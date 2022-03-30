Россия до подписания договора должна вывести войска за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, - Арахамия

Российская Федерация должна полностью вывести свои войска из Украины, когда переговорщики выйдут на условное заключение мирного договора. Или когда его можно будет уже серьезно обсуждать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, на переговорах российская делегация подтвердила, что будет двигаться в рамках Венской конвенции. Согласно этому документу, если договор подписан под давлением, то он ничтожен.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его можно уже серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", - отметил он.

Он также подчеркнул, что это - международный предохранитель, обеспечивающий рабочее подписание мирного договора. Арахамия уточнил, что речь идет об отводе войск на линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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