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Новости Война
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Войска РФ оставили в Ирпене много мин и растяжек, заминированы даже трупы. Местные жители прячутся в подвалах, - МВД

ірпінь

В Ирпене, Киевская область, сейчас очень много минирований и растяжек, правоохранители находят даже заминированные трупы.

Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие спрашивают об Ирпене - там очень много мин. Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там - подождите немного. Потом будет официально сказано, что можно в город заходить", - отметил советник главы МВД.

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По его словам, сейчас там много людей, которые отказываются выезжать, и полиция ищет их по подвалам. Денисенко уточнил, что стражи порядка пытаются с ними говорить для того, чтобы их отвезти в безопасное место.

армия РФ (18994) Ирпень (370) МВД (9316) минирование (1445) Денисенко Вадим (96)


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Нічого нового-кацапські свині завжди так робили,це їхня свинська тактика...
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30.03.2022 10:31 Ответить
от падлюки рашистські
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30.03.2022 10:32 Ответить
це і був "мирний" план рашистів-путіністів....
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30.03.2022 10:44 Ответить
Военнопленных отправить разминировать - нельзя? Особенно лётчиков и артиллеристов.
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30.03.2022 10:45 Ответить
вони постійно так роблять
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30.03.2022 10:57 Ответить
Бан рашки навсегда
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30.03.2022 11:12 Ответить
 
 