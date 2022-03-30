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Новости Война
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Не видим каких-либо прорывов на переговорах в Стамбуле, впереди очень продолжительная работа, - Песков

пєсков

В Кремле по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле назвали положительным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но вообще не считают результаты встречи прорывными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Положительно то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого достичь", - сказал он журналистам.

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то очень многообещающего, каких-то прорывов", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "еще ждет очень продолжительная работа".

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По просьбе одного из российских журналистов прокомментировать экспертное мнение об отсутствии необходимости вести переговоры "когда на календаре боевых действий Сталинград", Песков сказал: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".

"А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, надо им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, у нее очень прочная подоплека, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим врагам", – сказал Песков.

переговоры (4910) Песков (1853) россия (95308)


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Топ комментарии
+41
Здохни йоршик ху№ла. Здохніть кацапи і горіть у пеклі!
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30.03.2022 13:35
+23
Дмитрий@dmitriypaut

Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
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30.03.2022 13:35
+23
Для кацапів чим триваліша-тим краще. Не ясно чим думають наші,погодившись сідати за стіл з орками. Захід затормозив з санкціями саме через перемовини. Багато чого стається. Через нашу тупість. Героїзм на фронті нівелюється дебілами в тилу.
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30.03.2022 13:38
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Здохни йоршик ху№ла. Здохніть кацапи і горіть у пеклі!
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30.03.2022 13:35 Ответить
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30.03.2022 14:02 Ответить
этот ***** за неделю до вторжения кукарекал, что "рюзьке никогда не нападали, а тем более на Украину не нападут, у нас в крови мир!" мразь.
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30.03.2022 14:13 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut

Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
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30.03.2022 13:35 Ответить
Пітарас, все
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30.03.2022 13:36 Ответить
єдине шо )(уйла турбує-це парад пабєди 9 травня на красні площі..
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30.03.2022 13:36 Ответить
)(уйло буде все робити ,щоб показати пабєду..на Харківському напрямі і на півдні то 100 відсотків кине все що є в бій
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30.03.2022 13:38 Ответить
представляю начала парада по БЕДЫ лафет на нем ковролин и деревянный короб в нем окурок...обвешанный венками и все танцуют плачем и ором гомерическим...
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30.03.2022 13:42 Ответить
Я думаю що зараз усі сили кинуть на Донецьку і Луганську, а також на південь. Харків зараз не в пріоритеті.
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30.03.2022 14:00 Ответить
Так кажуть
Ворог хотів взяти Київ за два дні та кинувся навтьоки після нищівної поразки. https://www.facebook.com/72.brigade.best?__cft__[0]=AZU9btb5Y1viy66HxcmZDo7cZvxHf-w0OcQWDwTy8XD7Jbkppbj96ewrGR7qL8b0fBKGjQGIa3qXWVSMoEcYLlNpPsxtFs3mIQgD3vMqhxoMoQgLlzC8aRDNCzDjo9MA6X8DX8_VyqmAyC10Uy-sj03JNDADlcymSX1gGj9evlLjHw&__tn__=-]K-R 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відкинула окупантів від столиці на десятки кілометрів ближче до кордону з Білоруссю. Ми влаштували ім пекло у лісах: знищили їхню техніку, солдатів, тіла яких вони й не збираються забирати.
Ми міцно вкопались у нашу землю і стоімо за неї до Перемоги!
Слава Україні.
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30.03.2022 13:47 Ответить
Героям слава !!
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30.03.2022 13:59 Ответить
Так, ще багато ваших покидьків потрібно знищити, щоб почались "прориви" на перемовинах!
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30.03.2022 13:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tRZGzURHaX0 Где хочешь найду и горло перережу
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30.03.2022 13:37 Ответить
https://t.me/generalsvr/782

Дорогие подписчики и гости канала! Считаем необходимым прояснить подоплеку важных событий, которые имели место вчера. Мы уже неоднократно говорили о том, что президент России Владимир Путин благоволит к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. И этих людей в окружении президента не мало, начиная от лучшего друга Путина Юрия Ковальчука и давнего друга Сергея Ролдугина и до председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Помощник президента Владимир Ростиславович Мединский занимает в этой плеяде особое место. Мединский не просто помощник президента, он многие годы облекает мысли Путина в идеологическую форму, и идеологические концепции, сформированные Мединским, и навязываемые российскому общественному сознанию, есть не что иное как трансляция мировоззрения самого Путина.

Владимир Ростиславович действительно является доверенным лицом президента России, и назначение его главой российской делегации на переговорах с Украиной не случайность. Как и не случайность вброс, который сделал вчера Мединский по итогам переговоров.

Путину важно было понять реакцию на тот сценарий окончания войны, когда Россия довольствуется достижением минимальных, а скорее даже мнимых целей, и победу от поражения довольно сложно отличить.

