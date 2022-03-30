Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд

Представителей Российской Федерации и Республики Беларусь попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Бухенвальд и Дора-Миттель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая Волна.

"Представителей РФ и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия по случаю освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель".

Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российского обстрела Харькова", - отмечается в сообщении.

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