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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 17,3 тыс. человек, 131 самолет, 131 вертолет, 605 танков и 1 723 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 марта потери личного состава противника составляют около 17,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составляют:

личного состава - около 17300 человек,

танков ‒ 605 ед,

боевых бронированных машин - 1723 ед,

артиллерийских систем - 305 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 131 ед,

вертолетов - 131 ед,

автомобильной техники - 1184 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 81.

Специальная техника - 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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Общие потери РФ с начала войны - около 17,3 тыс. человек, 131 самолет, 131 вертолет, 605 танков и 1 723 бронированных машины 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) потери (4368)


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Топ комментарии
+12
131 літак і 131 гелікоптер??!!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!

Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
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30.03.2022 10:25
+9
О, неплохо так аналоговнетных самолетов накрошили и сравнялись по цифрам. Но мало... Хотя если каждый месяц так будет, то через 2 месяца уже не начем летать будет собакам
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30.03.2022 10:20
+7
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30.03.2022 10:32
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Правила форума Совет форумчан
Что-то начали от графика отставать..
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30.03.2022 10:19 Ответить
О, неплохо так аналоговнетных самолетов накрошили и сравнялись по цифрам. Но мало... Хотя если каждый месяц так будет, то через 2 месяца уже не начем летать будет собакам
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30.03.2022 10:20 Ответить
Кацапи минулого року готувались до війни і почали літать , здається більше 30 літаків та гелікоптерів у них впало . Збили найкращі літаки,все далі почне літать металобрухт.
Наприклад ,гелікоптерів було зосереджено навколо України ,здається 135.
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30.03.2022 10:24 Ответить
450 літаків/350 гелікоптерів
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30.03.2022 10:35 Ответить
плюс до кожного літака потрібен екіпаж..
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30.03.2022 10:27 Ответить
Фашистких мразєй пілотів і штурманів треба анігілірувати, але невелику решту особозлостньіх залишити, для майбутнього трибуналу!
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30.03.2022 10:35 Ответить
Вже курсантів збивати почали. Полковники швидко закінчилися
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30.03.2022 11:34 Ответить
Только я на самолёты сбитые ставку сделал??
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30.03.2022 10:24 Ответить
Ха.А я на гвинтокрили ставку робив.
Але якщо програю то всеодно з ВЕеееликим задоволенням віддам пляшку пива вигравшому!
Хм,всеодно разОм будемо перемогу відмічати.🤗
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30.03.2022 10:36 Ответить
Я теж. Знав що гелікоптери швидше вичерпаються
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30.03.2022 10:37 Ответить
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30.03.2022 10:54 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 10:25 Ответить
131 літак і 131 гелікоптер??!!
Мабуть буде серія ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!

Головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
Слава Україні!!
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30.03.2022 10:25 Ответить
Всім утілізаторам кацапських вбивць-респект. Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 10:29 Ответить
Якщо так і далі триматимуть справи, то через пару місяців армія шакалів і мародерів повністтю закінчится і можно сміло без опору дійти до мацкви.
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30.03.2022 10:32 Ответить
хватит пускать сопли и слюни
никто Украину кацапам не сдаст
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30.03.2022 10:39 Ответить
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30.03.2022 10:32 Ответить
Літаки зрівняли! Хто ставив на нічию?
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30.03.2022 10:37 Ответить
Між фашизмом германським и фашизмом рашистським різниця чисто зовнішня. Нутро однакове.

По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты с буквой «Z»

А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...
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30.03.2022 10:38 Ответить
нарешті літачки підтягнулись да вертушок! я вболіваю за літачки! давайте у напруженій боротьбі вигравайте у тих вертух)
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30.03.2022 10:38 Ответить
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30.03.2022 11:17 Ответить
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30.03.2022 11:22 Ответить
 
 