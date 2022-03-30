Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, - бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр. ФОТО

Защитники Украины из 93-й ОМБр Холодный Яр разбили очередную колонну вражеской техники, бежавшую в сторону российской границы.

Об этом сообщают сами бойцы 93-й ОМБр и публикуют фото брошенной вражеской техники, передает Цензор.НЕТ

"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях. На фото - российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами, но в колонне, которую разбили холодноярцы, была только одна машина из всего комплекса", - пишут холодноярцы.

"Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", - рассказал историю этого экземпляра российского оборонпрома воин с позывным Сид.

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