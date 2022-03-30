Продолжаются активные бои в Изюмском направлении, вражеские беспилотники ведут разведку в Харькове, - Синегубов

За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачева.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

"По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые "разведывают" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага", – пишет Синегубов.

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