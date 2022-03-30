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Новости Война
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Ночью войска РФ нанесли 3 удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.

ракета

Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", - отметил он.

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армия РФ (18994) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+18
Надо сказать спасибо величайшему лидеру современности закрывшему ракетную программу в 2019 году
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30.03.2022 09:25
+12
от допоки у нас не буде можливості відповідати рашці тим же, тобто руйнувати їх військові об"єкти, вони будуть методично перемелювати на дрібний порох все тут, і їм по барабану скільки ракет на це піде, у них їх повно ще.
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30.03.2022 09:23
+4
Звідки ці падлюки стріляють по Хмельниччині ? Невже теж з білорашки ?

P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
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30.03.2022 09:22
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Звідки ці падлюки стріляють по Хмельниччині ? Невже теж з білорашки ?

P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
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30.03.2022 09:22 Ответить
Судя по всему это месть 19 бригаде за обстрел складов с ракетно артиллерийскими боеприпасами под Белгородом этой ночью
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30.03.2022 09:26 Ответить
тому, що не треба бравадних повідомлень хто звідки і чим..
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30.03.2022 10:51 Ответить
Все претензии к Бутусову .Он по всей сети раструбил ,что это 19 бригада обстреляла склад точками-у
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30.03.2022 11:14 Ответить
То це Бутусов винний, що орки завдали ракетні удари по Хмельниччині?

Ти звідки вилізло, лайно рускагаварящее?
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31.03.2022 10:59 Ответить
саме звідти,бизько опівноччі було попередження про запуск ракет,дві прилетіло в місто
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30.03.2022 09:32 Ответить
Так. Воно ж може спокійно дістати
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30.03.2022 09:35 Ответить
Йди краще зошити у своєї малої перевіряй.
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31.03.2022 11:02 Ответить
от допоки у нас не буде можливості відповідати рашці тим же, тобто руйнувати їх військові об"єкти, вони будуть методично перемелювати на дрібний порох все тут, і їм по барабану скільки ракет на це піде, у них їх повно ще.
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30.03.2022 09:23 Ответить
Надо сказать спасибо величайшему лидеру современности закрывшему ракетную программу в 2019 году
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30.03.2022 09:25 Ответить
переговорили переговорники
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30.03.2022 09:55 Ответить
Якщо почитати інтернет, то основні бойові дії в українсько-мордорській війні наразі відбуваються на Хмельниччині (хоча в моєму селі під Києвом щось падає 3 рази на ніч)!
Ну ви там тримайтесь!
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30.03.2022 10:39 Ответить
Умник, а помощь с запада тебе сразу в село под Киевом попадает? А самолеты прямо от твоей хаты взлетают?
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30.03.2022 12:47 Ответить
👍
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30.03.2022 15:15 Ответить
 
 