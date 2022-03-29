Требуем провести закрытое заседание Верховной Рады по стартовой позиции Украины на переговорах с РФ, - заявление "ЕС"
Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы граждан Украины.
Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
"Героические Вооруженные Силы Украины несут главное бремя защиты страны и платят за это высшую цену вместе со всем украинским народом. Самоотверженность и самопожертвование, мужество и военное мастерство наших воинов удивили весь мир и сорвали российский блиц-криг. И это позволяет проявить себя нашим дипломатам.
Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы украинцев. Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как на гаранте Конституции.
С 24 февраля мы придерживаемся и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержимое же обсудить ее предлагаем на встрече Президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностям всех глав фракций, должен работать в режиме "24 на 7".
Мы должны понимать, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетическому мирному соглашению можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а только тогда, когда будет понятно ее полное и окончательное содержание, финализированный документ. А путь еще длинный и сложный.
Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян типа уменьшения военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Мы должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны.
Будьте бдительны и будем едины!", - заявили в "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
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Це,вже Повний Сюр,чи неповний.
Це заява про Капітуляцію, країни що перемагає агресора.
Хто,ще, сповна розуму?
Спасайся хто можееееее...
В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:
Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА???, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение формулы европейской безопасности?
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
Для розуміння провалу перемовин
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
Такое вообще когда-нибудь было в истории человечества?
Кто же до такой херни мог додуматься и протолкнуть в качестве предложений?
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
"
Для всіх українців це зрозуміло.
Тільки ЗЄрмак вдає, що цього не розуміє,
ця зелена нечисть вже докотилася до того, що навіть на форумі кацапського троля від подолякського ЗЕбота годі відрізнити - мають однакові позиції по стількох питаннях, що навіть перерахувати сходу не вийде.
І ті, і ті:
- применшують досягнення ЗСУ,
- перебільшують можливості кацапні,
- залякують ядерною зброєю,
- твердять, що перемир"я вигідні для України,
- виправдовують "хатєлкі" кацапів,
- звинувачують НАТО в тому, що не ефективне, не допомагає достатньо ітп,
- просувають каліцтво України під виглядом "нейтралітету",
- пропихають наратив, що смерть пуйла чи переворот на Мордорі щось змінить для України,
ітд
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)
А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo
это может идти годами
кто даст гарантии что до завершения всех ратификаций рашка снова не нападет?
никто
и еще вопрос крыма и донбасса вытаскивают отдельно
ну ну, как раз из территорий откуда шло нападение
опять соберут технику в крыму и вдоль границы...
что то все это нехорошо звучит
специально все бомбят, чтобы много людей просто изза простого желания жить
согласились на что угодно...
если уж после относительно "легкой" войны пришли популисты зе команды с лживым тезисом
"устали от войны, надо ее закончить"
то какие "партии" прийдут после сотни разрушенных сел, поселков и городов
тысячи и тасячи жизней, миллионов людей которые возможно уже в украину никогда не вернутся
фюрреру не даст ему пойти на прямые переговоры и он их сорвет
я что то не вижу что на тв рашки перестали называть украинцев нацистами
только придумывают разные мульки чтобы оправдать свое "быстрое" наступление
и отмазки что цели были другие изначально (но отказаться они от них не собираются пока)
«К сожалению, на тех переговорах с Россией, результаты которых нам потом предлагают всем услышать, уже вопрос решен, насколько я понимаю. Там уже зафиксирована совсем другая позиция Украины - так называемый нейтралитет.
Речь идет о разоружении, дальше идет разговор об отдаче территории. Это уже лежит проект на бумаге. Потому я сейчас молчать не буду.
16 марта 2022
https://nv.ua/world/geopolitics/otkaz-ot-vstupleniya-ukrainy-v-nato-bolshaya-oshibka-chalyy-poslednie-novosti-50225387.html2
Але перед тим як піти в небуття, вони мають бути арештовані та засуджені згідно до законів України, за банальною статтею 111. Прізвища відомі: Подоляк Михайло Михайлович, Арахамія Давид Георгійович, Тимошенко Кирило Владленович, Костін Андрій Євгенович, Рєзніков Олексій Юрійович, Умеров Рустем Энверович і Точицький Микола Станіславович.
Виключення стосується лише обговорення акту капітуляції.
Так що потрібно або довряти тим, хто проводить переговори, або, якщо не довіряєш - не допускати таких переговорщиків до переговорів.
Пойдет ли зе из букера под банковой по подземным переходам под купол?
Большой вопрос!