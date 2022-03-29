Жителей Овручской громады призывают провести ночь в укрытиях: есть угроза авиаударов РФ

Жителей Овручской территориальной громады Житомирской области просят находиться в укрытиях всю ночь.

Об этом в Facebook сообщает Овручский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для большего числа жертв среди гражданского населения.

В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь (особенно - жителям многоэтажных домов) и своевременно реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирену) и сразу следовать в укрытие", - говорится в сообщении.

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