Враг временно отказался от блокирования Киева и сосредоточил усилия на наступлении в Восточной операционной зоне, - Генштаб

Идут тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 30 марта.

Как отмечается, враг понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от блокирования Киева. Проводит перегруппировку и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

"В связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых "добровольцев", говорится в сводке

На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

По данным Генштаба, на Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

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"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова".

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с Российской Федерацией", - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии на другие направления. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и ведет артиллерийские обстрелы.

Кроме того, как сообщается, на Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации оккупанты пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

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"Вчера в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Эта ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в частности - времен Второй Мировой войны. Только вчера Генеральный штаб ВСУ предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС", – добавляют в Генштабе.

Также в Генштабе отмечают, что Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.