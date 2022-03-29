США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, - Блинкен

США готовы, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в частности, поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, мы хотим к этому стремиться", - сказал Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Марокко Нассером Буритой.

Госсекретарь США добавил, что не видит положительных сдвигов в переговорах с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-либо изменения или прогресс... В случае если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.

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