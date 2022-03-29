Шмыгаль о Плане восстановления Украины: "Объединит страны мира - от США до Японии, от Австралии до Канады"
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о новом Плане восстановления Украины после войны.
Об этом он сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Шмигаль озвучил три направления: грамотный подсчет всех убытков, замораживание и арест всех российских средств и аккумулирование средств от партнеров в Фонд восстановления Украины.
"Речь идет о новом Плане восстановления Украины, который объединит страны мира - от США до Японии, от Австралии до Канады. Страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе, и надеемся, что это будет не только на словах, но мы действительно увидим, что такое объединенная Европа, что такое объединенный мир вокруг Украины", – пояснил глава правительства.
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1. Проект велике "крадівництво" лопнув.
2. Проект "велика відбулова" вже стукає в двері.
3. Що треба зробити? Правильно - припинити війну на будь-яких умовах. От тобі і результати перемовин.
Страна рабов и петухов
И вы ****.илы голубые
И ты сосущий х.у.й народ!
Кацап посвящается!😁👍
Я первый пойду с плакатом "Хрен Коломойскому мои налоги!"
Ви ще за перше не сиділи в тюрмі!
«Никто сдаваться не намерен. Стоит вспомнить хотя бы то, что каждый раз, когда Путин заявлял о выводе войск из Сирии, наша группировка там только наращивалась», - заявил путинский сливной бачок после результатов сегодняшних переговоров.
👉 Мы знаем, что договор с Россией не стоит бумаги, на которой подписан. А Путин - лживый шизоид.
Якщо Україна не переможе - ніяких "фондів відбудови" не дочекається. Скільки б про них не говорили. Основним вкладом в такі фонди можуть бути тільки гроші від кацапні.
Яка відбудова без перемоги ?!
Щоб отримати гроші на відбудову - треба дуже впевнено перемогти. А не капітульовувати перед пуйлом, як неукраїнська делегація від України надомовлялася !