Общие потери РФ с начала войны - около 17,3 тыс. человек, 131 самолет, 131 вертолет, 605 танков и 1 723 бронированных машины
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 марта потери личного состава противника составляют около 17,3 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составляют:
личного состава - около 17300 человек,
танков ‒ 605 ед,
боевых бронированных машин - 1723 ед,
артиллерийских систем - 305 ед,
РСЗО - 96 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 131 ед,
вертолетов - 131 ед,
автомобильной техники - 1184 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 81.
Специальная техника - 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад ,гелікоптерів було зосереджено навколо України ,здається 135.
Але якщо програю то всеодно з ВЕеееликим задоволенням віддам пляшку пива вигравшому!
Хм,всеодно разОм будемо перемогу відмічати.🤗
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!
Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
никто Украину кацапам не сдаст
По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»
А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...