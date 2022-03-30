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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Российские солдаты насиловали меня, пока мой испуганный сын плакал": The Times опубликовала ужасный рассказ украинки

насильство,згвалтування

В одном из оккупированных сел Киевщины русские изверги сначала убили хозяина, а затем несколько часов насиловали его жену. Тем временем в соседней комнате скрывался 4-летний сын украинских супругов.

Об этом информирует The Times, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление оккупантов ранее подтвердила глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова. Россиянам заочно объявили подозрение в этом зверстве, однако один из насильников, вероятно, уже поплатился за содеянное и скончался.

Не стала молчать о преступлениях россиян и жертва их издевательств. 34-летняя жительница одного из сел Броварского района Киевской области откровенно рассказала трагические подробности.

По словам украинки, 9 марта российские военные ворвались в ее дом в пригороде Киева, хотя на воротах и ​​висела белая простыня. Такая "маркировка гражданских" не остановила оккупантов.

Сначала они застрелили их собаку. Тогда повредили машину, чтобы никто не смог сбежать. При этом один из рашистов, представившийся Михаилом Романовым, был пьян.

Когда стемнело, оккупанты цинично убили ее 35-летнего мужа. Его тело женщина обнаружила у ворот.

"Младший (россиянин) приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", – рассказала украинка.

Потом рашисты принялись за "денацификацию" женщины. Они угрожали, что в случае неповиновения убьют ее на глазах у сына. Пока 4-летний мальчик скрывался, русские солдаты издевались над его матерью.

"Тот, кто застрелил моего мужа, сказал мне раздеться. Потом они оба насиловали меня один за другим. Им было безразлично, что мой сын плачет в котельной", – вспомнила жуткие подробности женщина.

Как только она решила, что надругательство завершилось, все повторилось. Не прошло и полчаса, как пьяные россияне вернулись, чтобы изнасиловать ее в последний раз. При этом они едва стояли на ногах.

"В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят", – поделилась украинка.

Читайте также: Российский солдат убил жителя Киевщины и изнасиловал его жену, - Венедиктова

Автор: 

армия РФ (18994) изнасилование (915)


