"Российские солдаты насиловали меня, пока мой испуганный сын плакал": The Times опубликовала ужасный рассказ украинки

В одном из оккупированных сел Киевщины русские изверги сначала убили хозяина, а затем несколько часов насиловали его жену. Тем временем в соседней комнате скрывался 4-летний сын украинских супругов.

Об этом информирует The Times, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление оккупантов ранее подтвердила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова. Россиянам заочно объявили подозрение в этом зверстве, однако один из насильников, вероятно, уже поплатился за содеянное и скончался.

Не стала молчать о преступлениях россиян и жертва их издевательств. 34-летняя жительница одного из сел Броварского района Киевской области откровенно рассказала трагические подробности.

По словам украинки, 9 марта российские военные ворвались в ее дом в пригороде Киева, хотя на воротах и ​​висела белая простыня. Такая "маркировка гражданских" не остановила оккупантов.

Сначала они застрелили их собаку. Тогда повредили машину, чтобы никто не смог сбежать. При этом один из рашистов, представившийся Михаилом Романовым, был пьян.

Когда стемнело, оккупанты цинично убили ее 35-летнего мужа. Его тело женщина обнаружила у ворот.

"Младший (россиянин) приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", – рассказала украинка.

Потом рашисты принялись за "денацификацию" женщины. Они угрожали, что в случае неповиновения убьют ее на глазах у сына. Пока 4-летний мальчик скрывался, русские солдаты издевались над его матерью.

"Тот, кто застрелил моего мужа, сказал мне раздеться. Потом они оба насиловали меня один за другим. Им было безразлично, что мой сын плачет в котельной", – вспомнила жуткие подробности женщина.

Как только она решила, что надругательство завершилось, все повторилось. Не прошло и полчаса, как пьяные россияне вернулись, чтобы изнасиловать ее в последний раз. При этом они едва стояли на ногах.

"В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят", – поделилась украинка.

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