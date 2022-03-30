Отход войск РФ от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом, - Пентагон
Министерство обороны США допускает, что передвижение российских войск под Киевом – это перебазирование, а не реальный отвод. Россия готовит большое наступление на другие районы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы считаем, что это изменение позиций, а не реальный отвод (российских войск от Киева – ред.), и теперь мир должен быть готов к большому наступлению на другие районы Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - сказал Кирби.
По его словам, никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит атаки под Киевом или какими-либо сообщениями о том, что Россия собирается вывести все свои силы. Кирби уточнил, что количество отходящих от украинской столицы российских войск ничуть не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Москва продолжает наносить авиаудары по городу и сегодня.
Представитель Пентагона отметил, что российские войска передислоцируются к северу, но пока слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения. "Мы считаем, что это, скорее всего, перебазирование для использования в других местах в Украине. Где именно - мы не знаем", - добавил он.
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Я думаю ,там і йдуть бої
Прямо сейчас со стороны Ирпаеня грохот стоит, столько взрывов ещё с начала войне не было...
Стрельба капкц из чего то мощного, вой ракет..
В новостях ноль ...
https://youtu.be/zXsjDJV9hrY
Группировка боевых самолетов, ставших украинской собственностью, представляла собой внушительную силу: 40 машин, из них 19 сверхзвуковых Ту-160 в Прилуках и 21 турбовинтовой Ту-95МС в Узине. Особенно Москву интересовали современные Ту-160, поскольку в России имелось всего лишь шесть таких бомбардировщиков. Но стороны никак не могли договориться о цене.
Ситуация вокруг украинских бомбардировщиков изменилась после войны в Югославии. Тогда Москва предложила Киеву сделку: за еще способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС уменьшить "украинский долг" за российский газ на $285 млн. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет, которые находятся на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года
А тепер почьотні прєзідєнти на пєнсії.
Ukraini-Slava ! Slava ! Slava !
В раші як верхівка з дітками обнищає, то ото хіба тоді. Я б на місці західних лідерів збирав би дітей причетних до влади рашистів і селив їх біля військових баз НАТО. Тоді б точно і коняка, і пуйляка поміняли риторику про ядерну атвєтку. А якщо пуйло б наказав би примінити ЯО, то там би йому і гаплик. З такими як він треба боротися його методами, а не гратися в цивілізованість.
А 24.02 наша армія де була коли кацапи зайшли?
Крамола, виходить.