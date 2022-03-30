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Новости Война
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Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины на переговорах с РФ не будет, - Зеленский

зеленський

Украина настроена на переговоры с РФ и продолжит переговорный процесс.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, это четкие принципы и видение возможного результата.

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"А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", - подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский (20185) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+77
Для розуміння провалу перемовин

Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.

Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.

Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).

Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.

Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.

І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.

І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.

Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.

Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.

І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.

Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.

Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!

Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.

Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.

Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.

Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!

Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.

Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.

А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.

https://www.facebook.com/groups/223273207877950/user/1217668243/?__cft__[0]=AZWZrXJ523427IaTu98ydSCTJB7askmD1iasgd6-ODND3FLcy30gcQv9aXzgNGD7jymI0AGH4gmkL3bmSlu-yhJDIxjjKr6_M5HjdeoRir4PNoOlEllqD2Drw56CMcc4PgfHQOt0dXD8UwUhHKjLek8Njb3xysol1_uD7YNi0xilDJpHUY8Ua8fd0NP6Ss9Rolgw7WsJzoJy7Jw5eE_BhFqq&__tn__=-]K-y-R Volodymyr Viatrovych
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29.03.2022 23:22
+43
Сказать дохера чего есть. Вот к примеру: "Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України", - наголосив президент." Назовите пожалуйста механизм реализации сказанного. Каким образом можно реализовать учет мнения народа (акчентирую, что ВСЕГО НАРОДА)? Пусть даже и мудрого.
Или это: "Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути." Прекрасные слова, но вот как быть с тем же ОРДЛО и Крымом? Из того что озвучено как понимаю там все замораживается минимум на 15 лет. Чем гарантирована будет наша безопасность, если уже были механизмы, которые не сработали? Ни тот же безблоковый статус, который у нас был до 2014 года, ни заверения и гарантии стран подписантов будапештского меморандума.
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29.03.2022 23:28
+41
"Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво."

Саме про це сказав на брифінгу член переговорної групи Чалий.
Зеленський вважає, що це не поступки росії щодо суверенітету?
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29.03.2022 23:29
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Как и ожидалось ,зекрыса снова просрал рейтинг ...
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30.03.2022 08:29 Ответить
15 років перемовин по Криму, які може нічим і не скінчаться - це хіба, не компроміс?
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30.03.2022 08:55 Ответить
Спочатку треба укласти договір між Україною та справжніми гарантами її незалежності (касапи до таких не входять апріорі); а вже потім виходити на т.зв. "мирний договір" з самими касапами.
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30.03.2022 09:10 Ответить
Зеля...досить брехати народу. Ніхто не погодиться на позаблоковість і віддати Крим і Донбас. Їзжай в Ізраїль і роздавай території там..
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30.03.2022 09:52 Ответить
НУ ОСЬ І ВИРІШИЛОСЬ - НЕДОВГО МУЗИКА ГРАЛА, НАГРАВСЯ У ЛІДЕРА НАЦІЇ, ТРЕБА

ЗНОВУ СТАВАТИ ЗВИЧАЙНИМ Зе КЛОУНОМ З КВАРТАЛУ.

1) ЗАВДЯКИ Зе УКРАЇНА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСТУПУ В НАТО І ЄС
2) БЕЗЯДЕРНИЙ СТАТУС
3) ЦЕ АВТОМАТИЧНА ВІДМОВА ВІД КРИМУ І ДОНБАСУ
4) РАСЄЙСЬКІ ВІЙСЬКА ЗАЛИШИТЬСЯ НАВІТЬ ПІСЛЯ ВІЙНИ НА ЧАЕС,
ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС, НА ДАМБІ ЯКА ДАЄ ВОДУ У КРИМ.

БОЖЕ, НАЩО НАМ ЦЯ Зе КАРА, ЯКУ І ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС НАВІТЬ ЗАМІНИТИ НЕ МОЖНА ?
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30.03.2022 10:28 Ответить
За те що тупі дебіли голосували по приколу.
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30.03.2022 10:47 Ответить
це що репетиція нової постановки кварталу 95? інакше назвати не можна - це ж треба самим написати собі вирок - Крим та Донбас на 15 років забути та ще й росія - гарант безпеки ? а кажуть алкоголь там не давали...
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30.03.2022 10:32 Ответить
ой,б...!воно навіть не знає,що таке суверенітет
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30.03.2022 10:39 Ответить
Бубочка хоче здачу національних інтересів загорнути у яскраву обгортку і згодувати своєму лихторату. І що це як не зрада побудована на крові наших захисників?
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30.03.2022 10:46 Ответить
Навіть якщо так, проходила я вже "референдум" в Криму, підробити його нічого не мішає....Які рефендуми можуть буду стосовно змін Конституції взагалі 😡
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30.03.2022 11:06 Ответить
Помню смотрел отрывок из фильма про нападение инопланетян, то ли "Марс атакует" или какой то другой, там инопланетяне сжигали людей из огнеметов а из динамиков инопланетян в это время звучало "Сохраняйте спокойствие, мы пришли с миром, мы не причинам вам зла". Так же самое и президентскачать команда говорит глядя в глаза про суверенитет и сохранение территорий а сами откровенно уже видно не вооружением глазом предают национальные интересы. Пусть лучше эвакуируются в Англию, как им советовал Джонсон, сидит там , а борьбу с рашистами возглавит достойный человек не связанный с предателеми.
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30.03.2022 11:13 Ответить
"Россия гарант безопасности Украины" это вообще дно...
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30.03.2022 11:14 Ответить
Почему зеля тащит УКраину в статусы 90-х годов ?
ПОтому что он малограмотный торчок , который просто не знает что это всё уже было.ю А всех, кто мог ему это рассказать он из своего аппарата выгнал.

