Войска РФ нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой области, - Кириленко
В Донецкой области продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Утром россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов. Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская громада", – пишет он.
По словам Кириленко, населенные пункты в результате вражеского огня терпят значительные разрушения и пожары.
"Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем", - добавляет руководитель ОВА.
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Поднипровский УКРАИНЕЦ
показать весь комментарий30.03.2022 09:47 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий30.03.2022 09:56 Ответить Мне нравится 0
Сергей Якимец #465272
показать весь комментарий30.03.2022 09:56 Ответить Мне нравится 1
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