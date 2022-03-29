РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Война
13 539 52

"Мы не ослабим нашу решимость": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц и Драги обсудили необходимость поддержки и укрепления Украины

байден

Премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с лидерами западных стран.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждал сегодня днем с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эманнюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги постоянную необходимость поддержки и укрепления Украины. Мы не ослабим нашу решимость, пока не прекратится агрессия против Украины", - идет в уведомлении.

В то же время, пресс-лужба британского правительства сообщает, что лидеры сошлись на постоянной необходимости поддерживать  народ Украины в его борьбе с российским варварством.

"Премьер-министр подчеркнул, что мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин крутит нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул своим коллегам-лидерам , что мы должны быть неумолимы в своем ответе", - говорится в сообщении правительства.

Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и уменьшению зависимости от российских углеводородов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для разрешения "тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе" нужно, чтобы украинские защитники сложили оружие, - Путин

Байден (2785) Джонсон_Борис (504) Макрон (1293) Драги (48) Шольц Олаф (904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
Всім хто підтримує Україну особливо у важкі часи-респект...
показать весь комментарий
29.03.2022 20:13
+35
ДЯКУЮ
показать весь комментарий
29.03.2022 20:13
+28
Не бойтесь - Украина защитит НАТО и США от зомбарей; главное патроны подавайте вовремя.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім хто підтримує Україну особливо у важкі часи-респект...
показать весь комментарий
29.03.2022 20:13 Ответить
ДЯКУЮ
показать весь комментарий
29.03.2022 20:13 Ответить
Мужики!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:14 Ответить
авжеж!
дійсно лідери своїх народів та країн не те що....
показать весь комментарий
29.03.2022 20:27 Ответить
колективний Захід.
ми повинні бути ТАМ!
а не крутитись в нейтральній ополонці між Європою та рашкою, як зараз нам пропонують ЗЄльоні
показать весь комментарий
29.03.2022 20:29 Ответить
....Путін.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:30 Ответить
Не бойтесь - Украина защитит НАТО и США от зомбарей; главное патроны подавайте вовремя.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:14 Ответить
Але розраховує на взаємодію.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:24 Ответить
Джонсон и Байден да а макрон и шольц так себе с гнильцой.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:15 Ответить
А Байден по твоему не гнилой .Где его обещанный ленд лиз в случае полномасштабной агрессии раши .Сраные старые советские истребители и те отказался поставить
показать весь комментарий
29.03.2022 20:23 Ответить
Да у вас, батенька, глаз-алмаз!
Так тримати!
показать весь комментарий
29.03.2022 22:06 Ответить
Нічого, вони надихнутьсяі підтягнуться!
показать весь комментарий
29.03.2022 22:05 Ответить
Байден урод похуже немца
показать весь комментарий
29.03.2022 23:27 Ответить
А Хламідія ,Дєрмак, ПАДОЛЬляк, ЛюсяАрестовіч,ЗЕпрез ,про це знають?!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:17 Ответить
Angelica@ThisThornyRose



Це не білий шум.
Це:
1. Удар по іміджу України та армії.
2. Удар по інституту Президента як такого
3. Сигнал Заходу про ментальні проблеми "героя" та ризики надання йому зброї (яку він сам паралельно вимагає, wtf?)
4. Деморалізація армії
5. Деморалізація і провокування народу
показать весь комментарий
29.03.2022 20:19 Ответить
Вважаєте, перераховані вами особи вирішують, а не армія і народ України?!
показать весь комментарий
29.03.2022 22:09 Ответить
"Ми не послабимо нашу рішучість, доки не припиниться агресія проти України"? Так почему же вас постоянно надо упрашивать в поставках оружия? Завалите Украину оружием и нам не надо переговоров.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:17 Ответить
Вони вам щось винні? Подякуйте, а не притензії висовуєте.
"Украина без ОТРК "Гром" https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
показать весь комментарий
29.03.2022 21:40 Ответить
намек нашим переговорщикам?!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:22 Ответить
Схоже на те.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:23 Ответить
Лебедь, рак и щука. Толку 0.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:24 Ответить
Хто? Вони- об'єднались. Питання, якраз, до зелених перемовників, куди вони тягнуть Україну
показать весь комментарий
29.03.2022 21:41 Ответить
Європа зараз має трохи поскиглити під санкціями, але з іншої сторони, в неї є зараз унікальний шанс позбутися на десятки років отого тупого москальського бряцання зброєю аля "можем павтаріть". тобто довести санкціями зараз русню до такого стану, що через 2-3 роки русня уже сама приповзе до Європи навколішки з моліннями купити їхню нафту і газ хоча би за чверть ціни.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:29 Ответить
Украина это локомотив, и вся шушера будет прыгать у последний вагон. Безбилетники *****.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:33 Ответить
І в чому саме Емануель "не послабить рішучість" ? Вислуховувати Путіна по телефону? Забирати собі російські гроші, яхти і вілли ? Ще в чому ? Ах да, ще ЗБИРАТИСЯ відправити гуманітарку в Маріуполь аж до того моменту поки не стане пізно.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2022 20:40 Ответить
та у нас все так, каждий президент це представник якоїсь групи...грошово-промислових кротів, тобто олігархів і кожен раз як країна потребує реформ, порядних людей на державних посадах і так далі, це все розглядається через призму інтересів насамперед тих олігархів, а та як їх багато і зацікавленності у них всі різні ми замість розвивати свою країну чубимося в тих олігархічних розборках. Треба з тим щось зробити, не пропоную все відібрати і поділити, пропоную заборонити вплив олігархів на політику. Най будуть бізнесменами просто, без лобіювання своїх інтересів бо вони нас уморять зрештою. Ну й податки було б непогано заплатити, той же ахметов або коломойський міг би заплатити за стільки то років на цілу ескадрілью. Їм же краще, бо бачте до чого призвела їх жадоба і гризня? повтрачали потужності промислові, то не жарт, зараз сподіваються відновити то за рахунок репарацій але коли це ще буде? А от як були би розумні, патріоти своєї країни, вкладали би гроші в розвиток України, продавали би зараз вілли на березі Чорного моря, усіляким там бейонс і ріханнам, но ні!
показать весь комментарий
30.03.2022 01:00 Ответить
Олігархи НЕ МОЖУТЬ бути такими далекоглядними патріотами. Особливо в настільки корумпованій країні. Вони планують від сили на кілька років вперед, а тут завжди "краще вкрасти зараз, бо можу... якщо я не вкраду - вкраде інший".
І навіть якщо серед них трапиться один далекоглядний - він теж буде змушений достосовуватися до інших, інакше буде програвати конкуренцію.
Та й українців серед них мало. Вони майже нічим цій землі не зобов"язані, ну так вважають.

