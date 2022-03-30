В Запорожской области оккупанты врут, что Украина отключила мобильную связь и Интернет

Захватчики пытаются убедить жителей Приморска, что государство оставило людей россиянам, а "Россия теперь здесь навсегда".

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Приморске оккупанты запугивают людей, распространяют дезинформацию о том, что это Украина намеренно отключила мобильную связь и Интернет по береговой линии, будто государство оставило людей россиянам, а "Россия теперь здесь навсегда", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что подобную пропаганду оккупанты распространяют во всех временно оккупированных городах региона.

Отмечается, что, несмотря на напряженную ситуацию, продолжается направление гуманитарных грузов на временно захваченные территории области. Запорожская областная военная администрация собирает списки нужд и отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей всех районов необходимым.

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Как известно, мобильная связь и Интернет исчезли в Мелитополе, Бердянске и ряде других населенных пунктов Запорожской области.