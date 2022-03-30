Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины на переговорах с РФ не будет, - Зеленский

Украина настроена на переговоры с РФ и продолжит переговорный процесс.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, это четкие принципы и видение возможного результата.

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"А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", - подчеркнул президент.