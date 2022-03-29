ВСУ в Харьковской области сбили один БПЛА и истребитель-бомбардировщик РФ, - Воздушное командование "Схід"
В районе Изюма 29 марта были сбиты беспилотник и истребитель-бомбардировщик российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели - на верную погибель. Благодаря нашей ПВО 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.
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+28 Ksenia VB
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+25 Станислав Полторадня #506382
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@_Fashington
·
https://twitter.com/_Fashington/status/1508827433759354888 1 год
У відповідь
https://twitter.com/sasha_sotnik @sasha_sotnik
Украинцы думают, что россияне, это такие же люди, как они, просто им не повезло с телевизором и Путин сошёл с ума. Если знаешь историю, то понимаешь, что годы идут, а жители той страны внутренне никогда не меняются
Більшість людей зрозуміла, що є людина, а є кацап.
экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны «Морской порт Актау»,