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Новости Война
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Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины: "Мы были бы рады сыграть в этом роль"

лондон,бен,велика,британія,біг

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудвард заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если Киев об этом попросит.

Представительница Британии отвечала на вопрос, сможет Лондон выступить гарантом безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

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"И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск вторжения. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом - да", - сказала она.

Великобритания (4912) Совбез ООН (1104)


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Топ комментарии
+32
Бритам-черговий респект...
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30.03.2022 08:59
+32
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30.03.2022 09:09
+22
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30.03.2022 09:29
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Бритам-черговий респект...
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30.03.2022 08:59 Ответить
Чому в Британії не існує антисемітизму ?

\Тому що британці не вважають євреїв розумнішими за себе.

Чому британці і євреї не бояться рузьке з атомною бомбою ?

\тому що їм насрати на рузьке понти.
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30.03.2022 10:25 Ответить
Єврея і рядом не стояло біля Брита. Не принижуй вільних людей Великої Британії
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30.03.2022 11:16 Ответить
Боже бережи Королеву!!!
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30.03.2022 09:01 Ответить
ми теж були би раді.
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30.03.2022 09:02 Ответить
Какие механизмы этих гарантий если
https://youtube.com/watch?v=***********
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30.03.2022 09:02 Ответить
Да что за хрень ты вставил,черт тебя подери ,хрюсский
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30.03.2022 09:58 Ответить
Кацап, я вставил Бориса Джонсона.
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30.03.2022 10:17 Ответить
Він вставив цитату прем'єра Великобританії про неможлмвість закрити небо над Україною зараз. Звідси сумніви: чоиу брити мають це зробити згодом, через черговий підписаний папірець?
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30.03.2022 14:27 Ответить
В мене не відкрилось,дякую
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30.03.2022 18:21 Ответить
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30.03.2022 09:09 Ответить
Спочатку треба укласти договір між Україною та справжніми гарантами її незалежності (касапи до таких не входять апріорі); а вже потім виходити на т.зв. "мирний договір" з самими касапами.
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30.03.2022 09:12 Ответить
А ООН , не кажется, что в Украине ,***** совершает военные преступления . ***** военный преступник , сколько можно бояться не наказаное зло возвращается
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30.03.2022 09:15 Ответить
Як це розуміти? З Криму теж виженуть кацапів?
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30.03.2022 09:20 Ответить
Ан Мур , Позвольте с Вами ,не согласиться, какой мирный договор , если ***** военный преступник , . А с гарантом у нас есть справжний догово ,и это ВСУ.
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30.03.2022 09:20 Ответить
..подяка.. тут аби тільки влада не підісрала Україну
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30.03.2022 09:23 Ответить
в будапештском меморандуме тоже есть солидные гаранты, цена новых гарантий от "Зе и Ко" будет такая же как и от старого "будапештского". ни о каких практических механизмов реализации этих гарантий речи нет, более того рэфэ тоже гарант.
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30.03.2022 09:29 Ответить
проблема НЕЗАЕЖНОСТІ -проблема кожної окремої країни..

і будь-хто з інших може її підтримати виключно з особистих інтересів.

питання ПЕРЕГОВОРІВ..

ДОВГИЙ І СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС...

не думаю,що Китай підпишеться в "гаранти"..
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30.03.2022 10:29 Ответить
в частині: "проблема НЕЗАЕЖНОСТІ -проблема кожної окремої країни..
" згоден на всі 100%.

необманюйте себе:

не має значення хто дасть ці гарантії, оновлений "будапештський меморандум" це просто гарний папірець для музею, не більше. Також нейтральний статус ні як не захистить від нападу. більше того нейтральний статус накладає ряд обмежень.

просто кажучи маючи рєфе на кордоні - нейтральний статус це як червона ганчірка для бика, це питання часу.
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30.03.2022 12:34 Ответить
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30.03.2022 09:29 Ответить
Я розумію, що без союзів та блоків не обійтися.
Але вже настільки надивилися і наслухалися з 2014.

Дуже б, звичайно, хотілося, щоб Україна була самодостатньою і не потребувала нічиїх гарантій.

Бо опинилася сам-на-сам супроти орди.
Так, добре, що хоч якусь зброю дають.

