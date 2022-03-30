Не видим каких-либо прорывов на переговорах в Стамбуле, впереди очень продолжительная работа, - Песков
В Кремле по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле назвали положительным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но вообще не считают результаты встречи прорывными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Положительно то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого достичь", - сказал он журналистам.
"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то очень многообещающего, каких-то прорывов", - продолжил представитель Кремля.
По его словам, "еще ждет очень продолжительная работа".
По просьбе одного из российских журналистов прокомментировать экспертное мнение об отсутствии необходимости вести переговоры "когда на календаре боевых действий Сталинград", Песков сказал: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".
"А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, надо им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, у нее очень прочная подоплека, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим врагам", – сказал Песков.
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Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
Ворог хотів взяти Київ за два дні та кинувся навтьоки після нищівної поразки. https://www.facebook.com/72.brigade.best?__cft__[0]=AZU9btb5Y1viy66HxcmZDo7cZvxHf-w0OcQWDwTy8XD7Jbkppbj96ewrGR7qL8b0fBKGjQGIa3qXWVSMoEcYLlNpPsxtFs3mIQgD3vMqhxoMoQgLlzC8aRDNCzDjo9MA6X8DX8_VyqmAyC10Uy-sj03JNDADlcymSX1gGj9evlLjHw&__tn__=-]K-R 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відкинула окупантів від столиці на десятки кілометрів ближче до кордону з Білоруссю. Ми влаштували ім пекло у лісах: знищили їхню техніку, солдатів, тіла яких вони й не збираються забирати.
Ми міцно вкопались у нашу землю і стоімо за неї до Перемоги!
Слава Україні.
Дорогие подписчики и гости канала! Считаем необходимым прояснить подоплеку важных событий, которые имели место вчера. Мы уже неоднократно говорили о том, что президент России Владимир Путин благоволит к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. И этих людей в окружении президента не мало, начиная от лучшего друга Путина Юрия Ковальчука и давнего друга Сергея Ролдугина и до председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Помощник президента Владимир Ростиславович Мединский занимает в этой плеяде особое место. Мединский не просто помощник президента, он многие годы облекает мысли Путина в идеологическую форму, и идеологические концепции, сформированные Мединским, и навязываемые российскому общественному сознанию, есть не что иное как трансляция мировоззрения самого Путина.
Владимир Ростиславович действительно является доверенным лицом президента России, и назначение его главой российской делегации на переговорах с Украиной не случайность. Как и не случайность вброс, который сделал вчера Мединский по итогам переговоров.
Путину важно было понять реакцию на тот сценарий окончания войны, когда Россия довольствуется достижением минимальных, а скорее даже мнимых целей, и победу от поражения довольно сложно отличить.
Реакция важна была не только, и не столько, от российского общества, сколько от людей в силовых и политических элитах. О том, кто и как отреагировал на вчерашние заявления Мединского, было доложено президенту в нескольких докладах, и Путин сделав выводы дал отмашку немного отыграть назад по нескольким ключевым моментам, показав, что окончательное решение за ним и оно ещё не принято.
Разочарование- было вчера основной эмоцией на заявления Мединского в окружении президента, а разочаровывать окружение Путин не любит, он прекрасно понимает чем общее разочарование ему грозит. И в свете этого понимания, можно, к сожалению, констатировать, что война пока не закончена, поиск вариантов продолжается.
Хотя бы риторику бы уже сменили, ипанаты.
Чуть ли блиять уже не капитуляция!!!
А вы чё думали?Вы минск-то рано позабыли!
жалуется что не может попасть в европу
...у Гаазькому Трибуналі.
Про таке рішення Міністерство закордонних справ повідомило вчора вдень https://www.thetimes.co.uk/article/russian-ambassador-to-ireland-could-be-expelled-but-only-if-eu-decides-together-7bxzvwkbm посла Росії в Ірландії Юрія Філатова . Йому повідомили, що діяльність чиновників не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної діяльності.
Тим часом Бельгія вигнала 21 російського дипломата звинувачених у шпигунстві,Нідерланди-17 та Чехія вислала одного.
стрелять не перестают... бомбить не перестают...что-то требовать-*******ться не перестают... угрожать не перестают....брехать и манипулировать не перестают... только нервируют...
тем более и переговорщики как бы... мягко сказать
никакиене опытные...
Значит всё решится на поле боя. Зрадофилам - расслабиться и сходить покакать.
Ну так , класти - це добре . От тільки ненадовго, бо застудити можна
а про емоции потом поговорим потом , после последнего кацапа , который здохнет на нашей земле !
И ещё , никто об этом не говорит , а это главное , почему кацапы пошли
на переговоры - на рассее в апреле начинается весенний призов ,
которых они спустят , как цуцыков , на Украину 😡
Полная и безоговорочная "КАПИТУЛЯЦИЯ" раши(параши)!