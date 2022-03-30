На Южном направлении враг производит фортификацию захваченных позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины".

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

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