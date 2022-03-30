Взрывы под Белгородом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, - губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы недалеко от областного центра произошли из-за пожара на складе боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Гладков заявил, что жертв или пострадавших из-за взрывов нет, как и разрушений.

Что именно привело к пожару на скаладах, он не говорит - по сообщениям росСМИ, местные власти в РФ до сих пор ожидают официального сообщения министерства обороны.

Во вторник, 29 марта, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в Белгородской области РФ.