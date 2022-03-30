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Новости Война
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Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны, – "Метинвест"

метал

Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.

Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Мариупольские заводы - это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей", - сообщил гендиректор "Метинвеста".

Рыженков подчеркнул, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны из территории Украины.

"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским", - отметил Рыженков.

Глава компании подчеркнул, что работать заводы могут только в свободном, украинском Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Ждем от них положительных новостей в ближайшее время, - Свириденко

"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", - отметил гендиректор компании.

По его словам, сейчас, как сам город, так и два металлургических завода, находятся под контролем вооружённых сил Украины и защитников Мариуполя.

Автор: 

металлургия (448) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+3
що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені Джерело:
тут 50 на 50. Если нейтральный статус и уйло у власти.. то какой смысл вклыдывать деньги ? до первой крылатой ракеты ?
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30.03.2022 10:12
+2
зато металлолома сотни тысяч тонн. все будет Украина.
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30.03.2022 10:13
+2
А ты хотел, чтобы было как при коммунизме, усё народное? Металл выпускают хоть на Метинвесте или Арселоре в том числе и для потребностей Украины. И деньги огромные идут в бюджет.
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30.03.2022 11:05
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Правила форума Совет форумчан
що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені Джерело:
тут 50 на 50. Если нейтральный статус и уйло у власти.. то какой смысл вклыдывать деньги ? до первой крылатой ракеты ?
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30.03.2022 10:12 Ответить
Так им марик и нужен что бы самим контролировать завод+аэс и водоканал в крым что бы обеспечивать их электроенергией
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30.03.2022 10:20 Ответить
- У 2013 РОЦІ АХМЄТКА ЗАВОЗИВ ТІТУШНЮ З ДОНБАСУ В КИЇВ...
- У 2014 ЦЯ ТИТУШНЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ОФІЦЕРІВ ГУР МО ТА ФСБ РФ ЗАХОПЛЮВАЛА АДМІНБУДІВЛІ В ДОНЕЦЬКУ І ЛУГАНСЬКУ...
- У 2022 АХМЄТКА ВТРАТИВ 30-40% СВОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО БІЗНЕСУ...
КАРМА?
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30.03.2022 11:10 Ответить
а не вина ли шмурдяка в этом? невыносимо гундосящего паскудного шмурдяка, что-то видосящего ни о чем...
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30.03.2022 10:13 Ответить
ПНХ, кацапський бот.
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30.03.2022 10:19 Ответить
зато металлолома сотни тысяч тонн. все будет Украина.
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30.03.2022 10:13 Ответить
Треба тиснути на Захід зараз, а не після війни, - Милованов про відновлення економіки.
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30.03.2022 10:36 Ответить
Ну, точніше, не Україна втратила, бо у держави немає металургійних потужностей, а власники, типу Ахметова. А це дві великі різниці.
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30.03.2022 10:41 Ответить
вони ж, менагери ахметовські і затівали в 2014 всю ту бучу. атвєтка прийшла рудому по правді і справедливості. Треба було януовоча не вибирати. То війни б не було ще в 2014.
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30.03.2022 10:45 Ответить
Ну а ты не сильно умный.
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30.03.2022 10:45 Ответить
І що ж не так написано, га, дуже "розумний"?
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30.03.2022 10:54 Ответить
А ты хотел, чтобы было как при коммунизме, усё народное? Металл выпускают хоть на Метинвесте или Арселоре в том числе и для потребностей Украины. И деньги огромные идут в бюджет.
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30.03.2022 11:05 Ответить
Я написав, то що написав. Інтереси держави та інтереси власника- це різні інтереси. Зрозуміло?
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30.03.2022 11:32 Ответить
Не зрозуміло, якого ти зараз це взалі написав.
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30.03.2022 13:56 Ответить
Ти чув таке - що добре, для "Дженерал Моторз", то добре для Америки?
Бюджет наповнювати і валютні надходження забеспечувати хіба ти будеш? Ніяк з вас комунізм і класова ненависть не вийде.
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30.03.2022 10:52 Ответить
Ти чув, що "Дженерал Моторз", вже давно не провідна автомобільна компанія? Ні? І що ці власники самі побудували ці підприємства? Як в Америці? Га? До чого тут класова ненависть? І може валюта не йде на офшорні рахунки, а все у державу повертається? Грабували Україну 30 років та й довели до такого стану. І не хвилюйся, кому наповнювати бюджет знайдеться.
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30.03.2022 11:40 Ответить
Можливо "GM" вже не провідна компанія, але афоризм зберігся. Зараз замість неї можна згадати "Тесла", "СпейсЕкс", "Амазон"чи "Майкрософт". ВЕС, СЕС і накопичувачі енергії, які зміцнюють енергонезалежність держави, хіба самі собою з'явилися? Чи то ти їх побудував?
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30.03.2022 14:11 Ответить
Читати та розуміти вмієш що написано, чи ні? - І що ці власники самі побудували ці підприємства? Як в Америці? Га? До чого тут класова ненависть? І може валюта не йде на офшорні рахунки, а все у державу повертається? Грабували Україну 30 років та й довели до такого стану. І не хвилюйся, кому наповнювати бюджет знайдеться.
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30.03.2022 14:16 Ответить
Та чого мені хвилюватися, якщо є такий наповнювач бюджету, як , ну як там тебе?
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30.03.2022 14:30 Ответить
Так чого ти вилізло сюди?
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30.03.2022 15:19 Ответить
Чувирло, ти обережніше з літерою "V", можеш залетіти так, що й не вилізеш. А поки що, нарізай у кільватері руссского корабля.
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30.03.2022 16:13 Ответить
смешно слушать ахметку, Своровал у мариупольцев заводы, сделал им войну, разрушил им дома, вот итог ублюдка и его банды.
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30.03.2022 11:07 Ответить
Тільки в одному банку кредіт-свісс у ахметова 800 млн франків. Тому бабла у рудої тварюки на відновлення його дохлих заводів буде вдосталь. Досить скиглити.
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30.03.2022 11:52 Ответить
Триває деолігархізація і розахметчення. Звучатиме цинично, але з політичного погляду деіндустралізація і знелюднення східних кресів Україні вигідні, бо разом з ними зникає ватний електорат про-московських партій. І коли вата тікає далі в Україну, то стає там мізерним, безпечним відсотком.
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30.03.2022 12:11 Ответить
 
 