Єдиний вихід - міняти правила гри. І на жаль, для цього доведеться долати опір олігархів. Тільки одиниці охоче віддають владу. Переважна більшість тримається за неї зубами, навіть якщо її не вартують.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:23 Ответить
тільки не "макрон" і "шольц". Тьху на них!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:54 Ответить
Будемо й надалі рішуче не давати Україні ******* ППО і літаки?
показать весь комментарий
29.03.2022 21:04 Ответить
Volodymyr Viatrovych


@viatrovych

·
https://twitter.com/viatrovych/status/1508798595423690769 4 ч



Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:24 Ответить
Джонсон красава!
Схоже, Британія відігрАє свою особливу роль в похованні Мордора!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:26 Ответить
Мы будем непокобелимы!!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:44 Ответить
Решительно всех ********..
показать весь комментарий
29.03.2022 22:02 Ответить
хламидия, нарко-Ослик, паДлоляк, Дермак и т.д против, у Сброда война "подходит к концу".....
показать весь комментарий
29.03.2022 22:04 Ответить
Ваша решимость господа это самолеты ракеты среднего действия противокорабельные комплексы и ПВО. Вооружение Украинской армии до зубов и тогда с ****** будет кончено!
показать весь комментарий
29.03.2022 22:13 Ответить
Запад:США,Европа -столько раз говорили путину что никогда ни при каких обстоятельствах не будут защищать Украину что путин не мог не напасть. Я к тому что это нужно запомнить и после войны сразу начинать создание своего ЯО и ракет средней дальности. На С Корею никто и никогда не нападает
показать весь комментарий
29.03.2022 23:28 Ответить
Бла-бла-бла и ничего дельного, особенно Байден и Макрон....
показать весь комментарий
29.03.2022 23:36 Ответить
ДАЖЕ БАЙДЕН ПОНЯЛ ЧТО ЗЕЛЯ СОБРАЛСЯ КАПИТУЛИРОВАТЬ. АРАХАМИЮ И ВСЕХ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ ПО СТАТЬЕ - ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА СУВЕРЕНИТЕТ И ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ НЕМЕДЛЕННО СУДИТЬ. ОТСТРАНИТЬ ОТ ВСЯКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. ЕРМАКА И АП ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕРГНУТЬ ПОЛНОЙ ЧИСТКЕ. СЕЙЧАС ВОЙНА И ЕСЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ МОЖЕТ ОЧИСТИТЬ СВОИ РЯДЫ ЕМУ НАДО ПОМОЧЬ. А ЭТИ ЛЮДИ ИМЕЮТ ДОСТУП К ОБОРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ. И МОГУ СПОКОЙНО СЛИВАТЬ ЕЕ ВРАГУ.
показать весь комментарий
29.03.2022 23:46 Ответить
Третя (чи навіть четверта) заява від Британіїї та США за сьогоднішній день зі змістом "ЗЕ, тільки спробуй капітулювати".
Навіть німців, французів та італійців цього разу приєднали для переконоливості.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:09 Ответить
ДЕДУШКА, хватит гнать ПУРГУ - дай наконец НОРМАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - дальнебойные ракеты, самолеты, ударные дроны!!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 02:37 Ответить
Ракети ніхто не дасть. Треба було не асфальт класти і обронопром розвалювати, а військові програми фінансувати.
А от решту - можна очікувати... якщо ЗЕ не вдасться капітулювати перед пуйлом.
показать весь комментарий
30.03.2022 04:00 Ответить
 
 