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Топ комментарии
+121
в полон, не брати!!!
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30.03.2022 12:45
+118
Давайте підпишимо з московією мирний договір?
І непишіть в коментах дурниць, сильна жінка це розповіла не для жалю себе, а для того щоб знали, що станеться коли кацапськи терористи принесуть вам мир
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30.03.2022 12:49
+96
Убивайте путинских скотов без жалости и страха! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Будьте вы прокляты кровавые дикари, развязавшие войну без всяких причин, пусть в ваших домах не смолкает похоронная музыка! А ваши матери и жены не снимают траурные платки!
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30.03.2022 12:48
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Страница 2 из 2
На жаль без покарання військових злочинців рф це буде повторюватися в кожній країні з котрою рф має конфлікт. Непокаране зло повторює свій злочин з більшим розмахом, історія росії після Другої Світої цьому приклад
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30.03.2022 14:23 Ответить
Шануймося українці!
"Убивать российских ублюдков без всякой жалости. Это нелюди, это - чисто беспримесное зло." Z+V=ZVeri!!!!!!!!!!!
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30.03.2022 14:42 Ответить
Це путін зробив?
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30.03.2022 14:52 Ответить
так, саме ця **@на скотина несе відповідальність за цей злочин, як організатор, юна рівні з виконавцями.
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30.03.2022 15:58 Ответить
Не удивлен,их долбаные деды воевали.вот они и повторяют,когда совок пришел в Германию зимой 1945.кацапы там изнасиловали минимум 6 миллионов женщин.причем насилия в основном были групповые.но это не все массовые изнасилования были в союзной Югославии, наверное кацапы брали плату "за освобождение",с этого кстати начался знаменитый конфликт Сталин-Тито...
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30.03.2022 15:54 Ответить
Но в «деды» были не только «кацапы», а все представители народов СССР (в том числе украинцы). Любая война на планете сопровождается массовыми изнасилованиями и причина тут не в «кацапах» и вообще не в нации, а в поле.
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30.03.2022 23:44 Ответить
"Чья бы мычала..."
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31.03.2022 04:17 Ответить
Шкода що у неї не вистачило сил перерізати горлянки цим сплячим кацапським виродкам.
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30.03.2022 15:57 Ответить
І після цього Арестович буде нити що ми повинні дотримуватися якоїсь женевської конвенції? Що треба покарати тих, хто не цілую в сраку полонених окупантів? Я бачив ті 2 відео де Азов десь під Харковом стріляв по ногах рашистським виродкам. Церез це відео всю Європа вже верещить і співчуває рашистам. Та сита і сциклива Європа досі дивиться рашистський Life News та співчуває кацапам, а не українцям, яких кацапи вбивають щодня. Пішли вони нах. Я впевнений що це не монтаж рашистської пропаганди, а реальні відео. Я не вважаю це серйозними тортурами за те, що кацапи зробили з Україною. Треба давати кацапам давати плоскогубці щоб вони, скоти, самі собі зуби рвали. А кто відмовиться - відрізати вуха, а потім каструвати. Оце правильні тортури будуть. Але не знімати та в мережу не викладати. А хто мені зараз дорікне у кровожерливості - хай іде нах за руським кораблем.
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30.03.2022 15:59 Ответить
Н1, не треба робити з наших солдат1в кровавих збоченц1в, 1м ще життя жити, пам"ятаючи в1йну. Не хочу, щоб в1йна зробила з наших людей невр1вноважених психопат1в. Треба прост1ше: розстр1ляли та забули, на в1йн1 солдат стр1ляе, це його обов"язок перед народом 1 Батьк1вщиною. Лише не нав"язувати 1м завдання кат1в, привчаючи до вбивства 1з задоволенням.
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30.03.2022 16:28 Ответить
Це війна і по іншому не вийде.
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30.03.2022 17:10 Ответить
Погоджуюсь на 200%! А наша влада після війни почне переслідувати,цькувати і садити за грати азовців,айдарівців і патріотів,я в цьому переконаний на 100%.Те що роблять азовці з кацапами,це ще дуже гуманно,цю нечисть потрібно не брати в полон,а винищувати,бо через 10-15 років до нас вже прийдуть їх діти ще жорстокіші і ще дикавіші.
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30.03.2022 16:53 Ответить
Провокатор детектед... нащо допомогати оркам легалізовувати фейки, які вони знімали про Азов?!
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30.03.2022 17:27 Ответить
Досить цього комплексу меншовартості. Дістали ці пацнефісти ще з часів Турчинова та Порошенко. Ці придурки на Майдані торгували мордами на камери іноземних ЗМІ і не давали полонену беркутню добивати. А беркутня натомість калічила та вбивала полонених майданівців. Так було і на війні в 2014-2015 роках і зараз український народ щодня вбивають, а ми повинні окупанту дупу лизати щоб Зеленський міг піаритися як він виконує міжнародне право. Ми не повинні відчувати сором за те, вбиваємо і катуємо ворога. бо ворог вчиняє з нами так само. Я не маю сумнівів що це відео не фейк. Так само вчора Бутусов повідомив що наші ЗСУ дістали Точкою У під Белгородом. А після цього деякі наші ресурси на догоду зебільній владі та її недолугим переговорам у Статмбулі почали повідомляти що ні, це ми, це там у них щось вибухнулою, ми ні до чого, ми б не насмілилися, ми за мир... Фу, бл@ Так, це ми підірвали кацапський склад ***********! А як треба з полоненими рашистськими виродками вчиняти я вже писав вище. Але поменьше знімати та викладати. Кацапи чхали на конвенції тож і їх треба вбивати за їхніми правилами. Тоді будуть боятися та поважати. А то вони наших голодними у підвалах у нелюдських умовах тримають, а ми оркам влаштували курорт у полоні: не б'ють, жрачка тричі на день, чиста постіль, лікування, дзвінки додому... а повій їм ще не приводять?
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30.03.2022 20:16 Ответить
ПРОВОКАТОРЕ, прямуй у кільватері руссского корабля!
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31.03.2022 06:15 Ответить
Ты себя придурком не считаешь?
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31.03.2022 09:20 Ответить
Ви що, повірили? Це ж мосфільмівська зїомка!
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30.03.2022 18:38 Ответить
арестович мав одразу заявити що це фейк, а не піддакувати мокшам.
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30.03.2022 19:46 Ответить
Арестович мудак. Розваливася, чеше сраку та патякає про конвенції. Його треба на фронт. Він же себе офіцером називає. От хай піде під десь під Гостомель чи під Ізюм та повоює.
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30.03.2022 20:18 Ответить
Ти, падло промосковське, де воюєш?
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31.03.2022 06:16 Ответить
напевно в одному окопі з тобою
