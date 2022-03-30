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Новости Война
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Взрывы под Белгородом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, - губернатор

білгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы недалеко от областного центра произошли из-за пожара на складе боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Гладков заявил, что жертв или пострадавших из-за взрывов нет, как и разрушений.

Что именно привело к пожару на скаладах, он не говорит - по сообщениям росСМИ, местные власти в РФ до сих пор ожидают официального сообщения министерства обороны.

Во вторник, 29 марта, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в Белгородской области РФ.

Автор: 

взрыв (6721) россия (95308)


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Топ комментарии
+31
Нашо бандерівець ... У нас є бойові птахи, кроти, слимаки ...

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30.03.2022 09:09
+30
Мабуть лапатні пєрдаки вибухнули та васпламєнілісь...
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30.03.2022 08:35
+30
А всё из за несоблюдения пожарной безопасности, кто то курил на складе когда прилетела Точка-У
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30.03.2022 08:49
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Мабуть лапатні пєрдаки вибухнули та васпламєнілісь...
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30.03.2022 08:35 Ответить
Просто в карауле в тот день на том складе дежурил прапорщик по фамилии БОРЩ.
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30.03.2022 09:31 Ответить
на ужин жрали суп гороховый и пирожки с бобами, потом соревнование устраивали, кто свечку потушит своим выхлопом Вася Пупкин как перданул и все разлетелось
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30.03.2022 10:16 Ответить
ПОЖЕЖА...
ПРИГОТУВАТИСЬ КУРСЬКУ ТА ВОРОНЕЖУ...
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30.03.2022 10:43 Ответить
кацапстан палає, щастя більшого нема...
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30.03.2022 08:38 Ответить
Что то зашло на "огонек"
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30.03.2022 08:40 Ответить
Вот теперь точно можно повторить.
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30.03.2022 09:19 Ответить
Ну так, через пожежу. А пожежа - від нашої Точки У. Губернатор не збрехав.
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30.03.2022 08:41 Ответить
Треба перейменувати на Сірник У.
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30.03.2022 09:32 Ответить
Як я й казав, не визнають що Україна змогла демілітарізувати їм склад ***********, а скільки крику від сцикунів було "путін нападе!", війна вже йде другий місяць і бездіяльністю її не виграти.
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30.03.2022 08:41 Ответить
що жертв чи постраждалих через вибухи немає, як і руйнувань Джерело:

Цьому йолопу треба тасс читати. Бо там написали про 4 постраждалих. А щодо руйнувань - з таким фейерверком та без руйнувань...Коротше, кацап - синоним брехуна
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30.03.2022 08:42 Ответить
Вони вже дкілька раз міняли версії.
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30.03.2022 08:44 Ответить
Іхтамнєт
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30.03.2022 08:44 Ответить
Дуже вчасно.В майбутньому війна буде на теріторії росії.
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30.03.2022 08:48 Ответить
А всё из за несоблюдения пожарной безопасности, кто то курил на складе когда прилетела Точка-У
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30.03.2022 08:49 Ответить
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30.03.2022 10:28 Ответить
Так на мордорі ж заборонено =діскрєдітіравать вааружОнниє сіли раісі=.
Бо тюряга світить.

Тому пожежа: сама по собі.
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30.03.2022 08:51 Ответить
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30.03.2022 11:23 Ответить
Нравится, не нравится, гори, моя красавица 😆
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30.03.2022 08:51 Ответить
А-ха-ха, "разрушений нет")) Ну да, снаряды в чистом же поле под открытым небом лежали, ясно-понятно))
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30.03.2022 08:51 Ответить
Губернатор Білгородської області - наша людина..)
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30.03.2022 08:52 Ответить
Маловато будет
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30.03.2022 08:53 Ответить
Навєрноє кіто то куріл і бросіл бічок на сухую траву,а проходящій мімо бєндєровєц раздмухал і убіжал!!!
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30.03.2022 08:55 Ответить
Нашо бандерівець ... У нас є бойові птахи, кроти, слимаки ...

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30.03.2022 09:09 Ответить
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30.03.2022 09:34 Ответить
etot ne pobedimyj ukrainskij humor
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30.03.2022 12:58 Ответить
В Білорусі теж треба "поробити на пожежу"
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30.03.2022 09:02 Ответить
А пачьему навали точкаУ? , патамучта Україна БУЛА, Є, І БУДЕ і на этом ТОЧКА!
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30.03.2022 09:12 Ответить
Версія не дуже скрепна.

Краще так:

"Мі самі атважно стрельнулі патаму что целілісь в Бандеру"
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30.03.2022 09:18 Ответить
Просто у нас есть такая организация ССО - служба самоликвидации оружия, помогает всем у кого лишнее оружие есть, его утилизировать.
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30.03.2022 09:19 Ответить
Всім відомо з повідомлень МО РУЗГЕ що всі ракети в України знищені ще 25.02.22. тому єдиною причиною вибухів міг стати напад
Геномодифікованих щурів ,кротів та черв'яків. Або жидомасонськіх рептилоїдів з планети Нібіру.
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30.03.2022 09:27 Ответить
Я звичайно диванний експерт але маю сумніви на рахунок Точки У за надто вона замітна а от на рахунок прильоту Байрактару з «подарунками» більш ймовірно
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30.03.2022 09:28 Ответить
Оно само!
Так бывает...
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30.03.2022 09:29 Ответить
nu dyk VVX kazav šo srazu v raj...
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30.03.2022 12:59 Ответить
"Жертв нет" - всё как обычно.
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30.03.2022 09:30 Ответить
И москаля нема, немае москаля...
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30.03.2022 09:30 Ответить
В орків у методичках такого не було, що ВСУ буде розх*ярювати їхні склади, аеродроми, - ось орки в паніці не знають, яку з версій видати. Якщо визнають, що це ВСУ, тоді стане заптання, а де ПВО "самой сильной"?
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30.03.2022 09:30 Ответить
Так в них ,,апєрація ідьот па плану", а тут з України прилітає. Визнати це не можуть, тому що буде ясна їхня брехня .
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30.03.2022 09:34 Ответить
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30.03.2022 09:36 Ответить
ну пожежа так пожежа. нас там немає. Побільше таких пожеж і в інших місцях раші.
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30.03.2022 09:47 Ответить
Бутусов дебил! Даже если это была действительно украинская ракета, об этом кричать не следует.
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30.03.2022 09:57 Ответить
а то шо, путин нападёт?
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30.03.2022 13:21 Ответить
Продолжая войну, будет гореть и взрываться весь *********.
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30.03.2022 10:02 Ответить
дроны камикадзе от вашингтонского обкома на обкатке
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30.03.2022 10:05 Ответить
Теперь жители Белгорода будут знать как "успешно" проходит "спецоперация" кремля в Украине😁.
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30.03.2022 10:05 Ответить
навіть якщо так, це тільки говорить про те, що доля - за Україну! свято для душі!
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30.03.2022 10:11 Ответить
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30.03.2022 10:19 Ответить
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30.03.2022 10:22 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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30.03.2022 11:15 Ответить
Мимо пробежал мальчик в трусиках. И кинул в склад снегирём с визиткой Яроша в клюве.
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30.03.2022 11:16 Ответить
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30.03.2022 11:26 Ответить
Это боевые украинские ГУСАКИ постарались
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30.03.2022 11:52 Ответить
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30.03.2022 11:53 Ответить
 
 