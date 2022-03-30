Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины на переговорах с РФ не будет, - Зеленский
Украина настроена на переговоры с РФ и продолжит переговорный процесс.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, это четкие принципы и видение возможного результата.
"А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, как будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗНОВУ СТАВАТИ ЗВИЧАЙНИМ Зе КЛОУНОМ З КВАРТАЛУ.
1) ЗАВДЯКИ Зе УКРАЇНА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСТУПУ В НАТО І ЄС
2) БЕЗЯДЕРНИЙ СТАТУС
3) ЦЕ АВТОМАТИЧНА ВІДМОВА ВІД КРИМУ І ДОНБАСУ
4) РАСЄЙСЬКІ ВІЙСЬКА ЗАЛИШИТЬСЯ НАВІТЬ ПІСЛЯ ВІЙНИ НА ЧАЕС,
ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС, НА ДАМБІ ЯКА ДАЄ ВОДУ У КРИМ.
БОЖЕ, НАЩО НАМ ЦЯ Зе КАРА, ЯКУ І ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС НАВІТЬ ЗАМІНИТИ НЕ МОЖНА ?
ПОтому что он малограмотный торчок , который просто не знает что это всё уже было.ю А всех, кто мог ему это рассказать он из своего аппарата выгнал.
Хотел он этого или не просто дурак..Но он капитулировал...Опрос через Дию будет подделан, как лыжный переход с Карпат в Оман...
Да и как можно назвать мудрым народ, у которого такой президент ?
1) Более месяца в условиях войны Зе проводит вместе с Арахамиями, Арестовичами, Ермаками, Ткаченками и прочими "патриотами" своими заявлениями и видосиками через "единый угодный царю мовнык" целенаправленную массированную компанию по дискредитации НАТО .
2) На переговорах Зе сливает интеграцию с НАТО в угоду соглашению с рашкой и при этом говорит: "Будь-які рішення повинні ухвалюватися не однією людиною, а всім нашим народом"
3) И при всё этом типа не знает что более чем 70% украинцев выразили своё мнение и выступают за вступление в НАТО!!!???
Але мабуть в очах *********** відмова від вступу в НАТО, погодження з рашкою будь яких військових навчань, та міжнародного військового співробітництва - то і є незалежність України. Ну а територіальну цілісність нам гарантує перенесення питання Криму та Донбасу як мінімум на п'ятнадцять років.
P.S. Та й бажання заглянути в очі пуйлу в нього досі не зникло.