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Новости Война
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Войска РФ нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой области, - Кириленко

мар'їнка

В Донецкой области продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Утром россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов. Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская громада", – пишет он.

По словам Кириленко, населенные пункты в результате вражеского огня терпят значительные разрушения и пожары.

"Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем", - добавляет руководитель ОВА.

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армия РФ (18994) обстрел (26835) Донецкая область (9470) Марьинка (713) Кириленко Павел (638)


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Ну что путиноиды??? Идём под Иловайск??? Встанем и повоюем.. и вспомним всё.. всё за столетия..
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30.03.2022 09:47 Ответить
Знов асвабаждають Домбас?
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30.03.2022 09:56 Ответить
Яка така "лінія зіткнення"? Хватит уже эту ерунду писать
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30.03.2022 09:56 Ответить
 
 