Взрывы под Белгородом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, - губернатор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы недалеко от областного центра произошли из-за пожара на складе боеприпасов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Гладков заявил, что жертв или пострадавших из-за взрывов нет, как и разрушений.
Что именно привело к пожару на скаладах, он не говорит - по сообщениям росСМИ, местные власти в РФ до сих пор ожидают официального сообщения министерства обороны.
Во вторник, 29 марта, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что украинские воины нанесли огневой удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в Белгородской области РФ.
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ПРИГОТУВАТИСЬ КУРСЬКУ ТА ВОРОНЕЖУ...
Цьому йолопу треба тасс читати. Бо там написали про 4 постраждалих. А щодо руйнувань - з таким фейерверком та без руйнувань...Коротше, кацап - синоним брехуна
Бо тюряга світить.
Тому пожежа: сама по собі.
Краще так:
"Мі самі атважно стрельнулі патаму что целілісь в Бандеру"
Геномодифікованих щурів ,кротів та черв'яків. Або жидомасонськіх рептилоїдів з планети Нібіру.
Так бывает...