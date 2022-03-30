Украинские студенты в США создали сайт, который поможет заставить компании уйти из России

Украинцы, которые учатся в Стэнфордском и Массачусетском университетах, создали сайт, который поможет бойкотировать западные компании, инвестирующие в экономику страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", новый ресурс называется Don`t Fund War.

Сайт, разработанный студентом Стэнфорда Игорем Баракаевым, собирает информацию о европейских и американских фирмах, не желающих покидать российский рынок. Компании, попавшие в поле зрения авторов проекта, получают отметки в зависимости от статуса деятельности в России:

Digging In — отказываются выйти или сократить объем инвестиций в экономику РФ;

Buying Time — откладывают запланированные меры по разработке и продвижению своих продуктов, но продолжают работать в России;

Scaling Back — существенно сократили определенные виды деятельности, но продолжают работу по другим направлениям;

Suspension — временно сворачивают работу, оставляя за собой возможность вернуться;

Withdrawal — полностью прекратили работу на территории агрессора.

Этот перечень не является исчерпывающим — пользователям сайта предлагается дополнять его, предоставляя информацию о работе предприятий и мерам, которые могли бы повлиять на решение руководства прекратить деятельность в РФ.

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При этом ресурс отмечает компании, защищающие свободу слова в России, а также предоставляющий жизненно важные лекарства фармакологический бизнес. По словам создателей, их задача — прекратить страдания украинцев, а не повторить подобное в РФ.

Также основатели Don’t Fund War предлагают отмечать в соцсетях компании, продолжающие работать в России, и призывать их прекратить свой бизнес в стране-агрессоре, используя хештеги #LeaveRussia и DontFundWar.

"Подчеркните, что компании, которые остаются в России, напрямую способствуют войне против Украины, — пишут авторы. — Попросите друзей и семью распространить информацию о фирмах, все еще ведущих бизнес в стране-оккупанте".

Неравнодушным к проблемам Украины предлагается участвовать в митингах по всему миру. Для этого можно организовывать собственные протесты или присоединиться к уже имеющимся. Например, к проводимым Дмитрием Дубилетом.

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Также на сайте предлагается фиксировать доказательства военных преступлений кремлевского режима и помогать ВСУ пожертвованиями.