Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, - бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр. ФОТО
Защитники Украины из 93-й ОМБр Холодный Яр разбили очередную колонну вражеской техники, бежавшую в сторону российской границы.
Об этом сообщают сами бойцы 93-й ОМБр и публикуют фото брошенной вражеской техники, передает Цензор.НЕТ
"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях. На фото - российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами, но в колонне, которую разбили холодноярцы, была только одна машина из всего комплекса", - пишут холодноярцы.
"Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", - рассказал историю этого экземпляра российского оборонпрома воин с позывным Сид.
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.Кто это сделал-молодец!
(окончание рускай народнай сказочки)
https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.
Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.
Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.
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В Україні наші геройські хлопці дописали ще один рядок до цієї кацапської пісні:
Хатят лі рузкіє вайни,
Когда обосрани штани?
генома и мозгов.