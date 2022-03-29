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Новости Война
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США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, - Блинкен

блінкен

США готовы, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в частности, поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, мы хотим к этому стремиться", - сказал Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Марокко Нассером Буритой.

Госсекретарь США добавил, что не видит положительных сдвигов в переговорах с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-либо изменения или прогресс... В случае если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.

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США (26528) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+22
Взагалі-то Арахамія і Чалий наговорили собі на брифінгу на статтю про зраду Батьківщини.
Ці "домовленності" це те ж саме, що кричав Кива, тільки сказані спокійним тоном.
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29.03.2022 19:40
+20
американцы, англичане, да и то угодно не могут спасти другой народ, если правительство того народа *******, они не смогли помочь афганцам от талибана, а ушли кинули на растерзание страну, так и тут, если наши дэбилы решили капитулировать и продать страну *****, поверь, ни Байден ни Джонсон не будут их ремнём по жопе бить, просто поймут что зря вообще пытались помочь, что никакой искренности от зелешоблы не было, так, актёрочка уровня вечернего шоу на 1+1. я очень хотел бы чтобы это было не так, чтобы это был лишь для виду
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29.03.2022 19:39
+15
Амерам-черговий респект...
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29.03.2022 19:33
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Амерам-черговий респект...
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29.03.2022 19:33 Ответить
та ніякої блін необхідності все нема і нема
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29.03.2022 20:04 Ответить
⚡️Нидерланды высылают сразу 17 российских дипломатов. Власти страны заявили, что это сотрудники разведки, которые работали под прикрытием, их обвинили в создании угрозы нацбезопасности.
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29.03.2022 19:34 Ответить
⚡️Бельгия высылает 21 российского дипломата.
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29.03.2022 19:36 Ответить
МИД Ирландии заявил, что четверо российских дипломатов должны покинуть страну.
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29.03.2022 19:45 Ответить
Чехия высылает 1 российского дипломата.
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29.03.2022 19:46 Ответить
🤡 Российской информации в Польше поставлена блокада, пожаловался посол РФ.
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29.03.2022 19:47 Ответить
Интересно, этого мало, или скоро они заметят что весь мир это "недружественные" страны?? Может хоть на секунду задумаются, о том что они сотворили??? Террористы кацапские!!!!!!!
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29.03.2022 19:54 Ответить
і не сподівайтеся.
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29.03.2022 20:08 Ответить
Тоесть америанцы ещё не курсе, куда их пытаются втянуть Подоляк, Арахамия и остальные наши "переговорщики"... Ну-ну, доиграемся мы в эти гавно-гарантии
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29.03.2022 19:34 Ответить
американцы, англичане, да и то угодно не могут спасти другой народ, если правительство того народа *******, они не смогли помочь афганцам от талибана, а ушли кинули на растерзание страну, так и тут, если наши дэбилы решили капитулировать и продать страну *****, поверь, ни Байден ни Джонсон не будут их ремнём по жопе бить, просто поймут что зря вообще пытались помочь, что никакой искренности от зелешоблы не было, так, актёрочка уровня вечернего шоу на 1+1. я очень хотел бы чтобы это было не так, чтобы это был лишь для виду
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29.03.2022 19:39 Ответить
Ваші варіанти закінчення війни?
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29.03.2022 19:40 Ответить
Гарант безпеки,суверенітету та територіальної цілісності -Президент! У нього питай варіанти І не "закінчення війни",а збереження того чому він є гарантом!
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29.03.2022 19:47 Ответить
Лучшая гарантия - денафицированный и димилитаризированный касап.. было бы неплохо если бы касап кастрированным уже был .
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29.03.2022 19:37 Ответить
Велика Британія і США вже починають конкурувати щодо дружби з Україною
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29.03.2022 19:39 Ответить
США подключайтесь быстрее пока зелень не сдала страну!
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29.03.2022 19:39 Ответить
