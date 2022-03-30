На Южном направлении враг производит фортификацию захваченных позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины".
Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.
В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.
В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.
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Вона сказала, що:
Україна визнає Крим за росією, а також Донбас в його адміністративних границях,
Приймає нейтралітет,
Всі, захоплені росією після 23 лютого території, залишаються за росією.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Британці ніби пробують це змінити, надаючи арту.
Це тільки ознака того, що кацапню там б"ють так, що пір"я летить. Вони старатимуться стабілізувати ситуацію. Тобто це добра, а не погана ознака )
це означає, що ці території вони вже не збираються віддавати.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Кацапня може сподіватися, що ЗЕ справді зрадить. Не факт, правда, що ВР ратифікує... але навіть перемир"я в таких умовах - дозволить кацапні укріпитися серйозно.
Сьогодні можна попросити датчан щось типу Hydrema MCV 910
Якщо мінують на швидку руку, то дороги можна розміновувати кількома важкими машинками з міцним дном на дистанційному управлінні. Може, є щось таке в ЗСУ.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).