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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отход войск РФ от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом, - Пентагон

пентагон,кірбі

Министерство обороны США допускает, что передвижение российских войск под Киевом – это перебазирование, а не реальный отвод. Россия готовит большое наступление на другие районы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы считаем, что это изменение позиций, а не реальный отвод (российских войск от Киева – ред.), и теперь мир должен быть готов к большому наступлению на другие районы Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - сказал Кирби.

По его словам, никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит атаки под Киевом или какими-либо сообщениями о том, что Россия собирается вывести все свои силы. Кирби уточнил, что количество отходящих от украинской столицы российских войск ничуть не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Москва продолжает наносить авиаудары по городу и сегодня.

Представитель Пентагона отметил, что российские войска передислоцируются к северу, но пока слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения. "Мы считаем, что это, скорее всего, перебазирование для использования в других местах в Украине. Где именно - мы не знаем", - добавил он.

Читайте также: Российские войска отходят от Киева, - разведка США

Автор: 

армия РФ (18994) Пентагон (1445) Кирби (452)


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Топ комментарии
+18
А це так кацапам дають перебазуватись.
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30.03.2022 00:30
+15
Аби з часом не дізнатись ,що цей вивід - це дозвіл влади вийти кацапофашистам з котла.
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30.03.2022 00:26
+10
А то американці вибрали ВАМ президента-комуніста замість патріота Чорновола?
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30.03.2022 00:37
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Правила форума Совет форумчан
Аби з часом не дізнатись ,що цей вивід - це дозвіл влади вийти кацапофашистам з котла.
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30.03.2022 00:26 Ответить
Есть ,так как все отходы пристреляны на десяток километров.
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30.03.2022 00:37 Ответить
как смеешь великой фельдмаршальше люське не верить,она говрит есть котел,значит есть))))
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30.03.2022 01:14 Ответить
Мова йшла про оперативне оточення. Це значить, що ніхто не виходить прото так, що всі шляхи виходу з населеного пункту обстрілюються
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30.03.2022 01:39 Ответить
Вообще-то какие-то котлы власть озвучивала в Ирпене. Но их вроде уже додавили . Надеюсь в плен не брали кацапню кормить
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30.03.2022 00:37 Ответить
Не додавили. Взяли Ірпінь , далій йде Буча і Гостомель , це десь 10-15 км.
Я думаю ,там і йдуть бої
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30.03.2022 00:51 Ответить
Ясно. Пусть только пленных не берут . Сволочи спалили продовольственные склады - ТАК ЧТО КОРМИТЬ ПЛЕННЫХ НЕ СТОИТ
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30.03.2022 01:02 Ответить
не згоден з вами. Потрібно брать
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30.03.2022 01:08 Ответить
Горенка скорее... И затихло уже...
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30.03.2022 02:19 Ответить
Софійко, все добре. кацапи бігли по частям) пазли хай самі в Гомелі збирають.
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30.03.2022 01:54 Ответить
вийшли, але не всі)
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30.03.2022 01:51 Ответить
Этот Пентагон бесить уже начинает своей констатацией очевидных фактов
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30.03.2022 00:27 Ответить
tak ne 4itay !!!
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30.03.2022 00:30 Ответить
А щоб тебе нічого не бісило , то тобі туди

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30.03.2022 00:58 Ответить
Та какое "скоротить атаки під Києвом"
Прямо сейчас со стороны Ирпаеня грохот стоит, столько взрывов ещё с начала войне не было...
Стрельба капкц из чего то мощного, вой ракет..
В новостях ноль ...
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30.03.2022 00:28 Ответить
А це так кацапам дають перебазуватись.
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30.03.2022 00:30 Ответить
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30.03.2022 00:37 Ответить
Рекомендую - разбор переговоров
https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
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30.03.2022 01:05 Ответить
Я думаю ,з Ірпеня гради куярять. Я в 60 км від києва , останні дні дуче чутно було ,сьогодні чутно ,але набагато тихіше. По логікі звідки йде звук , то на десяток кілометрів наші перемістились. Скоріш за все 3 дні були залпи градів ,але не точно.
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30.03.2022 00:40 Ответить
кацапов провожают "салютами" не порть им праздник)))
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30.03.2022 01:16 Ответить
Ясен перець.
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30.03.2022 00:31 Ответить
Сейчас все нормальные политологи говорят, что нельзя просто так отпускать орков с котла. Нужно или ставить жестче условия, например освобождение Херсона. Или просто истреблять пока не зададутся в плен. Хотя может я ошибаюсь и никакого котла сейчас нет. Буча и Гостомель не находятся в окружении ЗСУ как до этого был Ирпень.
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30.03.2022 00:31 Ответить
Якого ***** котла, карту відкрий.
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30.03.2022 00:36 Ответить
ну так и Ирпень не находился в полном окружении - многие просто не знают что такое Ирпень и Буча , там к примеру сложно в некоторых районах определить где заканчивается Ирпень и начинается Буча
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30.03.2022 00:37 Ответить
Їх однозначно треба тільки палити - бо "намалюються" біля Харківа-Донецька-Запоріжжя-Миколаїва-Маріуполя. А потім, в кінцевому підсумку, знов біля того ж таки Києва.
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30.03.2022 01:13 Ответить
ну это так и есть они по любому бы это сделали поняв что под Киевом им ни чего не светит ( ну в лучшем случае пластиковый мешок ) - просто красиво подвели это под переговоры - вот смотрите какие мы хорошие погладьте нас по головке
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30.03.2022 00:31 Ответить
Так зброю давайте бл.... Ви нам винні за підірвані ракетні шахти та порубані бомбардувальники на трильйони доларів.
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30.03.2022 00:32 Ответить
А то американці вибрали ВАМ президента-комуніста замість патріота Чорновола?
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30.03.2022 00:37 Ответить
Спрашивай с Кравчука и Кучмы:

