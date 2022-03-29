РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости Война
19 341 158

Требуем провести закрытое заседание Верховной Рады по стартовой позиции Украины на переговорах с РФ, - заявление "ЕС"

ес,европейская,солидарность

Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Героические Вооруженные Силы Украины несут главное бремя защиты страны и платят за это высшую цену вместе со всем украинским народом. Самоотверженность и самопожертвование, мужество и военное мастерство наших воинов удивили весь мир и сорвали российский блиц-криг. И это позволяет проявить себя нашим дипломатам.

Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы украинцев. Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как на гаранте Конституции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины - Блинкен

С 24 февраля мы придерживаемся и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержимое же обсудить ее предлагаем на встрече Президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностям всех глав фракций, должен работать в режиме "24 на 7".

Мы должны понимать, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетическому мирному соглашению можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а только тогда, когда будет понятно ее полное и окончательное содержание, финализированный документ. А путь еще длинный и сложный.

Смотрите также: Гарантии безопасности временно не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия. ВИДЕО

Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян типа уменьшения военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Мы должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны.

Будьте бдительны и будем едины!", - заявили в "ЕС".

Автор: 

Европейская Солидарность (1051) переговоры с Россией (957)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+81
Все правильно! Некоторых переговорщиков нужно отстранять от таких дел.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:19
+63
Не дайте зеленим здати Україну. Ні яких перемовин з терористами.Смерть цапам!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:21
+51
у цій переговорній групі зібрано одне гівно !

навіть тухлого януковича Олександра Чалого із політичної помийки витягли
показать весь комментарий
29.03.2022 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Для початку:- в якості країни гаранта делегація Гандону,пропонує расєю
Це,вже Повний Сюр,чи неповний.
Це заява про Капітуляцію, країни що перемагає агресора.
Хто,ще, сповна розуму?
Спасайся хто можееееее...
показать весь комментарий
29.03.2022 19:34 Ответить
капітулянство, панікерство, заперечення очевидних речей - ознаки кацапських тролів або ЗЕботні, тому в спам
показать весь комментарий
29.03.2022 20:03 Ответить
Подскажите, а точно обезвредили всех те диверсионные группы, которые отправлялись за Членограем?
показать весь комментарий
29.03.2022 19:35 Ответить
Чому закрите?
показать весь комментарий
29.03.2022 19:36 Ответить
Хотелось бы, чтобы украинцы слышали до чего там договорились за их спиной втихаря!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 19:45 Ответить
Російськомовні розкричалися.. Повний ігнор "любим друзям", які частково винні в цій війні.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:38 Ответить
По шашлычки Зеля скорей всего не ошибся
показать весь комментарий
29.03.2022 22:12 Ответить
Якщо в переговорниках така істота як арахамія, то результат передбачувано хреновий.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:43 Ответить
сеееемдеееесяяяяяттрииии праааацееентааааа!!!! че не ржете *****,как вы ты там скулили "хоть посмеемся"? ах ну да вы ж первыми ***** штурмовали пропускные пункты на западе страны,***** понавыбирали...
показать весь комментарий
29.03.2022 19:46 Ответить
Запад понимает, что у него нет инструментов сдержать Россию в ближнем зарубежье и они (Запад) в любом случае проигрывают???

В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:

Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА???, если будет достигнута полная договоренность.

То есть достижение формулы европейской безопасности?

ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.

https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
показать весь комментарий
29.03.2022 19:47 Ответить
якщо то не фейк... то це жах

Для розуміння провалу перемовин

Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.

Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.

Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).

Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.

Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.

І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.

І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.

Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.

Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.

І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.

Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.

Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!

Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.

Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.

Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.

Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!

Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.

Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.

А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.

https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
показать весь комментарий
29.03.2022 19:48 Ответить
Гарантия от Раши это уже полный абсурд, после того как она как агрессор натворила в Украине?????!!!!!!!!!!!

Такое вообще когда-нибудь было в истории человечества?
показать весь комментарий
29.03.2022 19:55 Ответить
В середньовічному праві було таке: гвалтівник мав одружитись зі згвалтованою ним дівчиною, після цього він позбувався статусу гвалтівника, а ставав шановним "законним чоловіком". Ну, а всі інші зацікавлені особи дружно плясали на весіллі.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:44 Ответить
Очень хорошо описана ситуация.
Кто же до такой херни мог додуматься и протолкнуть в качестве предложений?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:13 Ответить
Партію ОПЗЖ відсторонено від політичної діяльності в Україні - але справа її жива!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:49 Ответить
"...
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.

Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!

Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.

Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.

