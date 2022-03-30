РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8245 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 122 26

Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд

романченко

Представителей Российской Федерации и Республики Беларусь попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Бухенвальд и Дора-Миттель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая Волна.

"Представителей РФ и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия по случаю освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель".

Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российского обстрела Харькова", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд 01

Автор: 

концлагерь (44) нацизм (345)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
Набагато цікавіше поїхати до Гааги, додала вона
показать весь комментарий
30.03.2022 02:55
+28
Нацисти там знову не потрібні.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:53
+26
Ось це вони молодці.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось це вони молодці.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:52 Ответить
Ай - я - яй ... Русофашистам не дають потанцювати на кістках мучеників Бухенвальда ... Русофобія , "однако" ...
показать весь комментарий
30.03.2022 05:18 Ответить
Нацисти там знову не потрібні.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:53 Ответить
Набагато цікавіше поїхати до Гааги, додала вона
показать весь комментарий
30.03.2022 02:55 Ответить
Напомните немцам что гитлера к власти привел кремль - думаю что у них появится больше вопросов к руссиш швайне.
показать весь комментарий
30.03.2022 03:15 Ответить
Яким це таким чином?
показать весь комментарий
30.03.2022 03:20 Ответить
Рекомендую прочитать - https://nv.ua/opinion/kak-stalin-pomog-prihodu-gitlera-k-vlasti-133045.html
показать весь комментарий
30.03.2022 04:23 Ответить
Я обов'язково прочитаю, але відразу насторожує, що автор доктор фізмату, а не хоча б історичних наук.
показать весь комментарий
30.03.2022 06:13 Ответить
На эту тему есть очень много у военного аналитика, экс-разведчика В.Суворова, в частности "Ледокол".
показать весь комментарий
30.03.2022 06:49 Ответить
Ну я, допустим, істфак закінчив. В 1933 Сралін через комінтерн заборонив німецьким комунякам створювати коаліцію із соціал-демократами. Результат - канцлером став Гітлер...

Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
показать весь комментарий
30.03.2022 08:20 Ответить
Хм. Багато цікавився підйомом фашистської германії після поразки в Першій світовій, але цього не знав. Можливо не звернув увагу. Дякую, цікаво.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:47 Ответить
Ну я, допустим, істфак закінчив. В 1933 Сралін через комінтерн заборонив німецьким комунякам створювати коаліцію із соціал-демократами. Результат - канцлером став Гітлер...

Про це чудово розписано в книжці українця Віктора Суворова Криголам (Лєдокол)
показать весь комментарий
30.03.2022 08:20 Ответить
Нет. Не кремль, его к власти привели популизм и реваншисткие настроения послевоенной Германии.
показать весь комментарий
30.03.2022 09:42 Ответить
Так, теж вважаю, що це було визначальним фактором. Але цим потрібно було ще вміло зманіпулювати.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:53 Ответить
Ща услышим взрывы скрепных пердаков
показать весь комментарий
30.03.2022 04:34 Ответить
Победобесіє здувається
показать весь комментарий
30.03.2022 05:18 Ответить
Чому попросили ?
Треба було заборонити.
показать весь комментарий
30.03.2022 06:03 Ответить
«Jedem das Seine» (Каждому своё), так что фашисты рабсеяне сидите в своём дерьме, нечего по Миру шляться, ********** опустил вам рабским скотам железный занавес.
показать весь комментарий
30.03.2022 07:20 Ответить
Нечего новым тварям с зигами топтаться по костям замученных фашистами.
показать весь комментарий
30.03.2022 07:38 Ответить
В кремле могут гордиться: таки догнали и перегнали.
показать весь комментарий
30.03.2022 07:59 Ответить
Правда, не Америку, а зверства Гитлера.
показать весь комментарий
30.03.2022 08:00 Ответить
Русофашистам 🐷 дорога только в Гаагу.
показать весь комментарий
30.03.2022 08:57 Ответить
Спорим, рюзге всё равно попрутся?
показать весь комментарий
30.03.2022 09:26 Ответить
Фашистам туди не можна їхати. Вбивцям мирних людей там не місце...
показать весь комментарий
30.03.2022 10:07 Ответить
Когда-то после второй мировой войны мы солдаты СА, были расквартированы возле Бухенвальда в казармах дивизии ZZ "Мертвая голова". Прошло время и армия страны участвовшая в победе над фашизмом стала сама фашистами, Слава Украине, что без нас.
показать весь комментарий
30.03.2022 11:09 Ответить
Это верное решение. Тем, кто сейчас убивает тех, кто пережил ужасы концлагерей, не место на этом мероприятии.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:51 Ответить
 
 