Сейчас Мариуполь имеет возможность держаться, но главная проблема там - гражданское население, которое нужно вывести из зоны боев, - Арестович
В ближайшие дни на восточном и южном направлении будут трудные бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.
"Сейчас попытка добить Мариуполь и окружить зону ООС будет их главной задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень трудно. И еще неизвестно, чем кончится. Чей будет успех - большой вопрос. 50 в 50.
Но вместес тем, все страшные попытки выйти на линию Винница-Житомир, захватить Киев и так далее – где они? Нет. Как и нет 40% личного состава Вооруженных Сил РФ. Никакая армия мира не может позволить себе потерять 40% всех вооружённых сил во время одной военной операции. А их попытки напижиться и приехать на переговоры, взяв Мариуполь и оцепив зону ООС, только лишний раз показывает, какие они идиоты.
Там сложная обстановка, я говорю сразу. Я известен как главный оптимист, но я просто трезвый человек. И когда надо предупреждать – я предупреждаю. И вот сейчас я предупреждаю о том, что там в ближайшие дни будет очень тяжело. Но и наше командование это понимает и предпринимает определенные меры, чтобы было тяжело россиянам, а не нам. Но как будет – посмотрим", - сказал он.
Что касается Мариуполя, то Арестович уточнил, что у него есть задача держаться:
Мариуполь на самом деле держит большие силы противника, которые в противном случае были бы брошены на другие участки фронта.
И чем дольше защитники Мариуполя держатся, тем больше они дают шансов военному руководству страны, и политическому руководству, и международному сообществу принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей, а во-вторых, изменят ситуацию в военном отношении.
На вопрос о его словах о том, что Мариуполь невозможно деблокировать, Арестович ответил:
"На тот момент - невозможно. Но ведь момент меняется. Например, был у них очень эффективный способ снабжения войск под Мариуполем и их усиления через порт Бердянска. Но после того, как туда прилетела "Точка-У", на этом способе снабжения поставили точку .
Я не думаю, что они возобновят поставки через бердянский порт. Разве что построят там мощную ПВО, но это занимает время. То есть, этим мы сильно помогли Мариуполю держаться дальше.
Я очень хорошо знаю Мариуполь. Это огромный город, и взять его очень и очень непросто.
Главная проблема в Мариуполе – не военная. Мы видим, что наши военные уничтожили шесть российских старших командиров. Они действуют очень профессионально и могут еще долго обороняться.
Держаться там можно еще месяцами. А учитывая, что в двух армиях совпадают калибры оружия, то в ближнем бою можно забирать боеприпасы к стрелковому оружию, гранатометам, которых хватит надолго. Да и "большая земля" помогает – не буду говорить, какими способами.
Главный вопрос Мариуполя – это вопрос гражданского населения. Его нужно убирать оттуда.
Русские там совершают военные преступления, они отправляют людей на территорию России. Мужчин отбирают, фильтруют и пытаются поставить в российское войско, а женщины с детьми оказываются в разных Саратовах и Омсках с очень жесткими условиями и чуть ли не принудительным трудом".
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але головна проблема там - цивільне населення Джерело:
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може головна проблема наявність кацапофашистів?
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч
Маріуполь, трофейний кадирівець
Джерело:
400 тысяч 200-х?
если не ясно - то тебе вслед руцкому кораблю...
Най би тобі заціпило, стратег фейсбучний...
Журналист Роман Цымбалюк
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1508782162878808067 4 ч
Мостище, Киевская область. Колона омоновцев, ехала розгонять митинги, а попали в ад.
Там им и место!
https://twitter.com/i/status/1508782162878808067
Хочется верить, что у нас соблюдается адекватное соотношение между снаряжённой теробороной и ВСУ как по количеству, так и по качеству (наличию боевого опыта). Потому что в своих интервью Арестович минимум пару раз упомянул героическую защиту ВСУ против превосходящих сил противника и нет-нет но иногда закрадывается вопрос, всегда ли обеспечиваются всем необходимым именно те, кто нужно.