А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.

https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych

"
Для всіх українців це зрозуміло.
Тільки ЗЄрмак вдає, що цього не розуміє,

ця зелена нечисть вже докотилася до того, що навіть на форумі кацапського троля від подолякського ЗЕбота годі відрізнити - мають однакові позиції по стількох питаннях, що навіть перерахувати сходу не вийде.
І ті, і ті:
- применшують досягнення ЗСУ,
- перебільшують можливості кацапні,
- залякують ядерною зброєю,
- твердять, що перемир"я вигідні для України,
- виправдовують "хатєлкі" кацапів,
- звинувачують НАТО в тому, що не ефективне, не допомагає достатньо ітп,
- просувають каліцтво України під виглядом "нейтралітету",
- пропихають наратив, що смерть пуйла чи переворот на Мордорі щось змінить для України,
ітд
показать весь комментарий
29.03.2022 20:14 Ответить
Переговорную труппу консультировал бывший первый зам. Министра иностранных дел

Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)

А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!

А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???

22.06.2006

https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo
показать весь комментарий
29.03.2022 19:50 Ответить
про референдум и ратификацию в парламентах гарантов безопасности...
это может идти годами
кто даст гарантии что до завершения всех ратификаций рашка снова не нападет?
никто
и еще вопрос крыма и донбасса вытаскивают отдельно
ну ну, как раз из территорий откуда шло нападение
опять соберут технику в крыму и вдоль границы...

что то все это нехорошо звучит

специально все бомбят, чтобы много людей просто изза простого желания жить
согласились на что угодно...

если уж после относительно "легкой" войны пришли популисты зе команды с лживым тезисом
"устали от войны, надо ее закончить"
то какие "партии" прийдут после сотни разрушенных сел, поселков и городов
тысячи и тасячи жизней, миллионов людей которые возможно уже в украину никогда не вернутся
показать весь комментарий
29.03.2022 19:51 Ответить
единственное есть надежда что патологическая трусость, мания величия
фюрреру не даст ему пойти на прямые переговоры и он их сорвет

я что то не вижу что на тв рашки перестали называть украинцев нацистами
только придумывают разные мульки чтобы оправдать свое "быстрое" наступление
и отмазки что цели были другие изначально (но отказаться они от них не собираются пока)
показать весь комментарий
29.03.2022 19:55 Ответить
ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ: (А не АЛЕКСАНДР, который за внеблоковость и сдачу территорий)

«К сожалению, на тех переговорах с Россией, результаты которых нам потом предлагают всем услышать, уже вопрос решен, насколько я понимаю. Там уже зафиксирована совсем другая позиция Украины - так называемый нейтралитет.

Речь идет о разоружении, дальше идет разговор об отдаче территории. Это уже лежит проект на бумаге. Потому я сейчас молчать не буду.

16 марта 2022

https://nv.ua/world/geopolitics/otkaz-ot-vstupleniya-ukrainy-v-nato-bolshaya-oshibka-chalyy-poslednie-novosti-50225387.html2
показать весь комментарий
29.03.2022 19:58 Ответить
ajoptvj... UKRAINA !!! VAS SLIVAJUT. Vsem bezrazlično???
показать весь комментарий
30.03.2022 01:11 Ответить
Чому "провести закрите засідання"?Проводіть відкрите.Від орків таємниць нема.А від нас є?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:04 Ответить
З орками говорив зе,а тут будуть говорить рішуче,твердо і по чоловічому. Соплі закінчились
показать весь комментарий
29.03.2022 20:19 Ответить
Історія дала Україні єдину та унікальну нагоду перемогти московську орду раз і назавжди, загнати назад у кордони 1472 року, помстится за голодомори, катування і знущання над українським народом. Але жменька продажних пройдисвітів, моральних нікчем, державних зрадників і одвертих дегенератів щойно спробувала забрати в України надію на майбутнє. Всі вони будуть знеславлені, прокляті та забуті: damnatio memoriae.

Але перед тим як піти в небуття, вони мають бути арештовані та засуджені згідно до законів України, за банальною статтею 111. Прізвища відомі: Подоляк Михайло Михайлович, Арахамія Давид Георгійович, Тимошенко Кирило Владленович, Костін Андрій Євгенович, Рєзніков Олексій Юрійович, Умеров Рустем Энверович і Точицький Микола Станіславович.

