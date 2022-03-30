Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны, – "Метинвест"
Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.
Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
Мариупольские заводы - это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей", - сообщил гендиректор "Метинвеста".
Рыженков подчеркнул, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны из территории Украины.
"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским", - отметил Рыженков.
Глава компании подчеркнул, что работать заводы могут только в свободном, украинском Мариуполе.
"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", - отметил гендиректор компании.
По его словам, сейчас, как сам город, так и два металлургических завода, находятся под контролем вооружённых сил Украины и защитников Мариуполя.
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тут 50 на 50. Если нейтральный статус и уйло у власти.. то какой смысл вклыдывать деньги ? до первой крылатой ракеты ?
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КАРМА?
Бюджет наповнювати і валютні надходження забеспечувати хіба ти будеш? Ніяк з вас комунізм і класова ненависть не вийде.