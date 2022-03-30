Отход войск РФ от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом, - Пентагон

Министерство обороны США допускает, что передвижение российских войск под Киевом – это перебазирование, а не реальный отвод. Россия готовит большое наступление на другие районы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы считаем, что это изменение позиций, а не реальный отвод (российских войск от Киева – ред.), и теперь мир должен быть готов к большому наступлению на другие районы Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - сказал Кирби.

По его словам, никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит атаки под Киевом или какими-либо сообщениями о том, что Россия собирается вывести все свои силы. Кирби уточнил, что количество отходящих от украинской столицы российских войск ничуть не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Москва продолжает наносить авиаудары по городу и сегодня.

Представитель Пентагона отметил, что российские войска передислоцируются к северу, но пока слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения. "Мы считаем, что это, скорее всего, перебазирование для использования в других местах в Украине. Где именно - мы не знаем", - добавил он.

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