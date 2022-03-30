Враг временно отказался от блокирования Киева и сосредоточил усилия на наступлении в Восточной операционной зоне, - Генштаб
Идут тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 30 марта.
Как отмечается, враг понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от блокирования Киева. Проводит перегруппировку и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.
"В связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.
Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых "добровольцев", говорится в сводке
На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.
По данным Генштаба, на Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.
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"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова".
На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с Российской Федерацией", - отметили в Генштабе.
На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.
На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии на другие направления. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и ведет артиллерийские обстрелы.
Кроме того, как сообщается, на Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.
На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации оккупанты пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.
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"Вчера в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Эта ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в частности - времен Второй Мировой войны. Только вчера Генеральный штаб ВСУ предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС", – добавляют в Генштабе.
Также в Генштабе отмечают, что Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
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Не буде вбивати під Києвом, буде вбивати від Маріуполем.
Ні в якому разі не треба їх випускати, нищити на кожному кроці, бо вони можуть повернутися.
Бийте їх так щоби знищити.
В плен кацапов не брать !!!! Стрелять на поражение. Они сами уничтожили склад продуктов - кормить их не чем
Будь які інші домовленості, угоди, меморандуми - це просто засіб відтягнути час. Мінські угоди дали нам можливість пропетляти між крапельками і підняти свою армію. Чи могла росія влаштувати таке саме вторгнення у 14му? Могла, звичайно. Тільки тоді довкола Києва не було ППО, а боєздатна частина ЗСУ нараховувала кілька тисяч чоловік. А іскандери росії дійсно не боялися санкцій.
Це була б для росіян легка прогулянка, яку зупинили тільки за рахунок міжнародного тиску. Тиску, який забезпечив Порошенко, що б там зараз не говорили. Ну і ангели з неба нам допомогли у вигляді пасажирів збитого боїнга.
Будь-які угоди про припинення вогню, "розведення сил" під контролем чергової сліпої місії обсє чи домовленості про замороження конфлікту зараз гратимуть на руку росії. Тепер уже їм критично необхідний час для зализування ран і переозброєння з урахуванням допущених помилок. Гадина тяжко поранена, і їй треба пересидіти в норі та відростити новий хвіст.
Це розуміють на заході, це розуміють в Україні. І люди, які приносять нам із переговорів перспективу референдуму, відмови від вступу до НАТО і компромісу за рахунок українських територій, теж прекрасно це розуміють. Тому і поспішають. https://t.me/nuts_roses/729
Украина могла бы организовать страны - антирашисты , чтобы закрыть ОБСЕ и создать новую структуру . Но без кацапов и выпускников их МГИМО - жёсткая проверка биографий кандидатов в миссию Безпеки .
эта война показывает, что рашанацисты НЕ смогли бы победить немецких фашистов без украинцев. а, вот украинцы вполне могли бы и САМИ (без кацапов) победить немецких фашистов.
Слава Украине! Слава ВСУ!
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.