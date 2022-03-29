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Новости Война
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Венедиктова – депутатам ОПЗЖ: "Не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется"

опзж

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры не будут регистрировать уголовные производства против депутатов ОПЗЖ без соответствующих причин.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Венедиктова рассказала, что экс-нардепу ОПЗЖ Илье Киве сообщили о подозрении. По ее словам, прокуроры прилагают усилия для его задержания.

"Много слышу и читаю о "революционной целесообразности" привлечения всех без исключения депутатов от ОПЗЖ к уголовной ответственности. Мой комментарий по этому поводу – прокуроры не могут и не будут регистрировать производство без соответствующих причин, которые вписываются в пределы УПК и УК.

Между тем хочу обратиться к депутатам ОПЗЖ – не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется. Мы расследуем достаточное количество дел, в рамках которых изучаются вопросы прямого или косвенного участия в подготовке военных действий против Украины, имущественные вопросы и т.д.", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что сегодня многие резко и неожиданно поменяли риторику и "превратились в настоящих украинских козаков".

"Да, есть и такие, и за их позицию украинцы им благодарны. Но есть и те, кто был вынужден, извините, прикрыть рты потому, что у агрессора провалился план захвата Украины. Таких мы тоже знаем и не простим. Патриотизм не начинается в момент пересечения украинской границы с сумками, набитыми деньгами в одном салоне с теми, кто должен быть на передовой", - подытожила она.

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Кива (398) Венедиктова (726) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+11
Чому вони не арештовані?
І де Медведчук?
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29.03.2022 21:08
+6
втеча медведчука, можливо, була однією (але не єдиною) з умов початку переговорів
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29.03.2022 21:13
+6
Кримінальних справ проти "слуг народу " чекають люди . А вони будуть . І в тому числі - за державну зраду .
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29.03.2022 21:18
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Чому вони не арештовані?
І де Медведчук?
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29.03.2022 21:08 Ответить
втеча медведчука, можливо, була однією (але не єдиною) з умов початку переговорів
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29.03.2022 21:13 Ответить
цілком згідний, він не втікавв, його переправили. І Венікова там тоже вклалась. Час від часу нагадує про нього, щоб їй не "предявили"
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29.03.2022 21:34 Ответить
Прикол в том что Метверчуку нужно больше бояться своего кума-*****, которого он кинул на бабки. И им кацапы займутся, потом. Так что Метверчуку безопаснее будет на украинской киче....
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29.03.2022 21:14 Ответить
бо при владі, такі самі, раз ці не арештовані, інших варіантів, просто не може бути!
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29.03.2022 21:17 Ответить
Напугала ежа голой жопой, когда уже почти все разбежались. А до войны можно было "поинтересоваться", в том числе и непонятными доходами и расходами или "вопросы решали" и "домовлялыся"?
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29.03.2022 21:11 Ответить
очко государєвє, як завжди, дасть всим час, щоб втекти і вивезти все добро, яке було зароблено чесним та непосильним депутатським трудом, а потім підозри буде роздаати
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29.03.2022 21:16 Ответить
змея решила свой хвост найти?
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29.03.2022 21:16 Ответить
Кримінальних справ проти "слуг народу " чекають люди . А вони будуть . І в тому числі - за державну зраду .
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29.03.2022 21:18 Ответить
С серьёзным видом дует щеки и хмурит брови. Какие колоссальные усилия прилагают прокуроры для поиска Кивы? Мелет что попало. Пока Кива в Москве, у этой генпрокурорши из-под носа лахнули Медведчук и Тупицкий. О величайшая из прокуроров.....
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29.03.2022 21:18 Ответить
Ти би ***** ,,переговорниками'' поцікавилася чи може знову Порох винен в зливі ?
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29.03.2022 21:24 Ответить
Походу тебе легче самому повеситься ,а то с головой совсем твоей плохо
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29.03.2022 21:50 Ответить
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори не реєструватимуть кримінальні провадження проти депутатів ОПЗЖ без відповідних на те причин. Джерело:

Что означает: "Голосуйте правильно, а не то плохо будет!"
Новьіе штьіки для Слуг.
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29.03.2022 21:32 Ответить
І правильно, а то пилятимуть ***** на якому сидять як ворони в певний період року.
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29.03.2022 21:36 Ответить
Всіх хто був при владі 30років,на ножі,особливо суддів та прокурорів💀
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29.03.2022 21:38 Ответить
Проснулась или кто-то дал пинка под зад
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29.03.2022 21:39 Ответить
Ув'язнення на 10 років: у Верховній Раді хочуть карати тих, хто не законно покинув Україну.
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29.03.2022 22:07 Ответить
https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
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30.03.2022 08:31 Ответить
 
 