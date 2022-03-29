Уничтоженный склад ракетно-артиллерийского вооружения рашистов в Белгородской области РФ, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения на территории РФ.
Об этом он написал в Фейсбуке.
"ВСУ нанесли точный удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. Из этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев. Судя по взрыву и удаленности состава 19-я ракетная бригада ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы отведут российскую армию прямо в ад", - отметил Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+160 IN UA #422687
показать весь комментарий29.03.2022 22:05
+152 саша паламарчук
показать весь комментарий29.03.2022 22:04
+121 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий29.03.2022 22:04
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
1 2 3 4 5
Галина Щербина
показать весь комментарий30.03.2022 22:02 Ответить Мне нравится 0
Juriy Makovin
показать весь комментарий03.04.2022 18:04 Ответить Мне нравится 0
Страница 5 из 5
1 2 3 4 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль