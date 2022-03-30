Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату зарплат, пенсий и социальной помощи

Норвегия выделит 200 млн норвежских крон (20 млн евро), чтобы помочь украинскому правительству продолжать оказывать критически важные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на правительство Норвегии.

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также выплату пенсий и социальной помощи", - говорится в сообщении.

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также на выплату пенсий и социальных пособий", - говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии в среду.

Средства будут направлены через пакет экстренного финансирования Всемирного банка для Украины.

"Атака России на Украину оказывает сильное влияние на украинскую экономику. Норвегия теперь использует 200 млн норвежских крон из поддержки, которую мы выделили для этого конфликта, для оказания прямой помощи украинским властям. Эти средства будут очень полезны", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Читайте также: Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов