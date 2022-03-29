Шмыгаль о Плане восстановления Украины: "Объединит страны мира - от США до Японии, от Австралии до Канады"

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о новом Плане восстановления Украины после войны.

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Шмигаль озвучил три направления: грамотный подсчет всех убытков, замораживание и арест всех российских средств и аккумулирование средств от партнеров в Фонд восстановления Украины.

"Речь идет о новом Плане восстановления Украины, который объединит страны мира - от США до Японии, от Австралии до Канады. Страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе, и надеемся, что это будет не только на словах, но мы действительно увидим, что такое объединенная Европа, что такое объединенный мир вокруг Украины", – пояснил глава правительства.

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