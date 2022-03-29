На Донбассе отбиты 4 атаки врага, уничтожены 7 танков, 7 единиц бронетехники, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сводке отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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