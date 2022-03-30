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Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату зарплат, пенсий и социальной помощи

норвегия

Норвегия выделит 200 млн норвежских крон (20 млн евро), чтобы помочь украинскому правительству продолжать оказывать критически важные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на правительство Норвегии.

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также выплату пенсий и социальной помощи", - говорится в сообщении.

"Финансирование будет направлено на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также на выплату пенсий и социальных пособий", - говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии в среду.

Средства будут направлены через пакет экстренного финансирования Всемирного банка для Украины.

"Атака России на Украину оказывает сильное влияние на украинскую экономику. Норвегия теперь использует 200 млн норвежских крон из поддержки, которую мы выделили для этого конфликта, для оказания прямой помощи украинским властям. Эти средства будут очень полезны", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

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30.03.2022 12:32 Ответить
БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЯ И НОРВЕГИЮ.
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30.03.2022 12:53 Ответить
Кожен українець, який працює за кордоном може підтримати Україну пересилаючи гроші в Україну для своїх близьких !
Кожен долар, євро, фунт, злотий який пересилають в Україну це підтримка України!
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30.03.2022 12:35 Ответить
Що до Норвегії. Зараз немає інформації чи закрили норвежці вільне пересування і працевлаштування у північній частині своєї країни для росіян Мурманської області. Бо для них не потрібна віза та дозвільні документи для роботи. Декілька років тому працював у третій країні з кацапом який раніше прожив і пропрацював у Норвегії 7 років по цій програмі. Навіть здобув освіту бакалавра там. Але ментально залишився скрєпним покидьком і імперцем. Плюс запійним алканом. Не допомогла йому європейська країна в переосмисленні сенсу і правил суспільного життя.
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30.03.2022 12:47 Ответить
Спс
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30.03.2022 12:50 Ответить
лучше б в рашку лес не барыжили
http://woods.salus-group.ltd/ru
нашел у одного ватника в письме вот это
Alexh, Оформите компенсацию 57.43О рублей
и ссылка на тот сайт
письмо за 2021 год за июнь месяц
там лес ещё остался?
так что лес доставляют в рашку не зря у них на сайте есть телефон для заказчиков России, по их описанию они могут доставить в порт свою продукцию, а потом куда карта ляжет.
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30.03.2022 13:09 Ответить
Норвежці ви супер! Сподіваюся колись в мене буде достатньо грошей приїхати до вас в Норвегію подивитися на ваші прекрасні фьорди, які я бачив лише на картинках.
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30.03.2022 14:14 Ответить
 
 