Уничтоженный склад ракетно-артиллерийского вооружения рашистов в Белгородской области РФ, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения на территории РФ.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"ВСУ нанесли точный удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. Из этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев. Судя по взрыву и удаленности состава 19-я ракетная бригада ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы отведут российскую армию прямо в ад", - отметил Юрий Бутусов.





