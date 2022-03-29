"Мы не ослабим нашу решимость": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц и Драги обсудили необходимость поддержки и укрепления Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с лидерами западных стран.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждал сегодня днем с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эманнюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги постоянную необходимость поддержки и укрепления Украины. Мы не ослабим нашу решимость, пока не прекратится агрессия против Украины", - идет в уведомлении.

В то же время, пресс-лужба британского правительства сообщает, что лидеры сошлись на постоянной необходимости поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварством.

"Премьер-министр подчеркнул, что мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин крутит нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул своим коллегам-лидерам , что мы должны быть неумолимы в своем ответе", - говорится в сообщении правительства.

Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и уменьшению зависимости от российских углеводородов.

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