показать весь комментарий
29.03.2022 20:11 Ответить
ТИ реально так вважаєш? ЧИ методичка ФСб ?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:33 Ответить
Озвучені переговорниками пропозиціі містять всі ознаки державної зради, не кажучи про порушення конституціі.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:40 Ответить
Послушал "переговорщиков" - волосы зашевелились... Это кто такой маразм придумал? Джамилев - охеревший от этого цирка еле на ногах стоял. И все закосили под вкрай озабоченных. Побриться времени нет? Или солидняка добираем?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:12 Ответить
А почему опять закрыто? То какие то тайные записочки *****, то закрытые собрания. Почему они так беспокоятся за мое спокойствие?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:17 Ответить
Петручо проснулся! Почему тайно? Чтобы "опасения" снять и не дать Зеленым "сдать" Украину, все должно быть предельно открыто, тем более, что это утверждение позиции. Или у ЕС есть бизнесинтересы в *********, которые они не хотят потерять?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:29 Ответить
Вони на цій раді будуть домовлятися: За скільки "серебренников" будуть продавати душі загиблих (дітей, мирних людей, воїнів), руїни міст та сел України. Їм свідки не потрібні.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:38 Ответить
****, Порох, давай без закрытых заседаний и тайн. Сейчас всё должно в открытою. Политические интрижки оставишь после Победы. На чистоту, как оно есть, в связи с сегодняшними вызовами, озвучь свой план по ситуации?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:40 Ответить
Ты дурак или просто расеянин?!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:47 Ответить
дипломатичні переговори у відкриту, на жаль, за невеликим виключенням, у відкритому режимі не проводяться.
Виключення стосується лише обговорення акту капітуляції.

Так що потрібно або довряти тим, хто проводить переговори, або, якщо не довіряєш - не допускати таких переговорщиків до переговорів.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:18 Ответить
Требование реальное и необходимое!
Пойдет ли зе из букера под банковой по подземным переходам под купол?
Большой вопрос!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:46 Ответить
Европейские лидеры толкают Украину к капитуляции. Зная, Украинский народ не примет капитуляции, они хотят закрытое от народа голосование. Как может быть закрытое заседание от народа, если депутаты должны представлять интересы своих избирателей. То бишь закрытое заседание надо, чтобы скрыто от народа капитуляцию Украины пропихнуть для Путина. Это уничтожение Украины и свободы и воли. Народ разорвет депутатов на клочья и всех этих Зеленских и Ермаков и Арахамий. Воля Украинского народа к победе снесет все на своем пути! Украинский народ не перестанет воевать, пока свобода не будет на всей территории Украины и волю к этой цели никто не остановит, не Зеленский, не Путин, не Запад, никто не остановит Украинский народ! Украинский народ на своем опыте обучен чего стоят переговоры с Россией и Западом - эти переговоры всегда ведут Украину к худшему и худшему! У Украины один путь - это лавиной снести врага на своем пути за волю и свободу! Запад больше денег, больше вооружения, Армию увеличивать до силы 1991 года, когда была численность миллион и 2 резерв. Ядерное вооружение! И больше никогда у Украины не будет слабой Армии и Украина не будет принимать никакие условия и т.п. Все врут! Теперь все будет, как хочет того воля народа Украины - это полное освобождение Украинских земель с Крымом и Донбассом и уничтожение России санкциями и эмбарго! Россия должна перестать существовать и такова воля Украинского народа! И для этой цели будут все средства задействованы и ничего этого не остановит! Переговорщиков повесят, если начнут договариваться! Если власть нормальная, то она должна идти в единодушии с народом и делать все ради воли народа! Если власть идет в разрез, то она перестанет быть властью и плохо кончит, власть в Украине теперь всегда будет у народа! Так и должно быть и так в ДНК Украинца! Никакого рабства, никаких условий, никаких голодоморов, никаких гулагов, никакой русской херни! Предателям отрубить руки, которыми они хотят подписи ставить или сразу с плеч рубить голову! Армию больше делать! Всему народу оружие!!! Не сломить духа Украинского! Терпеть будет Россия, эмбарго и санкции и вплоть до развала!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52 Ответить
Vot eto dolžno pojavitsia na vsex informacionnyx portalax ta na strenax každoj izby v Ukraine. Ne davajte vas predatj kučke laina, liudi dobrye !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 01:18 Ответить
В Украине власть народ и никакие решения власти будут нелегитимны! Народ расстреляет предателей нахер всех!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:53 Ответить
засідання з мінських домовленостей краще проведіть і гроші нехай віддасть барига-президент минулий, що у народу та армії вкрав.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:00 Ответить
До мирного договора как до Китая пешком. Но удивляет что Путлер уже на что-то готов соглашаться, главное продолжать убивать рашистов чтобы больше гробов шло в Рашку. А санкции уже начинают действовать и патриотизма у ватников несколько поубавилось. Но это только начало, основное действие санкций они начнут ощущать через 2-3 месяца.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:08 Ответить
Порошенко має на контролі тримати ці переговори, щоб не допустити зради з боку Зеленськогл і його мавп на зразок Арахамії...
показать весь комментарий
29.03.2022 22:16 Ответить
Перевожу с дипломатического на обычный - мы конечно придерживаемся "внутрішньополітичної єдності" только вы там ребята на переговорах видимо уху ели
показать весь комментарий
29.03.2022 22:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 