Обстрел Нежина: один человек погиб, пострадали 6, в том числе ребенок, - мэр

В результате обстрела Нежина один человек погиб, шестеро пострадали. Разрушены и повреждены жилые дома.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Нежина Александр Кодола, сообщает Цензор.НЕТ.

"После вчерашних обстрелов города пострадали 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек, к сожалению, умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", - написал он.

Кодола отметил, что сейчас в городе действует комендантский час. До 5 утра четверга, 31 марта, нельзя выходить на улицу.

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"Коммунальные службы работают в штатном режиме, чтобы у нас у всех было тепло, вода, свет. За пределами города есть повреждения сети электропитания, остаются 2 улицы без света", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, захватчики, несмотря на заявления о снижении интенсивности боев на Черниговщине, обстреляли Нежин и били всю ночь по Чернигову.