РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8442 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 689 18

На Южном направлении враг производит фортификацию захваченных позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины".

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Смотрите также: В Ирпень возвращаться еще нельзя, – мэр Маркушин. ВИДЕО

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
********* і вся кремлівська шобла іде вслід за кораблем - на .....й 😠
показать весь комментарий
30.03.2022 01:52
+9
чим дальше, тим хуже. і чим більше Україна буде зволікати - тим важче потім буде ці території відбити.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:49
+4
Жоден! Жоден внутрішній ворог не був публічно знищений за місяць війни.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).
показать весь комментарий
30.03.2022 06:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну, это успех. Можно начинать разведение, и договариваться посередине.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:43 Ответить
Сьогодні скабєєва об'явила результати переговорів.

Вона сказала, що:

Україна визнає Крим за росією, а також Донбас в його адміністративних границях,

Приймає нейтралітет,

Всі, захоплені росією після 23 лютого території, залишаються за росією.

https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
показать весь комментарий
30.03.2022 01:47 Ответить
********* і вся кремлівська шобла іде вслід за кораблем - на .....й 😠
показать весь комментарий
30.03.2022 01:52 Ответить
чим дальше, тим хуже. і чим більше Україна буде зволікати - тим важче потім буде ці території відбити.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:49 Ответить
Потрібна наступальна зброя, але наші партнери чомусь вважають що ще не час і ставлять ставку на перемовини.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:54 Ответить
Так, дуже потрібна.
Британці ніби пробують це змінити, надаючи арту.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:58 Ответить
Якщо ви про "продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження", то помиляєтеся.
Це тільки ознака того, що кацапню там б"ють так, що пір"я летить. Вони старатимуться стабілізувати ситуацію. Тобто це добра, а не погана ознака )
показать весь комментарий
30.03.2022 01:55 Ответить
ні.

це означає, що ці території вони вже не збираються віддавати.

https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
показать весь комментарий
30.03.2022 01:57 Ответить
А з цієї точки зору - зрозуміло.
Кацапня може сподіватися, що ЗЕ справді зрадить. Не факт, правда, що ВР ратифікує... але навіть перемир"я в таких умовах - дозволить кацапні укріпитися серйозно.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:02 Ответить
никто и не собирается их отбивать)) ВСУ поломали все планы коллаборационистов
показать весь комментарий
30.03.2022 07:21 Ответить
Після другої світової мінні поля розміновували тракторами з тяжкими катками перед ними - користали те, що могли на той час.
Сьогодні можна попросити датчан щось типу Hydrema MCV 910
показать весь комментарий
30.03.2022 02:53 Ответить
Тракторами - повільно...
Якщо мінують на швидку руку, то дороги можна розміновувати кількома важкими машинками з міцним дном на дистанційному управлінні. Може, є щось таке в ЗСУ.
показать весь комментарий
30.03.2022 04:05 Ответить
в стране военное положение... почему страну возглавляет не военный, а отказник без воинского звания?
показать весь комментарий
30.03.2022 05:55 Ответить
Жоден! Жоден внутрішній ворог не був публічно знищений за місяць війни.
Це називається: "все через ж", бо до війни не підготувалися, міни між кримом - розмінували (просерли, П.І.Б. - хто розміновував??).
Про внутрішніх ворогів дійде до суспільства через пів року, і це буде вже коштувати багато крові, а зараз вже така нагода (вішати на гілляці промоскальську сволоту).
показать весь комментарий
30.03.2022 06:34 Ответить
https://lb.ua/news/2022/03/29/511544_spravoyu_pro_derzhavnu_zradu_proyshli.html
показать весь комментарий
30.03.2022 08:33 Ответить
 
 