Венедиктова – депутатам ОПЗЖ: "Не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется"

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры не будут регистрировать уголовные производства против депутатов ОПЗЖ без соответствующих причин.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Венедиктова рассказала, что экс-нардепу ОПЗЖ Илье Киве сообщили о подозрении. По ее словам, прокуроры прилагают усилия для его задержания.

"Много слышу и читаю о "революционной целесообразности" привлечения всех без исключения депутатов от ОПЗЖ к уголовной ответственности. Мой комментарий по этому поводу – прокуроры не могут и не будут регистрировать производство без соответствующих причин, которые вписываются в пределы УПК и УК.

Между тем хочу обратиться к депутатам ОПЗЖ – не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется. Мы расследуем достаточное количество дел, в рамках которых изучаются вопросы прямого или косвенного участия в подготовке военных действий против Украины, имущественные вопросы и т.д.", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что сегодня многие резко и неожиданно поменяли риторику и "превратились в настоящих украинских козаков".

"Да, есть и такие, и за их позицию украинцы им благодарны. Но есть и те, кто был вынужден, извините, прикрыть рты потому, что у агрессора провалился план захвата Украины. Таких мы тоже знаем и не простим. Патриотизм не начинается в момент пересечения украинской границы с сумками, набитыми деньгами в одном салоне с теми, кто должен быть на передовой", - подытожила она.

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