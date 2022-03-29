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Новости Война
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ВСУ в Харьковской области сбили один БПЛА и истребитель-бомбардировщик РФ, - Воздушное командование "Схід"

війна

В районе Изюма 29 марта были сбиты беспилотник и истребитель-бомбардировщик российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели - на верную погибель. Благодаря нашей ПВО 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

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Воздушные силы (2279)


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Топ комментарии
+28
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год



У відповідь
https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik

Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
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29.03.2022 19:45
+25
Аплодисменты ППО!
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29.03.2022 19:43
+17
Еврей-Зеленский, Беларус-Подоляк и Абхаз- Арахамия историю Украины не учили.
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29.03.2022 19:52
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Аплодисменты ППО!
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29.03.2022 19:43 Ответить
А то разлетались тут-и день и ночь.
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30.03.2022 05:55 Ответить
нєх-уй шастать!!! ВОІНИ- ЗАХИСНИКИ! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ БОГ!!!
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01.04.2022 11:39 Ответить
Давно у кацапських впс не було такого «тріумфу»!
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29.03.2022 19:45 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год



У відповідь
https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik

Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
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29.03.2022 19:45 Ответить
Вже практично ніхтов Україні так не думає.
Більшість людей зрозуміла, що є людина, а є кацап.
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29.03.2022 19:50 Ответить
Еврей-Зеленский, Беларус-Подоляк и Абхаз- Арахамия историю Украины не учили.
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29.03.2022 19:52 Ответить
а они ее и не учат. Они ее пишут. Правда получается как у двоечников.
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29.03.2022 20:02 Ответить
Мабуть лапатнікав таки погода підвела...
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29.03.2022 19:47 Ответить
З хмарою зіткнулися
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29.03.2022 19:51 Ответить
.......Украина - сплошная Чернобаевка?.......
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29.03.2022 19:48 Ответить
Эммм, ну мы же не виноваты, что лапти такие упоротые)))
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29.03.2022 19:54 Ответить
Казахстан договорился с Азербайджаном по перевозке грузов

экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны «Морской порт Актау»,
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29.03.2022 20:05 Ответить
******** ********ович, а что случилось с самолётиком з 50 лямов бачей? - он утонул, паматушто тяжелее воздха
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29.03.2022 20:05 Ответить
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29.03.2022 20:20 Ответить
Су-34 и 4 лаптя..
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29.03.2022 20:21 Ответить
Интересно, его из советских образцов смогли замочить? За импорт я не сомневаюсь.
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29.03.2022 21:02 Ответить
 
 