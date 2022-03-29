Требуем провести закрытое заседание Верховной Рады по стартовой позиции Украины на переговорах с РФ, - заявление "ЕС"

Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Героические Вооруженные Силы Украины несут главное бремя защиты страны и платят за это высшую цену вместе со всем украинским народом. Самоотверженность и самопожертвование, мужество и военное мастерство наших воинов удивили весь мир и сорвали российский блиц-криг. И это позволяет проявить себя нашим дипломатам.

Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способно приблизить победу и мир, которых так ожидают миллионы украинцев. Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как на гаранте Конституции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины - Блинкен

С 24 февраля мы придерживаемся и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержимое же обсудить ее предлагаем на встрече Президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностям всех глав фракций, должен работать в режиме "24 на 7".

Мы должны понимать, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетическому мирному соглашению можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а только тогда, когда будет понятно ее полное и окончательное содержание, финализированный документ. А путь еще длинный и сложный.

Смотрите также: Гарантии безопасности временно не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия. ВИДЕО

Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян типа уменьшения военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Мы должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны.

Будьте бдительны и будем едины!", - заявили в "ЕС".