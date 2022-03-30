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Новости Война
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Продолжаются активные бои в Изюмском направлении, вражеские беспилотники ведут разведку в Харькове, - Синегубов

харків

За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачева.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

"По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые "разведывают" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага", – пишет Синегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изюмский депутат ОПЗЖ Фомичевский провел в город российских оккупантов, - представитель горсовета Стрельник. ВИДЕО

Автор: 

Харьков (7433) Харьковщина (5577) Изюм (263) Синегубов (558)


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Топ комментарии
+2
Изюма захотелось - куя получите..
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30.03.2022 09:45
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Изюма захотелось - куя получите..
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30.03.2022 09:45 Ответить
Изюм всё орки заняли .Бутусов вчера вечером на цензоре об этом говорил. Бои уже идут по направлению к Славянску
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30.03.2022 10:44 Ответить
когда это Бутусов говорил...?
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30.03.2022 11:08 Ответить
Вчера вечером .Трансляция его выступления здесь на сайте цензора была .Хотя арестович говорит ,что орки полностью город не заняли и наши войска всё ещё держат там оборону .Хрен его знаешь кому верить
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30.03.2022 11:17 Ответить
ты веришь...?
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30.03.2022 11:22 Ответить
Я уже не знаю кому верить .Арестович официальный представитель президента ,каждый день брифинги проводит по военной обстановке в стране .Бутусов почти всё время на передовой и каждый даёт разные оценки
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30.03.2022 11:45 Ответить
так какого ты хрена здесь зарегестрировался - ты больше на кацапа похож...
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30.03.2022 11:47 Ответить
Почему ?Я лишь констатирую факт ,что никто точно не знает какая там обстановка
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30.03.2022 12:17 Ответить
так как ты только свиноцабаки тут пишут - но прокалываются...
да и твой ник подтверждение кацап...
докажи что ты не свиноцабака - только конкретно...!
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30.03.2022 12:37 Ответить
вот так должна выглядеть каждая свиноцабака - и вся паРаша...\ты согласен...?\
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30.03.2022 12:53 Ответить
Согласен я и на худшее ,что нужно делать особенно с лётчиками ,артиллеристами и ракетчиками и в каком виде их останки нужно отправлять их родным посылками домой .Но по ходу это наша зелёная власть сочувствует пленным кацапам раз так с ними обращается
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30.03.2022 13:10 Ответить
хорошо что согласен - а зелёная власть это не Украина...!
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30.03.2022 13:13 Ответить
В Изюм два депутата опзж тайными тропами завели орков. Когда же всю эту партию пересажают. Или будем еще ждать пока ключевой город сдадут?
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30.03.2022 09:55 Ответить
Окупантів в м.Ізюм провів міської ради від ОПЗЖ.В цій зраді приймали участь бувший мер та один місцевий "мусор".
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30.03.2022 10:33 Ответить
 
 