Разведка обнародовала имена и фотографии российских сотрудников ГРУ и участников групп ДРГ, совершающих военные преступления в Украине

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские разведчики на своей странице в Facebook.

С именами, личными данными и фотографиями военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, совершающих военные преступления против народа Украины, можно ознакомиться здесь.

"Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины!", - подчеркивают в ГУР МО Украины.

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