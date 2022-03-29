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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 4 атаки врага, уничтожены 7 танков, 7 единиц бронетехники, - штаб ООС

техніка

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сводке отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для разрешения "тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе" нужно, чтобы украинские защитники сложили оружие, - Путин

оборона (5194) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+26
За ****** складов Белгорода и скулящей и ссущей русне на камеру отдельный респект.
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29.03.2022 21:50
+22
В Белгороде у россиян щнову произошла демилитаризации. Причины пока неизвестны.
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29.03.2022 21:50
+20
там под воронежем уже второй скад рванул. москали пищат как мыши. мы злые нацисты и не жалеем их бедных детей. смерть москалям.
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29.03.2022 21:56
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За ****** складов Белгорода и скулящей и ссущей русне на камеру отдельный респект.
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29.03.2022 21:50 Ответить
там под воронежем уже второй скад рванул. москали пищат как мыши. мы злые нацисты и не жалеем их бедных детей. смерть москалям.
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29.03.2022 21:56 Ответить
неужели легендарный *бамбить варонеж*?
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29.03.2022 22:01 Ответить
а кто это сделал? так говорю своему таксику который ссыт в коридоре.
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29.03.2022 22:05 Ответить
думали отсидятся в сторонке, харашо што царь начал войну не на их територии, МАЛАДЕЦ. а то что они рядом с границей они то и позабыли...
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29.03.2022 22:10 Ответить
После второго взрыва на складах в Белгороде исчезли спички и сигареты.
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30.03.2022 12:22 Ответить
Там щось на кацапії жахнуло!
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29.03.2022 21:50 Ответить
"Ну, с почіном!"
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29.03.2022 21:57 Ответить
В Белгороде у россиян щнову произошла демилитаризации. Причины пока неизвестны.
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29.03.2022 21:50 Ответить
Ярош.
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29.03.2022 21:53 Ответить
Зорян зі Шкіряком.
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29.03.2022 21:59 Ответить
Ай-яй-яй, а ктож ето сдєлал?!
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29.03.2022 21:57 Ответить
Жители Белгорода пишут в соцсетях о звуках взрывов и вспышках со стороны российско-украинской границы. Как пишет Regnum, по неподтвержденным данным, в Белгороде якобы мог произойти взрыв на складе боеприпасов.

Официальной информации о случившемся на данный момент пока нет.

Российские телеграм-каналы при этом пишут, что склад боеприпасов под Белгородом взорвался после попадания украинской ракеты.

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Епанные соседи...все только начинается.
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29.03.2022 21:53 Ответить
Таки можемо коли захочемо.
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29.03.2022 21:55 Ответить
Это кто же устраивает вот это вот всё?
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29.03.2022 21:58 Ответить
jadernye snexiri z omeriganskix laboratorij, - k babke ne xodi.
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30.03.2022 03:52 Ответить
Белгород только что

https://t.me/minval_az/29630
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29.03.2022 21:55 Ответить
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29.03.2022 21:56 Ответить
Карта бредовая, Курахово, дальше Марьинка и пески наши с Авдеевкой.
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29.03.2022 22:06 Ответить
от BonJovi
Это для тех, кто стоял на своем...
Одесса, Украина.
https://twitter.com/i/status/1506407250394435588
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29.03.2022 21:57 Ответить
В «Азове» рассказали, почему не покинули Мариуполь
22:31

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь рассказал, почему украинские военные не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

«Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города. На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные? Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении. Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров - это то, что больше всего ценится во время войны. Противник показывает нам картинки захваченных кварталов в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать российских военных и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается», - цитирует Паламаря «Украинская правда».
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29.03.2022 21:59 Ответить
конотоп

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29.03.2022 22:01 Ответить
Это Тростянец
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29.03.2022 22:05 Ответить
да,согласен то я географию попутал
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29.03.2022 22:09 Ответить
Это для украинцев - Тростянец, а для кацапом - это Пи@дец!
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30.03.2022 12:24 Ответить
Ну, как говорят, - лиха беда начало, то ли ещё будет, ой-ой-ой!!!
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29.03.2022 23:00 Ответить
Я только одного не могу понять: от чего война только на территории Украины?!
От Шостки до Москвы 560 км; до Смоленска 360; до Курска 200; от Харькова до Белгорода 79км. От границы 49 пешком 8 часов...
Почему не стреляете?!
🤬
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29.03.2022 23:13 Ответить
 
 