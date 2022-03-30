Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины: "Мы были бы рады сыграть в этом роль"

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудвард заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если Киев об этом попросит.

Представительница Британии отвечала на вопрос, сможет Лондон выступить гарантом безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

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"И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск вторжения. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом - да", - сказала она.