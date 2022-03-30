Часть подразделений армии РФ отступает в Беларусь и Россию для перегруппировки, - британская разведка
Отдельные подразделения армии агрессора отходят в Россию и Белоруссию, чтобы переформироваться и пополнить запасы.
Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер оборонного ведомства Соединенного Королевства.
"Такая активность оказывает дополнительное давление на и так напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны Великобритании отмечают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.
"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления", - говорится в сообщении.
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Вам нужно оружие в количестве "to the Moon", чтобы все желающие (и Ваши, и из ЕС) могли получить его получить и отстреливать кацапов, в т.ч. ракетами. Я более чем уверен, что в Польше найдётся не одна тысяча желающих.
Як кажуть старі гуцули: велкам ту хелл, пуцоші!
Только когда и эти группировки потеряют достаточно личного состава и техники, тогда и они выйдут.
Щоб ви здохли білоруси,
Разом з "Тараканом".
Здали себе і нас труси,
Із мокши - Івану.
Пуйла військо розмістили,
На своїй земельці.
Та ракетами гатили,
По нашім кубельці.
Виганяйте Пуйла з дому,
З ним і "Таракана".
Пенделя давайте гному,
Так вам буде шана.
Знищуйте ті ешелони,
Що йдуть в Україну.
Ворога паліть колони,
За свою провину.
Ми завжди були у мирі,
Разом воювали.
Здохнуть хай чорти-упирі,
Що нас мордували.
28.03.2022 р.
Анатолій Березенський
Дніпро