"Мы не ослабим нашу решимость": Джонсон, Байден, Макрон, Шольц и Драги обсудили необходимость поддержки и укрепления Украины
Премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с лидерами западных стран.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Обсуждал сегодня днем с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эманнюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги постоянную необходимость поддержки и укрепления Украины. Мы не ослабим нашу решимость, пока не прекратится агрессия против Украины", - идет в уведомлении.
В то же время, пресс-лужба британского правительства сообщает, что лидеры сошлись на постоянной необходимости поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварством.
"Премьер-министр подчеркнул, что мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин крутит нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул своим коллегам-лидерам , что мы должны быть неумолимы в своем ответе", - говорится в сообщении правительства.
Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и уменьшению зависимости от российских углеводородов.
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дійсно лідери своїх народів та країн не те що....
ми повинні бути ТАМ!
а не крутитись в нейтральній ополонці між Європою та рашкою, як зараз нам пропонують ЗЄльоні
Так тримати!
Це не білий шум.
Це:
1. Удар по іміджу України та армії.
2. Удар по інституту Президента як такого
3. Сигнал Заходу про ментальні проблеми "героя" та ризики надання йому зброї (яку він сам паралельно вимагає, wtf?)
4. Деморалізація армії
5. Деморалізація і провокування народу
"Украина без ОТРК "Гром" https://www.youtube.com/watch?v=94Lw2WnZ8hA
І навіть якщо серед них трапиться один далекоглядний - він теж буде змушений достосовуватися до інших, інакше буде програвати конкуренцію.
Та й українців серед них мало. Вони майже нічим цій землі не зобов"язані, ну так вважають.
Єдиний вихід - міняти правила гри. І на жаль, для цього доведеться долати опір олігархів. Тільки одиниці охоче віддають владу. Переважна більшість тримається за неї зубами, навіть якщо її не вартують.
@viatrovych
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https://twitter.com/viatrovych/status/1508798595423690769 4 ч
Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею.
Схоже, Британія відігрАє свою особливу роль в похованні Мордора!
Навіть німців, французів та італійців цього разу приєднали для переконоливості.
А от решту - можна очікувати... якщо ЗЕ не вдасться капітулювати перед пуйлом.