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Новости Война
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Киве сообщено о еще одном подозрении: на росТВ призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине

кива

Следователи ГБР сообщили о еще одном подозрении бывшему нардепу Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно материалам следствия экс-нардеп, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

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Кива Илья (398) ГБР (2979) подозрение (485)


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Топ комментарии
+22
Во часи настали, москалів палити можна, а траву ні.
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29.03.2022 19:24
+12
про цього довбойоба можна i не писати тут
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29.03.2022 19:26
+12
По идее Кива сейчас должен бы был возглавить батальен тех борцунов с биндерами с которыми он мужественно пел Страна огромная и пойти на фронт. Но Рабинович срочно греет геморой в Израиле, Медведчук ушел в подполье, Бойко переобулся и тоже исчез с радаров. Возглавить просто некого.
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29.03.2022 19:28
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Птєнєц Авакова...
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29.03.2022 19:24 Ответить
прежде всего Кива виноват в разбазаривании семенного фонда
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29.03.2022 19:28 Ответить
прямо під час засідання ВР...
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29.03.2022 19:31 Ответить
цуцік сАбакова
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29.03.2022 19:39 Ответить
Я от не розумію, протягом двох тижнів з початку війни Генеральна прокуратура не могла його подати в міжнародний розшук. В цей час він перебував в Іспанії, де його могли б спокійно затримати і екстрадувати в Україну. Офіційно його в міжнародний розшук подали тільки коли він счасливо звалув в рашку. Велика подяка Генеральній прокуратурі, і особисто Ірині Венещиктовій, яка продовжує робити те, що і до війни - дигамити резонансні справи.
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29.03.2022 19:53 Ответить
Во часи настали, москалів палити можна, а траву ні.
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29.03.2022 19:24 Ответить
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29.03.2022 20:44 Ответить
Плохо что его мама не сделала аборт
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29.03.2022 19:25 Ответить
Это не худшее .ужасно что все это время в открытую призывал кацапов к акту агрессии на Украину.что на внутренних каналах что на кацапских .И не говорите что это демократично в стране против которой 8 год лаптестан ведет войну.Самое ужасное что все это им позволяли делать.все те поганые рты что с тв орали что эта оккупационная война. которую развязала РФ против Украины. это внутренний конфликт и это гражданская война в Украине.так что все это ни о чём . там все те твари должны быть осуждены как минимум по 3 статьям и сидеть на нарах до побеления
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29.03.2022 19:38 Ответить
а мог бы жить...а теперь как крысе бегать с угла в угол пока не пришибут...
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29.03.2022 19:25 Ответить
криса не може жити не як криса
у неї в генах або тікати або в бункер залазити
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29.03.2022 19:29 Ответить
про цього довбойоба можна i не писати тут
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29.03.2022 19:26 Ответить
Черт чердачный только вернись в Украину.
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29.03.2022 19:26 Ответить
Жомова Яма зачекалась хероя
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29.03.2022 19:29 Ответить
Хіба 200м.
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29.03.2022 19:29 Ответить
У меня один вопрос - кива работает за деньги кремля или он просто тупой?
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29.03.2022 19:27 Ответить
Продажний!!Хто його тільки не купував.
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29.03.2022 19:30 Ответить
І те,і друге!
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29.03.2022 19:30 Ответить
И первое и второе...
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29.03.2022 19:31 Ответить
Два в одному
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29.03.2022 19:32 Ответить
І те і те. Другого більше.
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29.03.2022 19:34 Ответить
до чого ці підозри? цілковитий піар. Краще відпрацювати його за прикладом "Моссад"
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29.03.2022 19:27 Ответить
Кива подохнет нищим и голодным вместе со сраной фашисткой империей если его раньше ледорубом не прикончат.
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29.03.2022 19:27 Ответить
буде Кива тепер на кабаєву дрочити
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29.03.2022 19:28 Ответить