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31.03.2022 06:24 Ответить
АНОНІМЕ, прямуй у кільватері руссского корабля!
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31.03.2022 06:30 Ответить
Ти як тупорилий ботоідіот, одну фразу вивчило і копіпастить, мудак з кацапським прізвищем
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31.03.2022 06:32 Ответить
Провокаторе без прізвища, йди псу під хвіст!
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31.03.2022 06:38 Ответить
кацап громов ти вже сіло на бутилку? долбодятел зебільний
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31.03.2022 07:43 Ответить
Кацап - це той, хто твою мамцю юзав, після чого вона тебе висрала. Сидіти на пляшці, це основне призначення таких номерних як ти.
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31.03.2022 09:19 Ответить
Який ти недолугий шматок лайна, як мавпа повторяє та гімном кидає
Ну і рівень школоти проявився, бидло почало про мамку, який дебіл...
Ти виродок з кацапською "хвамілією" і зайвою хромосомою. Те, що і як ти строчиш своїми копитами, тільки підтверджує цей факт.
Тому не злізай з бутилки і не пропонуй нікому твій національний вид спорту) А поки наверни бояри та здохни під плотом .I.
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01.04.2022 00:12 Ответить
Лось-Т (тайожний), прямуй псу під хвіст, жуй там свою млю.
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01.04.2022 10:35 Ответить
Ти навчилось сидячи на бутилці строчити копитами? Ти досвідчений жопотик, не дивлячись на те, що ти сопливий дебіл, вже маєш такий досвід Вражає, як і твої "знання" писати ім'я латиницею
Давай про мамку соплеїд, це просто вищий пілотаж від прищавих зебілів
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01.04.2022 13:30 Ответить
Я на тебе какаю.
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01.04.2022 15:57 Ответить
А, зомбоїд, поки ти не здохло козломорде, що значить "Yuri" ? Так недорозвинуте спробувало написати ім'я Юрій? Але вийшло юрі громов, мля, яке ж ти кінчене...
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01.04.2022 00:16 Ответить
Ти " оБЫКновкеннный" зебіл і не треба всі це показувати. А тепер прийми таблетки та присядь на бутилку
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31.03.2022 06:34 Ответить
поїш гімна та подавись, придурок козломордий
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31.03.2022 06:33 Ответить
клавішний воЄн зебільних військ
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31.03.2022 07:44 Ответить
Мирний договір, кажете, тварі...
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30.03.2022 17:04 Ответить
де 'занепокєння і стурбованість' від Human Rights Watch? Червоний Хрест, ауууу???
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30.03.2022 17:14 Ответить
****** нет слов .Как такое пережить убитый муж во дворе , и две Твари издеваются над ней. И после всех таких подобных Тварей давать моби мама у меня все хорошо... Все **** закончились укртелекомовские сопли....
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30.03.2022 17:19 Ответить
Надо было этим тварям, пока они спали - глотки перерезать !😡
Чтоб потом эти нелюди больше не забрали чью-то то ещё жизнь ..
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30.03.2022 17:33 Ответить
Дивіться, можно довго слухати цих невинних вівців, що не знали, не хотіли, змусили- все вони знали та хотіли нашоі смерті, як прагннули цього рашисти останні 300 років. Або ми іх, або вони нас! Побачите, потім будуть іх обмінювати на захоплених украінських цивільних. Рашисти зараз на вулицях захоплених міст нахапають стільки цивільних, що й полонених рашиків не вистачить. Для пропаганди показуйте, як до них гарно відносятья, годують, мамкам привіт, але на полі боя знищуйте під корінь цю наволоч! Кулю в дивіт та дати телефон попрощатист, через пару годин іншу кулб в потилицю
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30.03.2022 17:40 Ответить
Достаточно ржавой проволокой в брюхо, особенно после обеда. Поверьте, будет выть перед смертью.
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30.03.2022 18:40 Ответить
Й Ви сразу стали б таким нелюдом як вони, світ це несприймає, катувати не можна навіть кацапів.... інакше ви не краще.
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30.03.2022 21:30 Ответить
Если бы вашу дочь , мать или сестру изнасиловали , вы бы тоже так говорили ???
И да, всему миру не обязательно всё знать …
Но такие мрази не должны жить .
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30.03.2022 23:01 Ответить
Пристрелити й усе.
Знущанням виправдання немає, й не важливо хто вчиняє. Сумно що люди цього не розуміють.
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31.03.2022 00:20 Ответить
ей было чем стрелять??
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31.03.2022 01:25 Ответить
Ви взагалі не зрозуміли про що я?
Але так було, вони ЗАСНУЛИ, читайте повністю й уважно..... хоча я не мав на увазі що жінка мала то робити. Ви не розумієте що читаєте.
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31.03.2022 02:33 Ответить
Это были солдаты. Они заснули в креслах. Естественно, ей было чем стрелять. Но поступила она исключительно разумно. На звук выстрелов могли прибежать другие. И тогда уже никто никому ничего уже не рассказал бы. А почикать их ножичком не кажый мужик смог бы. Как то так.
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31.03.2022 09:32 Ответить
Твари! 😡😡😡😡украинцы вас никогда не простят
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30.03.2022 19:43 Ответить
Fuck ruZZian naZis
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30.03.2022 21:05 Ответить
А чому не Юзік?
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31.03.2022 04:33 Ответить
Вот ещё одно свидетельство руского фашизма в Мариуполе - это для тех сук, что хотят рыфу в гаранты - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269885 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269885

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30.03.2022 21:31 Ответить
валить их до последнего
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31.03.2022 01:11 Ответить
Щас Арестович вистутить і всіх заспокоїть, що все по плану. Але, насправді, дуже болісно це читати.
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30.03.2022 21:32 Ответить
Ні в якому разі не нищити ОДРАЗУ, а тільки через і після відсидки цих "хероїв" на пляшках.
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30.03.2022 22:09 Ответить
И кто там от власти призывает к гуманному отношению к российским пленным. Еще не много и в плен никого брать просто не будут.
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30.03.2022 23:36 Ответить
и вот с этими животными надо искать компромиссы и договариваться ? истреблять их надо как бешеных собак !
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31.03.2022 00:44 Ответить
и кому нужны пленые уроды?
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31.03.2022 01:10 Ответить
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