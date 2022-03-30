Войска РФ оставили в Ирпене много мин и растяжек, заминированы даже трупы. Местные жители прячутся в подвалах, - МВД

В Ирпене, Киевская область, сейчас очень много минирований и растяжек, правоохранители находят даже заминированные трупы.

Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие спрашивают об Ирпене - там очень много мин. Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там - подождите немного. Потом будет официально сказано, что можно в город заходить", - отметил советник главы МВД.

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По его словам, сейчас там много людей, которые отказываются выезжать, и полиция ищет их по подвалам. Денисенко уточнил, что стражи порядка пытаются с ними говорить для того, чтобы их отвезти в безопасное место.