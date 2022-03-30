Общие потери РФ с начала войны - около 17,3 тыс. человек, 131 самолет, 131 вертолет, 605 танков и 1 723 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 марта потери личного состава противника составляют около 17,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составляют:

личного состава - около 17300 человек,

танков ‒ 605 ед,

боевых бронированных машин - 1723 ед,

артиллерийских систем - 305 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 131 ед,

вертолетов - 131 ед,

автомобильной техники - 1184 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 81.

Специальная техника - 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.