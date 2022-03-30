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Новости Агрессия России против Украины Война
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Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, - бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр. ФОТО

Защитники Украины из 93-й ОМБр Холодный Яр разбили очередную колонну вражеской техники, бежавшую в сторону российской границы.

Об этом сообщают сами бойцы 93-й ОМБр и публикуют фото брошенной вражеской техники, передает Цензор.НЕТ

Хваленые Солнцепеки, которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, - бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр 01

"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях. На фото - российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами, но в колонне, которую разбили холодноярцы, была только одна машина из всего комплекса", - пишут холодноярцы.

Хваленые Солнцепеки, которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, - бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр 02

"Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", - рассказал историю этого экземпляра российского оборонпрома воин с позывным Сид.

Смотрите также: Освобожденный от российских оккупантов Тростянец. Фоторепортаж

техника (1734) Холодный Яр (20) 93 отдельная механизированная бригада (293)


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Топ комментарии
+52
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















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30.03.2022 12:57
+42
Слава нашим Воїнам!!!
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30.03.2022 12:47
+29
Если бахнуть по белгороду кацапским же оружием, кассетньіми, вакуумньіми, огнеметньіми припасами, сможем увидеть черную кацапскую кровь и ужас в немьітьіх глазах пока еще живьіх не очень мирньіх нацистов.
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30.03.2022 12:58
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Ляпота, молодці хлопці ))
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30.03.2022 12:46 Ответить
Слава нашим Воїнам!!!
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30.03.2022 12:47 Ответить
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30.03.2022 12:47 Ответить
Вот рашистам и ******..
.Кто это сделал-молодец!
(окончание рускай народнай сказочки)
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30.03.2022 16:11 Ответить
Давайте її на штрафмайданчик, коли зберемо весь комплект то візьмемо на баланс і до бою.
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30.03.2022 12:47 Ответить
уже були фотки захопленої ТОС-1,просто треба їх докупи звести)))
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30.03.2022 14:44 Ответить
Я знаю, але треба не просто звести, але і підготувати екіпажі і технічний персонал, організувати логістику та відпрацювати методи застосування, бо у нас такої до війни не було. Штука потужна, але не далекобійна і дуже небезпечна для отучающих.
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30.03.2022 15:40 Ответить
треба шоб самім кацапам ці солнцепьокі припекли
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30.03.2022 12:52 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















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30.03.2022 12:57 Ответить
Если бахнуть по белгороду кацапским же оружием, кассетньіми, вакуумньіми, огнеметньіми припасами, сможем увидеть черную кацапскую кровь и ужас в немьітьіх глазах пока еще живьіх не очень мирньіх нацистов.
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30.03.2022 12:58 Ответить
чому так непрсто захищати добро - тому що ви маєте діяти в межах закону і моралі, а з вами зло може поступати як завгодно. Але ми всеодно переможем... навіть якщо для цього буде потрібен новий президент.
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30.03.2022 13:22 Ответить
Не згоден тільки з однією тезою - не новий президент, а новий виборець. Нажаль.
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30.03.2022 13:55 Ответить
погоджусь з вами.
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30.03.2022 14:08 Ответить
В скількох там лаптеногих носики пооблазили як наші припекли ,цікаво.
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30.03.2022 13:00 Ответить
А где пукалка с боеприпасами?
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30.03.2022 13:10 Ответить
Пукалка пукает от страха!
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30.03.2022 13:32 Ответить
Аннигилировалась...
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30.03.2022 13:50 Ответить
III Рейх перед своей кончиной тоже очень рассчитывал на чудо-оружие. На всякие ягд-пантеры, крыс и мышей. Не помогло...
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30.03.2022 13:11 Ответить
Реактивные истребители и бомбардировщики были уже вполне пригодные. Их просто не успели достроить в нужном количестве. Но большинство вундервафлей действительно били полным бредом. Впрочем Гитлеру надо было больше слушать своих генералов.
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30.03.2022 13:16 Ответить
При сегодняшных ночных обстрелах было слышно, как осколки сбитых оакет сыплются.
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30.03.2022 13:16 Ответить
Вот же суки наплодили орудий убийства. Хотят ли руssкие войны?
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30.03.2022 13:32 Ответить
Хотят ли руssкие войны?
**********
В Україні наші геройські хлопці дописали ще один рядок до цієї кацапської пісні:

Хатят лі рузкіє вайни,
Когда обосрани штани?

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30.03.2022 21:53 Ответить
Там ще танчик має бути в комплекті)
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30.03.2022 14:03 Ответить
у кацапского ******** башка работает очень изобретательно, когда они придумывают что-то для пыток, убийств, изощрённого уничтожения, насилия и всех ужасов и зверств, на которые только способны самые адские демоны
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30.03.2022 14:15 Ответить
У них гены преступника от рождения!
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30.03.2022 14:31 Ответить
Есиб у них были бы гены то былиб и мозги,а так это расходный биоматериал без
генома и мозгов.
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30.03.2022 16:41 Ответить
 
 