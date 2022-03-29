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Новости Война
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Зеленский о переговорах с РФ: Слышим положительные сигналы, но доверять можно только конкретному результату. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров делегаций Украины и РФ в Турции.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский (20185)


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Топ комментарии
+43
Людина яка в годинному інтерв'ю, сьогодні, жодного разу росію не назвала агресором за 34 дні повномаштабної війни - не може представляти українські інтереси на переговорах. Пане президент добре придивітся до свого оточення. Що ці люди які є українофобоми роблять на переговорах Олександр Чалий, Давид Арахамі (він вже в Грузії домовився), Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко всі " просто видатні дипломати". Почнемо з Олександра Чалого (неплутати з Валерієм Чалим) 14 лютого 2020 р. він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції. І що то за пункт 12 про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності"? Ще одна цікава персоналія Руслан Бортник, помічник українофоба Вадима Колесніченка, Соратник Льовочкіна - Єрмолаєв, Марія Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича, регіонали Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко і тд. Хто ці люди?!! І яке право вони мають представляти інтереси українського народу. Ви точно хочете перемоги України у цій війні, з такими дипломатами?
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29.03.2022 22:41
+42
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29.03.2022 22:41
+34
Побрийся вже спасітєль
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29.03.2022 22:42
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Страница 2 из 2
Найкращі сигнали йдуть зараз з Бєлгорода
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29.03.2022 22:50 Ответить
Саф факт отказа от прописанного в конституции пути в НАТО это и есть потеря суверенитета, вешай лапшу другим
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29.03.2022 22:51 Ответить
Никакого отказа нет. Вопрос предлагается вынести на референдум и народ будет решать, и если народ решит что Конституцию нужно изменить так это нужно будет сделать. Но есть чуйка что народ не проголосует за это. У нас Зеленский не царь как в РФии и он ничего не решает по сути.
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29.03.2022 22:55 Ответить
Путин не идиот. Он никогда не согласится на такой вариант решения.
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29.03.2022 23:04 Ответить
А по другому мы не согласимся. Да и конституционное большинство на такое решение собрать невозможно. Значит будет продолжаться война.
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29.03.2022 23:08 Ответить
ну допустим народе решит что надо в НАТО что дальше ***** опть полезет,вопрос ***** было затевать тогда референдум?
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29.03.2022 23:06 Ответить
Ну хотя бы для того чтобы затянуть время. Россия за месяц не развалится. Санкции рассчитаны на долгосрочную перспективу. А по другому войну к сожалению не выиграть. Тот же Мариуполь деблокировать сейчас нет никакой возможности. В итоге его просто сравняют с землей и все вместе с тысячами наших солдат.
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29.03.2022 23:13 Ответить
Скажу яснее, сам факт обсуждения СУВЕРЕННОГО права государства это его потеря, сам факт возможности проведения референдума под давлением о СУВЕРЕННОМ праве это его потеря, лапшу сними
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29.03.2022 23:06 Ответить
Есть второй вариант воевать сколько хватит сил. Ну Мариуполь еще какое-то время продержиться может даже месяц, два. Но то что его сравняют с землей при нынешнем положении дел неизбежно. Харьков и Чернигов в ужасном состоянии, Под Киевом разруха. После Мариуполя будут уничтожать другие города. Да, может до Тернополя и дальше не дойдут или дойдут через пару лет. Если есть желание воевать до последнего украинца то так и скажи, что первым под этим подпишешься.
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29.03.2022 23:28 Ответить
Разговор о том, что Зеленский торгует северенитетом, и если что на эту тематику будет подписано, то отношение к нам других стран будет как к стране с как минимум с ограниченным суверенитетом, а завершение войны в учебниках истории опишут как потерю суверенитета. Да и референдум, это о чем, думаете там будет вопрос-утверждение, что я хочу оставить все так как было и продолжить свой путь в НАТО? это так наивно
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29.03.2022 23:42 Ответить
Зеленський, чому ти хочеш віддати Крим росії аж на 15 років, а не 1 чи 5 років?
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29.03.2022 22:51 Ответить
Ну так 8лет уже прошло и никакого намека на возврат ни через 10 лет ни через 15 нет. Военным путем его все равно освободить невозможно т.к. там ядерное оружие и никто с джавелинами против него не пойдет. Главное что санкции никто не отменит, и могут быть такие расклады что они сами его вернут еще раньше чем эти 15 лет пройдут. Главное чтобы эти санкции действовали, а не как те что вводили в 2014-ом и 2015-ом.
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29.03.2022 23:00 Ответить
да дураков у нас сто лет припасено... пухлому киму скажешь что санкции это тяжко,русня будет жрать комбикорм но будет орать о пабеде
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29.03.2022 23:07 Ответить
Так иди, захвати уже. Чего бестолку бред строчить?
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29.03.2022 23:33 Ответить
Интересно, что этот засранец там учуял???????
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29.03.2022 22:51 Ответить
Что-то эти позитивные сигналы неприятно попахивают
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29.03.2022 22:59 Ответить
Думаю, в следующем году Зеленский получит Нобелевскую премию. Это будет тот самый редкий случай, когда в выигрыше окажется не награждённый, а премия и комитет её присвоивший.
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29.03.2022 23:02 Ответить
Його судити потрібно, а не премію.
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29.03.2022 23:06 Ответить
Зуб даєш?
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29.03.2022 23:04 Ответить
мессендж зрозумілий, головне "прекратить стрелять". У мене одне питання: якщо "гарант" "торгує" з ворогом статями конституції, з якого часу він становиться нелигімним, під час підписання? чи під час замаху "на конституцію" в угоду нападника?
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29.03.2022 23:04 Ответить
він нелегітимний ще с 2019 го тим що розпустив ВР
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29.03.2022 23:09 Ответить
Этот - со времени выборов.
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29.03.2022 23:15 Ответить
Мир в глазах Путина и сага о потерянном https://www.youtube.com/watch?v=sQMN4ywPMDI Мир в глазах Путина и сага о потерянном времени с оркестром - YouTube
времени с оркестром
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29.03.2022 23:09 Ответить
100%-ПРАВДЫ
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29.03.2022 23:11 Ответить
Спочатку шукали "мир в глазах" пуйла, тепер "позитивні сигнали" у роті пуйла...

