прийдеться нам ще й і вибачення просити за вбитих російських солдатів?
Ваша Зе влада.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
все що робить Зе у останій час це виживання політичної фігури,
бо є ким замінити - Порох у ролі захисника України у декілька разів
краще, авторітетніше і надійніше.
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html https://www.economics-prorok.com/2019/03/список-порошенко-на-26-03-19.html
Так?
слава Україні, просто якщо тільки кричати зрада, то нічого доброго не буде, президент вже показав свою мужність… тільки зеботом не обзивайте))
Для розуміння провалу перемовин
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
Ugu, osoblivo so storony fašisto-naraZZiji.
Рада що з ним все норм
Почувствуйте разницу, как говориться, журналист-патриот и презедент, пришедший на хайпе.
СРАВНИМО ТЕМ ЧТО СТАЛ ЧАСТЬЮ АГРЕССОРА И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ. ПЕРЕМИРИЕ
ТОЛЬКО НА ГРАНИЦАХ ДО 24 ФЕВРАЛЯ 2022г. ДУМАЮ ВЫ ПРИМИТЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!