Хотел он этого или не просто дурак..Но он капитулировал...Опрос через Дию будет подделан, как лыжный переход с Карпат в Оман...
Да и как можно назвать мудрым народ, у которого такой президент ?
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30.03.2022 11:15 Ответить
Сто раз с улыбками Падаляки и Арестовичи говорят про деморализацию росармии и тут команда Зе "супер итогами" переговоров деморализует весь украинский народ и наших защитников... Мерзко и непростительно!
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30.03.2022 11:33 Ответить
да... а чукча в чуме, чукча в чуме, а чукча в чуме ждет рассвета... а рассвета нету... нету и не будет рассвета потому, что украинцы поняли кто такой зеленский, каких мудаков он послал на сдачу интересов Украины в турцию... неужели он как старик кабай, который своей ненавистью к украинцам и нападением на Украину сплотил украинцев... а этот деятель также сплачивает украинцев против того, кто не достоин руководит Украиной, кто провалили все что можно, кто брехал по вагнергейту, кто осознанно не дал возможность выполнить оборонзаказ... в общем, он пробудил украинцев и украинцы должны сказать свое слово... 80% населения страны, а не 2%...
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30.03.2022 11:45 Ответить
Основные действия и бред Зленки в краткой хронологии:
1) Более месяца в условиях войны Зе проводит вместе с Арахамиями, Арестовичами, Ермаками, Ткаченками и прочими "патриотами" своими заявлениями и видосиками через "единый угодный царю мовнык" целенаправленную массированную компанию по дискредитации НАТО .
2) На переговорах Зе сливает интеграцию с НАТО в угоду соглашению с рашкой и при этом говорит: "Будь-які рішення повинні ухвалюватися не однією людиною, а всім нашим народом"
3) И при всё этом типа не знает что более чем 70% украинцев выразили своё мнение и выступают за вступление в НАТО!!!???
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30.03.2022 11:49 Ответить
Не сливает, ее априори нет. Нас а Нато не примут.
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30.03.2022 12:17 Ответить
Оці,*****, " ібаніперемовини"були здійснені для того ,що б увесь світ перестав нам допомагати зброєю,грошима,гуманітаркою,влаштовувати біженців....????Це знову приниження і моральне знищення України?!
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30.03.2022 11:55 Ответить
Ты дебил?
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30.03.2022 12:18 Ответить
А конструктивный ответ будет?
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30.03.2022 12:28 Ответить
НАШЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЖЕ ІНТЕНСИВНО ШУКАЄ І ОБГРУНТОВУЄ " ПЕРЕМОГУ " УКРАЇНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕМОВИН ОЗВУЧЕНИХ АХЛАМОНОМ З КОМПАНІЄЮ І ЗАЙНЯЛОСЯ ЗОМБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ. ПРОДАЖНІ ПОЛІТОЛОГИ І КОРЕСПОНДЕНТИ МАЮТЬ УСВІДОМЛЮВАТИ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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30.03.2022 12:40 Ответить
Багато хто в коментарях сподівається притягнути до відповідальності "найвеличнішого" після перемоги за разміновану Херсонщину, за згортання всіх ракетних програм, за припинення фінансування ВСУ, за відмову від державних замовлень у оборонпрому, але не замислюються - чи можлива перемога, якщо цей херой на пару з дЄрмаком рулять країною, а абхазький телепень вирішує долю України на перемовинах, де зі слів бубочки "Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде" Джерело: .

Але мабуть в очах *********** відмова від вступу в НАТО, погодження з рашкою будь яких військових навчань, та міжнародного військового співробітництва - то і є незалежність України. Ну а територіальну цілісність нам гарантує перенесення питання Криму та Донбасу як мінімум на п'ятнадцять років.

P.S. Та й бажання заглянути в очі пуйлу в нього досі не зникло.
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30.03.2022 19:07 Ответить
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