Можна було б посилити обороноздатність за ці кілька років, якби не дороги ...
Не хотілося думати про повномасштабне вторгнення, але для фюрера так класно склалися обставини і за океаном, і в Україні, що він вирішив скористатися.

І про одне, й про друге попереджали. Але це була критична меншість.
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30.03.2022 09:31 Ответить
доволі розповсюджена але хибна думка - орда напала бо клоун при владі.
у 2019 Україна не мала ні потужної авіації, ні військового флоту, ні ******** ППО як і сталих тенденцій до їх появи у близькій перспективі . так майже три роки було фактично згаяно, бо певно ніхто не вірив у можливість повномасштабної війни", а економіка практично "лежала". "зелені" намутили велике "крадівництво" і добре на ньому нагрілись. а фішка і годівниця попередників була у військовій площині, але якісного зрушення теж фактично не було, як і постачання ******** західних озброєнь. тому винні усі. бо ніхто не спромігся на системні реформи які би підвищили довіру західних союзників та дали економічні ресурси для переоснащення армії тими же союзниками. якось так.
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30.03.2022 09:51 Ответить
Ні-ні, Ви однобоко сприйняли мій комент. Я, власне, й мала на увазі, що йдеться про сукупність обставин (так завжди).

1. той, хто зараз при владі у білому домі (до речі, якби був Порошенко і цей "козак", думаю, що х**ло напало б так само), бо його абсолютна непридатність і слабкість та всі ігри, які він цілий рік вів з х**лом повністю переконали фюрера у можливості такого кроку
2. наша теперішня влада не дбала про армію та оборону + реальні факти зради (які потрібно буде розслідувати, наприклад, про розміновування мостів, перешийку і т.д.)
3. багаторічне умиротворення Заходом терориста-агресора з перезавантаженням і т.д.
4. москальня на мордорі, яка виплекала цього виродка і у нього абсолютно знесло дах

Це з того, що бачу я.
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30.03.2022 09:59 Ответить
*та всі вони однакові*, так хитродупий пригожинський парёньок?
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30.03.2022 10:02 Ответить
є якісь заперечення по суті? чи у давно знаного ольгінського хама когнітивних здібностей вистачає лише на матючню і особисті образи? не відробляєш панських недоїдків, ой не відробляєш.
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30.03.2022 10:07 Ответить
на жаль,певні факти ПІДТВЕРДЖУЮТЬ думку,що у ЗЕ Армія і оборона не були у пріоритеті.

1.Роздутий бюджет "Великого бідівництва" ,і мізерне його збільшення -для Армії...

2)Недалекоглядна і навіть ЗЛОЧИННА Зупинка фінаннсування ракетної програми..

3) непосадка "бізнесменів на Армії" часів Порошенко...
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30.03.2022 10:36 Ответить
Будьте чесними. До кінця. федерація з 2000 року витрачала нафтобакси на озброєння, щоб зараз мати перевагу у кількості озброєння навіть НАТО. За які ШИШИ Україна могла зробити переозброєння колишньої совкової армії? Мільярд - це не колона танків, зграї літаків, БПЛА та ракет. Доларовий потенціал України на два порядки нижче московії.
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30.03.2022 13:50 Ответить
факт. у них грошей вистачало і на армію і на розкішні маєтки. а у нас лише на маєтки. реформувати треба було країну ще з 2014 і відправляти стару систему кучмократії на утилізацію то певно би і ресурси знайшлись. але але але...
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30.03.2022 14:01 Ответить
Ну так действуйте - вы уже и так гаранты по Булапештскому договору! Что мешает? Гаранты сраные...
Гарантировал, гарантирую и буду гарантировать!
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30.03.2022 09:33 Ответить
бриты, где обещанное оружие?
или нам по прежнему сражаться с рашистами вилами и топорами?
сколько можно бесполезного "соболезнования"?!
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30.03.2022 09:38 Ответить
що ти мелеш? придоручне? все є, чи тобі потрібно, щоб на кожному заборі писали скільки хто завіз?
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30.03.2022 09:55 Ответить
це моя думка, я її висловлюю
в тебе забув спитати!
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30.03.2022 10:04 Ответить
Арахімія ,по вказівці рашистській, Велику Британію не включає у список країн-гарантів безпеки України, в списку одні прорашистські німецько,французьскі,турецькі,ізраїльські дружбани
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30.03.2022 09:59 Ответить
А что сейчас мешает дать нам наступательные вооружения?
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30.03.2022 10:11 Ответить
Велика Британія хоче повного виведення військ рф із України, - речник Джонсона

"Зе і ко" пише новий "булапештський меморандум", та протискує новий "мінськ",

чим закінчуються будапештські меморандуми та мінські договірняки всім відомо. Але тут Зе та Ко пішли ще далі - дають рефе правити коституцію України.
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30.03.2022 10:20 Ответить
буде референдум...

