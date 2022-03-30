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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские студенты в США создали сайт, который поможет заставить компании уйти из России

санкції

Украинцы, которые учатся в Стэнфордском и Массачусетском университетах, создали сайт, который поможет бойкотировать западные компании, инвестирующие в экономику страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", новый ресурс называется Don`t Fund War.

Сайт, разработанный студентом Стэнфорда Игорем Баракаевым, собирает информацию о европейских и американских фирмах, не желающих покидать российский рынок. Компании, попавшие в поле зрения авторов проекта, получают отметки в зависимости от статуса деятельности в России:

  • Digging In — отказываются выйти или сократить объем инвестиций в экономику РФ;
  • Buying Time — откладывают запланированные меры по разработке и продвижению своих продуктов, но продолжают работать в России;
  • Scaling Back — существенно сократили определенные виды деятельности, но продолжают работу по другим направлениям;
  • Suspension — временно сворачивают работу, оставляя за собой возможность вернуться;
  • Withdrawal — полностью прекратили работу на территории агрессора.

Этот перечень не является исчерпывающим — пользователям сайта предлагается дополнять его, предоставляя информацию о работе предприятий и мерам, которые могли бы повлиять на решение руководства прекратить деятельность в РФ.

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При этом ресурс отмечает компании, защищающие свободу слова в России, а также предоставляющий жизненно важные лекарства фармакологический бизнес. По словам создателей, их задача — прекратить страдания украинцев, а не повторить подобное в РФ.

Также основатели Don’t Fund War предлагают отмечать в соцсетях компании, продолжающие работать в России, и призывать их прекратить свой бизнес в стране-агрессоре, используя хештеги #LeaveRussia и DontFundWar.

"Подчеркните, что компании, которые остаются в России, напрямую способствуют войне против Украины, — пишут авторы. — Попросите друзей и семью распространить информацию о фирмах, все еще ведущих бизнес в стране-оккупанте".

Неравнодушным к проблемам Украины предлагается участвовать в митингах по всему миру. Для этого можно организовывать собственные протесты или присоединиться к уже имеющимся. Например, к проводимым Дмитрием Дубилетом.

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Также на сайте предлагается фиксировать доказательства военных преступлений кремлевского режима и помогать ВСУ пожертвованиями.

Автор: 

россия (95308) санкции (11247)


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Перешёл по ссылке, посмотрел список и подумал, как можно экономически убить рашку, если столько иностранных фирм не вышло? Там в основном Франция, Германия и Китай. С Китаем и так все понятно, а вот с Германии и Франции вообще ни одна компания не вышла, то есть с одной стороны нам Германия дала только пару пулеметов, а Франция вообще отморозилась, заявив что у самих запасов на 4 дня, а с другой спонструют ***** на миллиарды в день. Вот в таких мелочах и видно, какую сторону они выбрали в этой войне
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30.03.2022 13:10 Ответить
Зайдіть на сайт, він зручний. Там вказані компанії які або відмовилися уходити з рашки, або тільки призупинили і як тільки буде змога то відновлять свою діяльність. Там вказані сайти та соц мережі. Віитратьте декілька хвилин на те щоб написати або на пошту, або комент в соц мережах щоб закрили свої бізнеси у окупанта. Це найменше що ви можете зробити в порівнянні з тим що роблять наші захисники.
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30.03.2022 13:15 Ответить
та кацапи самі створили такий сай, щось накшталт обиженка.рф
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30.03.2022 13:18 Ответить
https://stopwarphoto.com stopwarphoto.com для тех же целей. Берем картинку, постим в соц. сетях с призывом перестать спонсировать убийства Украинцев. Ставим метки #stopbusinessRU и #stopwarphoto и указываем компанию через @ кому адресовано.
Также просим дизайнеров подключаться к инициативе и присылать свои иллюстрации.
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30.03.2022 13:33 Ответить
Все про правильно. Всегда говорил что сайт под ключ png https://www.estetic-industry.tech/landing-page/ может принести очень много пользы, а особенно в таком важном деле
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11.10.2022 12:22 Ответить
 
 