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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разведка обнародовала имена и фотографии российских сотрудников ГРУ и участников групп ДРГ, совершающих военные преступления в Украине

розвідка

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские разведчики на своей странице в Facebook.

С именами, личными данными и фотографиями военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, совершающих военные преступления против народа Украины, можно ознакомиться здесь.

"Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины!", - подчеркивают в ГУР МО Украины.

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разведка (4168) ГРУ (81) военные преступления (1421)


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Топ комментарии
+7
надо напротив ценник вешать..
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30.03.2022 13:30
+7
А ще б домашні адреси та фото сімейств. Ми б їм гуманітарку відправили, сахарку там
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30.03.2022 13:31
+6
Так это и есть не разведчики, а 40-ка летние пузатые водилы с медсёстрами, походу транспортное обеспечение. Настоящих диверсантов и омоновцев-шмоновцев-собров публикуйте и обязательно с фото
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30.03.2022 13:32
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надо напротив ценник вешать..
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30.03.2022 13:30 Ответить
Хорошо бы,ели у их выб**ков головы поотваливались бы
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30.03.2022 13:30 Ответить
А ще б домашні адреси та фото сімейств. Ми б їм гуманітарку відправили, сахарку там
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30.03.2022 13:31 Ответить
Там невистачає прибиральниці й двірника.
Повідомлення:-ніпррощо
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30.03.2022 13:36 Ответить
Так это и есть не разведчики, а 40-ка летние пузатые водилы с медсёстрами, походу транспортное обеспечение. Настоящих диверсантов и омоновцев-шмоновцев-собров публикуйте и обязательно с фото
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30.03.2022 13:32 Ответить
Список служби забезпечення.Лише.
Це несписок Агентури. Так,собі
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30.03.2022 13:34 Ответить
Героїчні успіхи,посвагнергейтівської розвідки! Баби мані невистачає. Нащо,йдуть гроші?
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30.03.2022 13:39 Ответить
Посмотре и что интересно одни рускин фамилии Абдулаевы и Магомедовыв.
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30.03.2022 13:44 Ответить
Исконно скрепные...
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30.03.2022 14:18 Ответить
При тому, що кацапи у РФ становлять значну більшість, у підрозділі вони у значній меншості, переважають мусульмани. Очевидно, алкоголізація дається взнаки.
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30.03.2022 14:24 Ответить
Для вендетти ці адреси будуть дуже актуальними.
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30.03.2022 13:50 Ответить
Пля, какие мерзкие, гнусные, отталкивающие рожи...
При одном взгляде на них блевать охота...
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30.03.2022 14:17 Ответить
Все в международный розыск как военных преступников включая их семьи как пособников террористов !
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30.03.2022 16:50 Ответить
И порожает реально какие они все уроды.Не зря это говно орками зовут
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30.03.2022 16:51 Ответить
 
 