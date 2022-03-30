Часть подразделений армии РФ отступает в Беларусь и Россию для перегруппировки, - британская разведка

Отдельные подразделения армии агрессора отходят в Россию и Белоруссию, чтобы переформироваться и пополнить запасы.

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер оборонного ведомства Соединенного Королевства.

"Такая активность оказывает дополнительное давление на и так напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании отмечают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

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"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления", - говорится в сообщении.