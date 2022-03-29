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Новости Война
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Жителей Овручской громады призывают провести ночь в укрытиях: есть угроза авиаударов РФ

діти,бомбосховище

Жителей Овручской территориальной громады Житомирской области просят находиться в укрытиях всю ночь.

Об этом в Facebook сообщает Овручский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для большего числа жертв среди гражданского населения.

В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь (особенно - жителям многоэтажных домов) и своевременно реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирену) и сразу следовать в укрытие", - говорится в сообщении.

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Житомирская область (1385)


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Пару британських пзрк в Овруч доставити якось можна, чи тільки Київ прикривати
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29.03.2022 22:36 Ответить
Кожен ранок в районі снують гелікоптери орків
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29.03.2022 23:21 Ответить
Тобі в окоп чи до дивана принести?
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30.03.2022 01:23 Ответить
zрадник Арестович, підсказав що потрібно захоплювати трасу Житомир Вінниця...
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29.03.2022 22:45 Ответить
 
 