Группировка боевых самолетов, ставших украинской собственностью, представляла собой внушительную силу: 40 машин, из них 19 сверхзвуковых Ту-160 в Прилуках и 21 турбовинтовой Ту-95МС в Узине. Особенно Москву интересовали современные Ту-160, поскольку в России имелось всего лишь шесть таких бомбардировщиков. Но стороны никак не могли договориться о цене.

Ситуация вокруг украинских бомбардировщиков изменилась после войны в Югославии. Тогда Москва предложила Киеву сделку: за еще способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС уменьшить "украинский долг" за российский газ на $285 млн. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет, которые находятся на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года
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30.03.2022 00:38 Ответить
Ну ясно, бабло за газ крали і розплачувались державним майном
А тепер почьотні прєзідєнти на пєнсії.
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30.03.2022 00:54 Ответить
да я этого ублюдка кучму последнее время постояно кляну не понятно почему на эту суку до сих пор дело не завели особенно после обстрела этими самыми ракетами
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30.03.2022 02:08 Ответить
Smert' vorogam-moskalyam !!!
Ukraini-Slava ! Slava ! Slava !
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30.03.2022 00:32 Ответить
Все правильно говорят. путин не угомонится пока не сдохнет или пока не убьют. Исторически в орде есть такие традиции - если хан проигрывает войну или капитулирует что еще хуже, его и всю его свиту отдают на растерзание народу. Поэтому, проиграть войну в Украине равнозначно что подписать смертельный приговор и себе и своим подельникам. Нашим политикам и не только нашим необходимо это взять на заметку.
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30.03.2022 00:33 Ответить
не порівнюйте з ордою (орден, орднунг - одного кореня) - у орді хан, хоч і був нащадком великого хана-засновника, все одно вибирався на курултаї (зборах інших нащадків мабуть). Так і в Польщі король вибирався шляхтою. І в ранній русі князя в місто-державу пускали бояри. А неугодного могли і прогнати.
В раші як верхівка з дітками обнищає, то ото хіба тоді. Я б на місці західних лідерів збирав би дітей причетних до влади рашистів і селив їх біля військових баз НАТО. Тоді б точно і коняка, і пуйляка поміняли риторику про ядерну атвєтку. А якщо пуйло б наказав би примінити ЯО, то там би йому і гаплик. З такими як він треба боротися його методами, а не гратися в цивілізованість.
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30.03.2022 09:09 Ответить
Ну ти стратєг))
А 24.02 наша армія де була коли кацапи зайшли?
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30.03.2022 00:39 Ответить
лол) звідки у бульбашів 50 тис.?))
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30.03.2022 00:43 Ответить
У белорусов армия в 47 тыс это вся !Включая вплоть до поваров.Реальная армия 15 тыс потолок.Боеспособная около 3-4 тыс.У тебя фляга потекла)))
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30.03.2022 00:53 Ответить
10700 на 2021г)))
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30.03.2022 01:26 Ответить
А де це ми програли?
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30.03.2022 00:44 Ответить
Пишуть,що почалася масована авіаційна атака.З Білорусі вилетіло багато винищувачів і ракет.
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30.03.2022 00:36 Ответить
В нас була тривога,вже завершилася,але щось реактивне пролетіло,правда не біля мене.Якась ракета.
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30.03.2022 00:45 Ответить
Можуть атакувати українську арту - прикривати відхід, щоб більше техніки вдалося вивести.
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30.03.2022 00:42 Ответить
Надеюсь наши истребители уже вылетели наперехват
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30.03.2022 00:44 Ответить
Де ви таке читаєте? Пишуть багато. Тільки з бульбафюреї вже разів з надцять "писали" що вилетіли десятки літаків з початку війни.
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30.03.2022 00:58 Ответить
А що не так? З їхньої території постійно прилітають ракети і там є аеродроми,на яких базуються москальські літаки.
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30.03.2022 01:07 Ответить