припиніть розганяти "зраду" !
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30.03.2022 10:30 Ответить
справді референдум буде, але він жодним чином не вплине на статті "мирного" договору, ось просто - ніяк!
І таки да, ви маєте рацію - особисто вважаю переписування конституції на користь окупанта - це зрада й капітуляція, референдум на обмежених територіях, тобто без окупованих рефе територіях - це зрада, та легалізація оккупований терріторій, та й самі розмови про референдум під бомбами рефе - для мене теж зрада.
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30.03.2022 11:31 Ответить
Навіщо писати про цю маячню з референдумом, адже щоб його провести необхідно зупинити війну і відмінити військовий стан - тобто наперемовинах погодятся на всі умови на перед. А що влада робитиме як що українці проголосують проти такого договору - відновлюватиме бойові дії?
І головне цей договір фактично та сама капітуляція адже ми навіть військових навчянь не зможем провести без дозволу країн гарантів до яких входитеме і росія.
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30.03.2022 11:34 Ответить
Фактично те що арахамії з подоляками пропонують - це капітуляція України. Спасають шкуру ***** від Гааги.
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30.03.2022 13:50 Ответить
Молодцы,четко и ясно. Не то,что американцы.
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30.03.2022 10:34 Ответить
Великобританія, як і інші члени будапештського меморандуму, має якщо не обов'язок то певне зобов'язання і повне право в повній мірі стати на захист України, окремо від країн НАТО, закрити небо, ввести свої війська! Бо чим в такому разі буде відрізнятися новий безпековий договір?! Теж саме стосується США, Франції, Китаю.
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30.03.2022 10:44 Ответить
Британцам респект, но на сегодняшний день ООН бесполезная организация.
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30.03.2022 10:54 Ответить
РЕСПЕКТ!Великобритания и США -самые наёдежные партнёры ,которые могут обеспечить и гарантировать безопасность Украины .если к ним подсоединятся Польша и страны Балтии-идеальный новый союз..НО если даже страны согласятся Украине обеспечить защищённостью -война не закончится...У»пу»совсем другие цели и так называемый «нейтральный статус»,это только одна часть тех целей ,которые «пу «ставит перед собой в Украине.Поэтому только полный разгром рашистской армии ,приведёт к окончанию войны.
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30.03.2022 11:29 Ответить
Стати гарантом і "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України". - Це трохи різні речі.
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30.03.2022 13:09 Ответить
Дипломатичне словоблуддя, яке згодом "харанти" можуть трактувати так, як їм вигідно
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30.03.2022 14:40 Ответить
А ось і чіткіша відповідь від Британії на хотілки ЗЕлених йолопів: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335782/ Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО
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30.03.2022 14:55 Ответить
Ніхто, НІХТО не впишеться за Україну перед загрозою застосування ядерної зброї. Тільки ядерний статус.
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30.03.2022 13:42 Ответить
Від небезпечного сусіда жодна гарантія нічого не гарантує. Сусід поруч, а гарант десь далеко за горами й долинами. Поки вони вирішать почати ГАРАНТОВАНІ забов'язання, ми можемо вже існувати ..... тільки на папірці.
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30.03.2022 13:53 Ответить
Внимание ! Наши предатели могут саботировать поставки оружия. Будут передерживать на складах, сообщать противнику о месте нахождении складов, приводить оружие в негодность. Будьте бдительны !
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30.03.2022 13:58 Ответить
Джонсон, підкинь оперативно 500 снайперських рушниць з тепловізорами. Через тиждень вже буде запізно.
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30.03.2022 15:16 Ответить
Так росія буде гарантом, арахамія домовиться!
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30.03.2022 18:07 Ответить
 
 