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Новости Санкции против России Война
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Шмыгаль о санкциях против РФ: "Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век"

кремль,росія

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит вести переговоры с международными партнерами по эмбарго на покупку нефти.

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Россия изолирована, но этого, безусловно, мало. Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век. Он этого заслуживает, поэтому продолжим говорить с партнерами по эмбарго на покупку нефти, по запрету захода российских кораблей в европейские порты, по прекращению работы в России всех западных компаний", - подчеркнул премьер.

В то же время Шмыгаль заявил, что более $3 млрд. финансовой поддержки Украина уже получили. По еще $10 млрд ведутся переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина станет полноценным членом единого рынка ЕС, - Подоляк

санкции (11247) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+28
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29.03.2022 21:28
+15
Так кроме моцквы остальные и без наших пожеланий так живут!!! Надо ближе к 12-13 веку.
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29.03.2022 21:26
+13
Сейчас лучший шанс развалить РФ!!! нельзя никаких переговоров вести ибо они спасут РФ. Нужно Россию дожать до развала! Экономика РФ врезалась в айсберг и тонет, как Титаник!!!
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29.03.2022 21:28
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29.03.2022 21:25 Ответить
Так кроме моцквы остальные и без наших пожеланий так живут!!! Надо ближе к 12-13 веку.
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29.03.2022 21:26 Ответить
Влучно.
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29.03.2022 21:34 Ответить
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29.03.2022 21:35 Ответить
до уровня каменного века .
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29.03.2022 21:34 Ответить
Треба цитувати Шмигаля повністю "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя... до нашої ери". А це - Содом, Гоморра, початок використання заліза і інші принади варварського світу.
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29.03.2022 22:32 Ответить
Ваші мирні потуги приносять протилежні результати. Не надихацте іноземців, які мріють продовжувати роботу в раіське.
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29.03.2022 21:26 Ответить
Прощай не мытая роися
Страна рабов и петухов
И вы ****.илы голубые
И ты сосущий х у.й народ!😁🤙

Кацапам посвящается.
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29.03.2022 21:49 Ответить
Ага,83 рубля за доллар сегодня
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29.03.2022 21:26 Ответить
В СССР долар коштував 78 копійок.Проблема в тому що ти ніде цей долар не зміг би купити)
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29.03.2022 21:29 Ответить
И где его там купить?
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29.03.2022 21:31 Ответить
А кому он там нужен,сам доллар,цены не растут и то хорошо
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29.03.2022 21:33 Ответить
Тогда нех...й и писать ерунду.
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29.03.2022 21:35 Ответить
Там ціни з прив'язані до доллара,що незрозуміло?
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29.03.2022 21:55 Ответить
Кто вам такое сказал?) Пойдите протрезвейте.
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29.03.2022 22:12 Ответить
Не п-ди. На Али курс 111 гивен за доллар. 88 - это цена на Форексе. Обналичить его нельзя. Цены взлетели практически на все. Кому ты лечишь?
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29.03.2022 23:03 Ответить
Після кожних російсько українських переговорів зростав рубль. І економісти причиною цього назвали саме переговори.
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29.03.2022 21:33 Ответить
А кримлівський хозяйн не заругає шмигаля за такі слова?
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29.03.2022 21:27 Ответить
Сейчас лучший шанс развалить РФ!!! нельзя никаких переговоров вести ибо они спасут РФ. Нужно Россию дожать до развала! Экономика РФ врезалась в айсберг и тонет, как Титаник!!!
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29.03.2022 21:28 Ответить
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29.03.2022 21:28 Ответить
+100000000000000. Приєднуємося!
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29.03.2022 21:32 Ответить
А чому до війни так не казали? І перестать "стрєлять"?Де срана стіна Яценюка, де мінування кордону?
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29.03.2022 21:29 Ответить
Де сам Яценюк?хтось знає?
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29.03.2022 21:32 Ответить
Я знаю. Давайте обменяемся информацией, вы мне - где Татаров и арестованный Медведчук, а я вам где Яценюк и Марченко. Ок?
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29.03.2022 21:39 Ответить
"срана стіна Яценюка" - не предназначалась для защиты. Она для контроля границы. Если вам говорили обратное, плюньте ему в морду. Только учтите, депутаты СН - обидчивы
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29.03.2022 21:37 Ответить
Тільки твій дружок абхазька макака Арахамія вже Крим хоче росіянам на 15 років віддати.. Зеленський таке закінчення війни хоче? Так сцуки зрадливі?
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29.03.2022 21:30 Ответить
Ага, щас. Зараз наші подоляки-єрмаки ще почнуть вмовляти Захід санкції з рашки зняти. Абрамовича вже бубочка відмазав.
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29.03.2022 21:34 Ответить
То блд перестаньте с ними договариваться сами достали, вовремя войны вы о каких то 15 лет, то о статусе, строите будущем поколениям снова войну?
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29.03.2022 21:49 Ответить
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29.03.2022 22:07 Ответить
на адной картінкє ета ані так жилі патамушта у ніх нєбила тілівізара а втатарой картінкє патамушта у ніх бил тілівізар
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29.03.2022 22:10 Ответить
Не переживайте прийде час і бубочка зі своєю ФСБшною командує буде відповідати в суді,Як вони за 2.5 роки на відкатах і Великому будівництві закатали в асфальт 30-40 мілліардів доларів. І чому положили хер на ЗСУ. Вони думають що сховаються за лицемірним акторським спектаклем,що вони не повтікали,а остались з народом.Ні ці ******** будуть відповідати,за кров безвинно убитих дітей,сімей,і солдатів,по їхній вині.І їхні руки по лікті в крові.
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29.03.2022 22:14 Ответить
Почитайте інтерв"ю з Ген.Коструктором КБ Луч,яке він давав на полігоні при випробуваннях ПЗРК Нептун в 2019 році,воно є в інтернеті у відкритому доступі.При сьгоднішньому 2019р. фінансуванні ми спроможні випускати 3-4 ракети в місяць.Якщо надати належне фінансування то потужностей вистачить на випуск 35-40 шт в місяць. Це саме стосується ПТРК Стугна,Корсар,фінансування тільки на єкспортну квоту.А тепер цифра закатана в асфальт і відкати на Велике Будівництво за 2.5 років 35-40 мілліардів доларів. Таке враження що ця Зе команда ,шашлики запиває кружками людської Української крові.
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29.03.2022 22:24 Ответить
Та ні. 19 ст. То розквіт. у 15-16 сторіччя самий раз. Якраз на невеликому куску землі, з центром у москві, вся росмова, весь смердливий зброд.
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29.03.2022 23:05 Ответить
 
 