Ночью войска РФ нанесли 3 удара по промышленным объектам в Хмельницкой области.
Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", - отметил он.
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P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
Ти звідки вилізло, лайно рускагаварящее?
Ну ви там тримайтесь!