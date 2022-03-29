ВСУ в Харьковской области сбили один БПЛА и истребитель-бомбардировщик РФ, - Воздушное командование "Схід"

В районе Изюма 29 марта были сбиты беспилотник и истребитель-бомбардировщик российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели - на верную погибель. Благодаря нашей ПВО 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

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