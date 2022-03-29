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Шмыгаль о санкциях против РФ: "Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит вести переговоры с международными партнерами по эмбарго на покупку нефти.
Об этом он сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Россия изолирована, но этого, безусловно, мало. Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век. Он этого заслуживает, поэтому продолжим говорить с партнерами по эмбарго на покупку нефти, по запрету захода российских кораблей в европейские порты, по прекращению работы в России всех западных компаний", - подчеркнул премьер.
В то же время Шмыгаль заявил, что более $3 млрд. финансовой поддержки Украина уже получили. По еще $10 млрд ведутся переговоры.
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