Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине 1 млн евро, - гендиректор ФК "Шахтер"

Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA) вчера, в Вене, ходе 27-го Ежегодного Конгресса организации объявила о выделении Украине 1 млн евро помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин на официальных ресурсах клуба.

Он также поблагодарил Главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь. Ранее футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий Ринату Ахметову, обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развеянной против нашей страны войны.

"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и Совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжёлое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", - отметил Палкин.

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