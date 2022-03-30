Условия для проведения эвакуации жителей Мариуполя пока не соблюдены, - Макрон после разговора с Путиным
После телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина в Елисейском дворце заявили, что условия для проведения гуманитарной операции в Мариуполе "на данный момент" не соблюдены.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Le Monde.
Как сообщили в Елисейском дворце по результатам разговора, условия для начала в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям украинского Мариуполя, осажденному российской армией в течение нескольких недель, "в настоящее время не выполняются".
Так, Макрон озвучил операцию по эвакуации, предложенную Францией, Турцией и Грецией, Путину, который сказал, что "намерен подумать об этом", прежде чем дать ответ.
Согласно заявлению Кремля по итогам телефонного разговора с Макроном, Путин заявил, что украинские силы, защищающие Мариуполь, должны сдаться.
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а то , шото Вы активнопытаетесь сохранить лицо ***** !!!
Хутину- Гаагу !!!
макрон тоже попадёт в Гаагу за сотрудничество
почему в угоду Вашему спокойствию должен сдаваться героичный АЗОВ?
думаю что может. только не говорите что среди 40 млн. не найдется 1 млн. украинцев готовых это сделать.
не верю! другое дело у кого то в руководстве нет яиц.
а не отстоишь, будешь в клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи лес валить и подыхать от голода как в 33-м
французы от кацапского газа не отказались ? А Украина , по мнению Макрона, должна отказаться от своих защитников ????