По идее Кива сейчас должен бы был возглавить батальен тех борцунов с биндерами с которыми он мужественно пел Страна огромная и пойти на фронт. Но Рабинович срочно греет геморой в Израиле, Медведчук ушел в подполье, Бойко переобулся и тоже исчез с радаров. Возглавить просто некого.
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29.03.2022 19:28 Ответить
какое он чмо. меня щас вырвет
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29.03.2022 19:28 Ответить
А теперь вспоминаем как полтавский добробат отказался идти на фронт под командованием этого гоблина и кто таки заставил назначить его командиром.
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29.03.2022 19:29 Ответить
Хорошо кукарекать, когда все "клиенты" сбежали, виртуальными пидозрами страшить, правда прокуратура с ДБРом? Когда были на месте, то к ним вопросов невозникало, а теперь вот через страны, через расстояния, можно и в активность поиграть за деньги налоплатильщиков
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29.03.2022 19:29 Ответить
Дали уйти дабы говном не запачкаться всем .потому как там все в говне .коррупция .отмывания.той грязи до утра
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29.03.2022 19:41 Ответить
тошнотворная отрыжка! *****
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29.03.2022 19:32 Ответить
Как этого гандона рукоблудного можно было выпустить из страны ???
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29.03.2022 19:32 Ответить
а совместный брифинг илюши с рамзанкой когда будет?
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29.03.2022 19:34 Ответить
А начинал с отстрела касапов на Донбассе..
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29.03.2022 19:38 Ответить
Оно ешо на амбразуру врага кидалось и в танке горело
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29.03.2022 19:41 Ответить
Так этот мастер публичного рукоблудия теперь Скабеевой дрочит?
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29.03.2022 19:42 Ответить
Кива з Царьовим не родичі часом? Якісь вони схожі. І зовнішньо і по інтелекту.
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29.03.2022 19:43 Ответить
То тупикова гілка розвитку. Вони мають схожи ознаки. Споріднені з кацапами.
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29.03.2022 19:48 Ответить
Як це лайно потрапило до кацапстану, якщо воно в міжнародному розшуку?
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29.03.2022 19:46 Ответить
Контужений дебіл, це ж треба таке ліпити…. Нехай приїзджає в Україну …. Ми покажемо що з такими зрадниками і продажними тут роблять…але ні, він боїться….
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29.03.2022 19:46 Ответить
Шкода, що у нашої влади немає характеру, як у Ізраїлю. Якось вони провели операцію "Гнів Божий" (хто не чув, гугл в поміч). Просто треба щоб таких виродків фізично знищили.
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29.03.2022 19:47 Ответить
Ілюша,твоя дочка працює в Мамая в апараті,твій брат Діма в Полтаві.Ти шо вообще їбонувся?
Твій дід похований в першому ряду на Боженківському кладовищі,де алея Героїв України,а ти мразота таке мелиш!
Я завтра пам'ятник твого діда перенесу на мусорку!
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29.03.2022 19:48 Ответить
Давно слід було зробити. Зараз ніхто не засудить.
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29.03.2022 19:55 Ответить
Зробимо і зафіксуємо фотовідео.там біля діда вже троє ків зажмурилось....хто вони,не знаю,але в першу лінію повлазили!
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29.03.2022 20:09 Ответить
на мусорку не перенесеш, зато висратись на нього можеш.
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29.03.2022 20:17 Ответить
ДБР, А МОЖНА УТОЧНИТИ, ЯКОГО ЧИСЛА, ЯКОГО МІСЯЦЯ І ЯКОГО РОКУ КІВА "ЗАКЛИКАВ"? БО ЗАРАЗ ВЖЕ 29 БЕРЕЗНЯ 2022! ЧИ ВИ ЧЕКАЛИ, КУДИ ВІТЕР ОБЕРНЕТЬСЯ - А РАПТОМ ОРКИ ЗАЙШЛИ Б У КИЇВ... ТО **** ПОСПІШАТИ? ЧИ НЕ ТАК?
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29.03.2022 20:06 Ответить
Контужений дрочила
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29.03.2022 20:06 Ответить
Вот цена промедления власти. Почему в Украине не брали его,причин не было?
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29.03.2022 20:08 Ответить
Хіба мацкалі розгромили Кирилівський дурдом? пацієнт утік, чи його насильно вивезли?
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29.03.2022 20:15 Ответить
просто ********
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29.03.2022 21:48 Ответить
не пидозри нужно возбуждать , а МАССАД создавать , и не кричать в сетях о своих возбуждениях, а ждать сообщения в сми запада о том , что .......,, найден в своей квартире без признаков жизни .......,,
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30.03.2022 01:31 Ответить
От я не пойму, СБУ бабочек на лужках все годы ловит?
Под боком, не скрывая свои намерения и взгляды сидели мрази, а их в упор не видели?!
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30.03.2022 05:36 Ответить
 
 