Доповню Блінкена - США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України без участі росії.
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29.03.2022 19:39 Ответить
З Придністров'ям, Абхазією, Південною Осетією та й Карабахом взагалі ніяких домовленостей не було. Мінськ показав, що домовленості можливі, але не з росією.
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29.03.2022 20:06 Ответить
Взагалі-то Арахамія і Чалий наговорили собі на брифінгу на статтю про зраду Батьківщини.
Ці "домовленності" це те ж саме, що кричав Кива, тільки сказані спокійним тоном.
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29.03.2022 19:40 Ответить
без консультаций с США ***** этих переговорщиков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а зеленский может в один день из *героя*стать предателем и НЕНОВЕСТЬ Украины будет не меньшей а большей чем к *****!!!
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29.03.2022 19:42 Ответить
Свого часу Штати бачили підготовку до вторгнення, про що попереджали Зєлєнского криким від самого листопада. Натомість Зєлєнскій звинуватив їх у нагнітання ситуації і побачив шашлики на 9 травня. Як бачимо, з баченням у сьогоднішнього Києва таки проблеми. Тому якщо Штати не бачать прогресу, то так воно і є. Доведено подіями.
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29.03.2022 19:42 Ответить
ну как бы странно не видеть 8 лет войны с ежедневными погибшими. а вместо разговоров могли бы дать оружие, но - Байден заблокировал даже какие-то относительные копейки, предусмотренные раньше. типа "на черный день, подождем российского вторжения", пусть борются с коррупцией, оружия не надо (вдруг продадут что ли?). ахренеть. вот черный день настал и как бы уже поздно, куча трупов, разбомбленные города - и что? Будапештский меморандум пошел лесом, началось ядерное вооружение (всех, кроме нас конечно) и такими темпами скоро начнется ядерная война. сенкю мистер Байден.
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29.03.2022 20:26 Ответить
А що мав робити Байден, бачачи "розпил" на КОВІДному фонді, відмови від ракетної програми, знищення заарештованих ДБР десятків тисяч бронежилетів, відмову зеленої влади виділяти гроші на власну армію?
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29.03.2022 21:28 Ответить
Полностью с ним согласна..
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29.03.2022 19:47 Ответить
Аккуратно надо быть странам ЕС, за высылку дипломатов свинособак, могут нанести ядерный удар.
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29.03.2022 19:50 Ответить
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29.03.2022 20:03 Ответить
На США вся надія, і на ВСУ.
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29.03.2022 19:54 Ответить
Можно было бы и упустить "при необходимости". Хватит уже боятся этих орков. Америка уже не та.
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29.03.2022 20:07 Ответить
А набагато простіше було просто вступити у НАТО.
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29.03.2022 20:07 Ответить
подстреленый кадыровец замордован чтоб не укусить Дона...
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29.03.2022 20:09 Ответить
це той х.й що Нємцова вбив?
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29.03.2022 20:24 Ответить
Из его слов следует, что США пока даже не догадываются о том, что они, оказывается, наши "гаранты безопасности". А подоляки с такой уверенностью об этом говорят.
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29.03.2022 20:09 Ответить
не заставляйте ВСУ віддавати свої життя на ОРДЛО. Там вже життя людей неможливе.Ракові пухлинии треба відсікати.
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29.03.2022 20:10 Ответить
ну вот отдали Крым. теперь "крымчане" в кацапском составе уничтожают наши города и людей. причем для Хйла они даже не считаются потерями, так как "хохлы борются с хохлами", многоходовочка.
имхо, если бы такое было в 14м году и Хйло оккупировал таким макаром всю Украину (ну или тупо бы купил через год-два миллиардов за 30 максимум) - сейчас все украинцы стройными рядами фигачили бы поляков (исторически справедливо) и прибалтов (сколько их там). причем гораздо успешнее.
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29.03.2022 20:32 Ответить
"підтримка її безпеки та оборони" в каком именно виде? Если такой же поставкой оружия, как сейчас, то мы это имеем и без отказа от НАТО, зачем тогда подписывать нейтралитет и внеблоковость?
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29.03.2022 20:14 Ответить
Дякуєм, брали вже участь... 200 дітей вже в могилі
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29.03.2022 20:23 Ответить
«В случае, если в Украине пришли к выводу» Ну шо, опять Запад поднимает панику? Самое время потребовать место в «большой семерке» в придачу к месту в ЕС. Коррупцию уже победили.
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29.03.2022 20:25 Ответить
ж
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29.03.2022 20:32 Ответить
 
 