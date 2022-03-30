Зеленский наградил орденами и медалями 126 военнослужащих, 36 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 126 украинских военнослужащих государственными наградами, 34 воина – посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинские воины награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" ІІ степени, орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украины", медалью "Защитнику Отчизны", медалью "За спасенную жизнь".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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