Куди далі?

(Сподіваюсь, це стратегічний план дістатися до горлянки пуйла)
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29.03.2022 23:44 Ответить
А далі нехай загляне в задницю...щоб вже був повний набір
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30.03.2022 20:56 Ответить
Оркам не можна дати змогу поповнювати свої запаси живої сили та налагодити матеріально-технічне забезпечення,перегруповуватись
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29.03.2022 23:11 Ответить
Розмов про зраду не було б, якщо за столом перемовин від України сиділи військові, бо кров проливають вони і знають їй ціну, а не ті, хто у українців не мають авторитету
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29.03.2022 23:14 Ответить
Де ти, ***, позитивні сигнали почув?! То в тебе лайно в голові шумить.
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29.03.2022 23:18 Ответить
"То що на що буде міняти Зеленський?"
https://www.youtube.com/watch?v=7ApCa8c-W3Q
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29.03.2022 23:18 Ответить
ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
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29.03.2022 23:55 Ответить
Резникова убрали, оставили каких-то лохов, все понятно, это слив
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29.03.2022 23:21 Ответить
Не верю президенту и окружающей его шпане в принципе, то есть вообще и никогда.
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29.03.2022 23:23 Ответить
Не переконливо.
Таке враження, що перевзуваэться в польоті. Подивився з ранку, що народ не спримає те про що наговорили перемовники і починає стару пісеньку про суверенітет та цілісність.
Тоді чому на перемовинах з росією йдеться про відкат до стану 24.02.22? Це такий суверенітет і цілісність з точки зору офіційної влади ? Без Донбасу і Криму?
Український народ дійсно мудрий, а це спроба замилити йому очі.

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29.03.2022 23:25 Ответить
Оце позитивний сигнал

"ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Белгородом. З цих складів Росія постачає ********** для вбивства українців. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводять ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росіі. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло."
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29.03.2022 23:26 Ответить
73% дебилов, вынесли на вершину власти ничтожество, которое 3 года заглядывало в ж_пу путлеру, под корень вырезало финансирование ракетных программ и сейчас нет не только "Нептунов", чтобы достать коробки лепрозория, с которых обстреливаются города Украины, нет даже бронежилетов для солдат ВСУ. А сейчас весь в соплях требует союзников поставить противокорабельное оружие, средства ПВО и т. д. и т. п. Сейчас это безумное тело начинает рассказывать что-то о «компромиссных территориях» или об изменении курса, закрепленного Конституцией, вместо того чтобы написать заявление об отставке и отправляться по известному адресу. Украина имеет достаточное количество достойных сыновей и дочерей, которые примут руль даже в этой, крайне тяжелой ситуации.
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29.03.2022 23:36 Ответить
Позитивні сигнали буде чутно коли повішений клован битиме ніжками про табуретці, а збройні сили України викурюватимуть останніх кацапів по станціях московського метра за допомогою Циклона-Б.
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29.03.2022 23:52 Ответить
Як вишенька на тортику, заява генерала раші: «Ми можемо знищити високоточною зброєю і Зеленського і Верховну Раду, та ми цього не зробимо, бо нікому буде підписати оці документи, президент повинен бути легітимним. Це потрібно не тільки для нас, це потрібно для всього світу!»
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ESwV9m322xY десь з 1-ї хвилини.
Ще б пак, знищити такого цінного агента, який їхню поразку зможе перетворити на перемогу!
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30.03.2022 00:05 Ответить
а у меня прямо сейчас из окна другие сигналы слышны.

может у Зе с слухом плохо? или пора писать Ze?
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30.03.2022 00:12 Ответить
Мир в глазах путина можно увидеть, если взглянуть только сквозь оптический прицел...
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30.03.2022 00:44 Ответить
зелене чмо, якщо ти це підпишеш- це буде останній підпис у твоєму житті!!!
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30.03.2022 21:07 Ответить
Кому що а зеленим -переговори.
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10.08.2022 10:40 Ответить
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