Звісно що є і прилітає. Тільки оці "повідомлення" про масовані вильоти авіації з початку війни вже задовбали. Разів з десять було. Я вже мовчу про щоденні декількаразові "повідомлення" про те, що: "у Києві чути вибухи", коли працює наше ПВО та інші підрозділи ЗСУ. Запіпчили вже!!!
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30.03.2022 01:19 Ответить
Так це і є масовані,якщо з 5-7 літаків одразу вилітає з одного місця. Вони добре гатять з усіх напрямків.
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30.03.2022 01:38 Ответить
А скільки разів було: "більше 20 вертолетів і літаків вилетіли з білорусі у напрямку Києва" ще напочатку і нічого ніде не було. Я до того, що треба дуже уважно все фільтрувати. Бо троюрідна сестра бабки Параски сказала, що її куму передав сусід з іншого району через родичів у Бердичеві, які живуть у Хайфі, що у неї сарай горить. Такоє...
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30.03.2022 02:01 Ответить
Вертушок реально багато вилітало, навіть більше 20, є ж відео. Саме тому вони захопили міста під Києвом. Так що все було. Літаків наші ппо вже збили більше сотні, значить дуже активно літають. То й же Маріуполь бомбили масовано.Та й ракет одразу залпами з кораблів і літаків випускають, також є відео . Фільтрувати звісно потрібно інформацію, але й ми не можемо знати, що по всій країні робиться.
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30.03.2022 02:45 Ответить
нех панику розводити, приїзджай у Вишню, Петрівське, Бояру, там все гарно видно за річку. ************ побили та погнали. все що вони можуть-ракетами кинути, но то вже як Боженька кому послав.
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30.03.2022 02:00 Ответить
Что сейчас необходимо Украине - это еще больше оружия и сил чтобы укрепиться на всех позициях и на западном направлении особенно так как следующей целью русско-лукашенковских фашистов станет перекрытие коридоров поставки вооружения Украине.
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30.03.2022 00:40 Ответить
Это не простой отход просто так после переговоров .Видать зелёный уклонист таки согласился на какие то требования рашистов в обмен на вывод войск из под Киева
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30.03.2022 00:43 Ответить
Що там гадати,якщо все відомо. На Донбас перекидає. Проти ООС з метою оточення.
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30.03.2022 00:45 Ответить
спасибо США хоть вы не дураки
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30.03.2022 00:50 Ответить
Все войска отводятся на завоевание Донбасса. Разумеется отводятся через Беларусь, а не через Черкассы. Что тут удивительного?
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30.03.2022 00:52 Ответить
Скорее всего так и есть
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30.03.2022 00:52 Ответить
не 'може', а 'гарантовано є'
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30.03.2022 00:59 Ответить
Мій комент-відповідь дописувачу Олегу Мельнику про те, що я сподіваюся, що наші таким чином луплять по кацапні, яка, типу, намагається перегрупуватися і, відповідно, чхати хотіли на "домовленості" - видалено.

Крамола, виходить.
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30.03.2022 01:33 Ответить
verit rusne sebya ne uvajat ,chto oznachaet otvod voysk ot Kieva ? a to chto na donbasse voysk u rusni nexvataet ,toest Ukraina daet russkim shans ottyapat donbass i lugansk,potom uje vernutsa k Kievu ,ili vi dumaete chto putler ostanovitsa ?Nadeyus ya ne prav
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30.03.2022 01:45 Ответить
понятно что хотят спасти боеготовные силы -вот и сказку про завершение киевско-черниговского фронта гутарят
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30.03.2022 02:12 Ответить
Кацапи зрозуміли, що Київ та Чернігів їм не взяти, тому й відводять війська на слабші місця - перегрупування.
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30.03.2022 02:56 Ответить
Совковым верить нельзя, продолжайте мочить их в сортире
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30.03.2022 06:21 Ответить
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30.03.2022 07:25 Ответить
***** никогда не отведет войска оно пришло уничтожить Украину только бить гнать и отвоевывать территории ...
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30.03.2022 07:40 Ответить
 
 