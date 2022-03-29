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Уничтоженный склад ракетно-артиллерийского вооружения рашистов в Белгородской области РФ, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения на территории РФ.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"ВСУ нанесли точный удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. Из этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев. Судя по взрыву и удаленности состава 19-я ракетная бригада ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы отведут российскую армию прямо в ад", - отметил Юрий Бутусов.

Уничтоженный склад ракетно-артиллерийского вооружения рашистов в Белгородской области РФ, - Бутусов 01

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Топ комментарии
+160
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29.03.2022 22:05
+152
Демілітаризували склад, а шо
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29.03.2022 22:04
+121
супер гуд
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29.03.2022 22:04
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Професіонали.
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30.03.2022 22:02 Ответить
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03.04.2022 18:04 Ответить
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