Ночью войска РФ нанесли 3 удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", - отметил он.

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