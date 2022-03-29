РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 268 14

Противник продолжает полномасштабную агрессию, – оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 29 марта

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Идут тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

Читайте также: Не означает прекращения огня: российский переговорщик Мединский о "деэскалации" на Киевском и Черниговском направлениях

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики Беларусь.

На Северском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Броваров пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью перебрасывания на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не выполнил задание полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, окружить Киев и установить контроль над Левобережьем, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

На территории российской федерации, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры по снятию с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии.

Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости с объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

Также читайте: "Намного меньше, чем у россиян, но немаленькие", - Арестович о потерях Украины в войне

Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, российская федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно.

Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери".

Автор: 

вторжение (508) Генштаб ВС (6238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Всім героям які боронятьУкраїну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
29.03.2022 19:15
+6
Трофимчук объяснил, чего не учли российские провокаторы, наезжая на Азербайджан

https://minval.az/news/124235970 29 марта 2022, 15:23

https://minval.az/news/124235970#comments 0



3672Просмотров





Азербайджану - на руку заявления из России, похожие на спланированный наезд. В текущей обстановке это же просто подарок судьбы. Такие бонусы дают возможность усиления в карабахском регионе и на Южном Кавказе в целом уже вне всяких официальных протоколов. Об этом, как передает Minval.az, заявил политолог Григорий Трофимчук, комментируя последние провокационные заявления Минобороны РФ и депутата Госдумы Михаила Делягина.

«Заявители не учитывают тот факт, что армия Азербайджана по-прежнему остаётся главным претендентом на звание первой армии постсоветского пространства, а армия Турции, по общему мнению, является первой армией Европы.

При этом обе армии обоих государств умнее многих других. Они умеют молчать, сдерживать себя и ждать своего часа, даже в том случае, если ожидание становится нестерпимым.

Придётся учесть и ещё одну неприятную для многих россиян данность: Азербайджан поддерживает Украину», - написал он в своем «Фейсбуке».
показать весь комментарий
29.03.2022 19:20
+4
My Kyiv


@MyKyivUkraine

·
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1508837040623960067 31 мин



Мало хто знає, але Zеленський, Єрмак, Подоляк та Арестович померли пару тижнів тому у Херсоні. Ні?
показать весь комментарий
29.03.2022 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты к кому обращаешься,штопаный ?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:17 Ответить
Всім героям які боронятьУкраїну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
29.03.2022 19:15 Ответить
Трофимчук объяснил, чего не учли российские провокаторы, наезжая на Азербайджан

https://minval.az/news/124235970 29 марта 2022, 15:23

https://minval.az/news/124235970#comments 0



3672Просмотров





Азербайджану - на руку заявления из России, похожие на спланированный наезд. В текущей обстановке это же просто подарок судьбы. Такие бонусы дают возможность усиления в карабахском регионе и на Южном Кавказе в целом уже вне всяких официальных протоколов. Об этом, как передает Minval.az, заявил политолог Григорий Трофимчук, комментируя последние провокационные заявления Минобороны РФ и депутата Госдумы Михаила Делягина.

«Заявители не учитывают тот факт, что армия Азербайджана по-прежнему остаётся главным претендентом на звание первой армии постсоветского пространства, а армия Турции, по общему мнению, является первой армией Европы.

При этом обе армии обоих государств умнее многих других. Они умеют молчать, сдерживать себя и ждать своего часа, даже в том случае, если ожидание становится нестерпимым.

Придётся учесть и ещё одну неприятную для многих россиян данность: Азербайджан поддерживает Украину», - написал он в своем «Фейсбуке».
показать весь комментарий
29.03.2022 19:20 Ответить
Небольшое уточнение: Азербайджанская и Украинская армия становятся главными претендентами на звание первых армий постсоветского пространства!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:23 Ответить
просто вы первые были и показали как можно воевать...!)))
и не в обиду - вам Турция помогала сильно...!
и спасибо Азербайджану...!
и возвратите всю свою территорию...!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:39 Ответить
Спасибо за сердечные слова!!! И Украина и Азербайджан отвоюют свои территории İnşAllah!!!!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:42 Ответить
При чому,армія Московії вже добряче пошарпана, тягатися на два фронти вона не зможе. Це буде кінець недоімперії.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:40 Ответить
Это уже конец империи! Весь мир воюет с руснёй!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:44 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:49 Ответить
My Kyiv


@MyKyivUkraine

·
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1508837040623960067 31 мин



Мало хто знає, але Zеленський, Єрмак, Подоляк та Арестович померли пару тижнів тому у Херсоні. Ні?
показать весь комментарий
29.03.2022 19:35 Ответить
https://t.me/minval_az/29602 «Специальная военная обосрация».
показать весь комментарий
29.03.2022 19:49 Ответить
 
 