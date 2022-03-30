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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по зданию со знаком Международного комитета Красного Креста, - "Азов"

азов,хрест,червоний

В Мариуполе под артиллерийский обстрел россиян попало здание, отмеченное красным крестом. Так обозначаются места, где могут находиться раненые, гражданские лица и гуманитарные грузы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полку "Азов".

"Российские оккупанты в очередной раз подтвердили, что они - военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста. Оккупанты целенаправленно уничтожают авиационным и артиллерийским огнем  здание, отмеченное красным крестом на белом фоне. Это является одним из самых циничныз  военных преступлений, ведь такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские лица или гуманитарные грузы", - отметили в полку "Азов".

Защитники Мариуполя напоминают, что единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами.

"Напомним, МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствуют принудительной депортации украинцев в страну-агрессор и планирует открытие центра для приема украинцев в российском Ростове. Но сотрудничество с орками исторически имеет один итог - российские бомбы на вашей крыше", - отметили в "Азове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе пациенток и персонал роддома насильственно вывезли в РФ

Мариуполь (5704) Красный Крест (440) Азов (790) военные преступления (1421)


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Топ комментарии
+14
Новым «грузом-200» в Украине стал еще один старший офицер армии РФ - командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий из Татарстана.
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30.03.2022 11:28
+10
Договірняк з Міжнародним червоним хрестом. Усе тайне,стає явним
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30.03.2022 11:27
+7
а у зеленьськага не исчезает желание посмотреть в глаза военного преступника и убийцы мирного населения путенина...
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30.03.2022 11:30
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Договірняк з Міжнародним червоним хрестом. Усе тайне,стає явним
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30.03.2022 11:27 Ответить
Новым «грузом-200» в Украине стал еще один старший офицер армии РФ - командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий из Татарстана.
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30.03.2022 11:28 Ответить
горжусь
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30.03.2022 11:30 Ответить
На палку його і носити з дідами.
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30.03.2022 11:33 Ответить
І цей став хорошим росіянином.
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30.03.2022 11:43 Ответить
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Нова партія "еліти" окупантів знищена ЗСУ: ліквідовані два підполковника РФ4

Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів. Серед знищеної російської "еліти" два підполковника, майор і лейтенант.
Убиті підполковники Олександр Окружнов та командир артилерійського дивізіону Дмитро Дормідонтов із Татарстану. Знищений майор Олег Лісовський із російської 35-ї окремої механізованої бригади та командир взводу морської піхоти, старший лейтенант Бехман Вердіханов.
Фотографії ліквідованих загарбників виклав у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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30.03.2022 11:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
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30.03.2022 12:00 Ответить

Ochen xoroshaja muzika, klasno uskorinom variante smatret na zbornik poxran fashistkix nacistof putna *****!
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30.03.2022 13:00 Ответить
а у зеленьськага не исчезает желание посмотреть в глаза военного преступника и убийцы мирного населения путенина...
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30.03.2022 11:30 Ответить
Коля-Котлета тоже герой . Він втік , але не далеко ... (С) Яневтік.
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30.03.2022 11:42 Ответить
у тебе є більш геніальні ідеї? то поділись з товариством.
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30.03.2022 11:45 Ответить
Як там на бото-фронті, Подоляка бабки справно платить?
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30.03.2022 12:39 Ответить
хто би про ботів тут цвірінькав.
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30.03.2022 12:49 Ответить
РФ війська, ще поруч стоять в Ростові. Це інноагенти, які фінансуються із-за кордону. Треба бахнути і не раз.
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30.03.2022 11:31 Ответить
А КК все возив гуманітарку сепарні.
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30.03.2022 11:36 Ответить
НЕЛЮДИ!Только после полного разгрома этой рашистской мрази ,поможет наступлению полноценного мира на земле..
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30.03.2022 11:36 Ответить
"Захисники Маріуполя нагадують, що єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами. Джерело: "
Российские войска в Сирии и Ичкерии постоянно так делали. А еще по пекарням, мельницам и элеваторам ракетно-бомбовые удары наносили.
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30.03.2022 11:42 Ответить
Вийшла книга про гуманні вчинки росіян. Книга складається з чистих листів.
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30.03.2022 11:45 Ответить
орда не має право на існування...
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30.03.2022 11:46 Ответить
"ПоZорное" отступление ВС РФ: Аппетит оккупантов упал после серии смачных ударов по зубам от ВСУ.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU

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30.03.2022 11:47 Ответить
Наоборот маскировать нужно! Они метку обозначили, бей сюда
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30.03.2022 12:04 Ответить
То в кацапів називається "русская смєкалочка"
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30.03.2022 12:37 Ответить
 
 