Реакция важна была не только, и не столько, от российского общества, сколько от людей в силовых и политических элитах. О том, кто и как отреагировал на вчерашние заявления Мединского, было доложено президенту в нескольких докладах, и Путин сделав выводы дал отмашку немного отыграть назад по нескольким ключевым моментам, показав, что окончательное решение за ним и оно ещё не принято.

Разочарование- было вчера основной эмоцией на заявления Мединского в окружении президента, а разочаровывать окружение Путин не любит, он прекрасно понимает чем общее разочарование ему грозит. И в свете этого понимания, можно, к сожалению, констатировать, что война пока не закончена, поиск вариантов продолжается.
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30.03.2022 13:37 Ответить
Значит наше разочарование подобными предложениями с нашей стороны нашу власть не интересует, как я понимаю. Главное что ***** там себе думает.
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30.03.2022 13:43 Ответить
Для кацапів чим триваліша-тим краще. Не ясно чим думають наші,погодившись сідати за стіл з орками. Захід затормозив з санкціями саме через перемовини. Багато чого стається. Через нашу тупість. Героїзм на фронті нівелюється дебілами в тилу.
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30.03.2022 13:38 Ответить
Україна виглядає на цих перемовинах, як сторона просящая милости . Зебіли, бл
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30.03.2022 13:38 Ответить
А ты посмотри наш "телемарахфон". Там круглосуточно мотают одно и тоже. Рашисты обстреляли, разрушили, окружили, захватили, мародерствуют, насилуют, убивают, беженцы и тд.

Хотя бы риторику бы уже сменили, ипанаты.

Чуть ли блиять уже не капитуляция!!!
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30.03.2022 13:50 Ответить
каци перші захотіли перемовин. змінюй вже методичку.
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30.03.2022 13:55 Ответить
Ну да - теперь Украина отвечает за базара орки ничего не должны)))
А вы чё думали?Вы минск-то рано позабыли!
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30.03.2022 13:38 Ответить
Письков, а кто твои враги? Дочь в Европе, деньги в офшорах, в стране которой проживаешь - грабите народ, наживаясь на обманутых и запуганных.. Кто тебе писька тараканья враг?
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30.03.2022 13:38 Ответить
лизенька вроде в мааскве сидит
жалуется что не может попасть в европу
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30.03.2022 13:54 Ответить
Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти - это о ком говорит письков? об агрохимии-прохвессионале?
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30.03.2022 13:41 Ответить
Ну да. Они же целый МЕСЯЦ в трускавце курсы проходили, помните. И даже дипломы есть ))
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30.03.2022 13:47 Ответить
цілюща трускавецька вода
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30.03.2022 13:51 Ответить
Не бачимо якихось проривів на перемовинах у Стамбулі, попереду дуже тривала робота, - Пєсков
...у Гаазькому Трибуналі.
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30.03.2022 13:42 Ответить
Ірландія видворила з країни чотирьох російських шпигунів.Джерело:https://www.thetimes.co.uk/
Про таке рішення Міністерство закордонних справ повідомило вчора вдень https://www.thetimes.co.uk/article/russian-ambassador-to-ireland-could-be-expelled-but-only-if-eu-decides-together-7bxzvwkbm посла Росії в Ірландії Юрія Філатова . Йому повідомили, що діяльність чиновників не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної діяльності.
Тим часом Бельгія вигнала 21 російського дипломата звинувачених у шпигунстві,Нідерланди-17 та Чехія вислала одного.
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30.03.2022 13:43 Ответить
Перший раз задоволений відповіддю цього покидька. Адже та зрад, яку арахнофобії з падляками вчора видавали за "успіх", не пройшла.
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30.03.2022 13:43 Ответить
Треба щоб їх війна була для них ні в чому виграшем, а нам в чомусь виграшем, а ще краще в повній деокупації Донбасу та Криму.
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30.03.2022 13:43 Ответить
Слушая этот "унитазный ершик" весь его треп можно смело разворачивать на 180 градусов и делить на два. Из всего что это чучело изрекло ни слова правды, дин ****...ж, треп и словоблудие!!! Пусть вещает свои оркам, там его слушают открыв рот!!!
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30.03.2022 13:44 Ответить
Проривів не бачать ні на фронті ні в своїй капітуляції! ДИБІЛИ ***! Все буде Україна!!!
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30.03.2022 13:45 Ответить
Это для тех крикунов, которые вчера на пену исподили после переговоров, НИХЕРА они не согласятся, они блеать 8 лет рассказывали, что Киев за 3 дня возьмут, они ехали с парадной формой и чуть ли не с Газмановым в 3 эшелоне, а им тут таких пиндюлей наваляли, с их армии весь мир ржОт, их везеде пинают, путю называют - мясником и убийцей, ни на какие условия они не согласятся, тут будет заруба до - кто первый упадет. А это будем точно не мы, с такой армией и людьми.
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30.03.2022 13:46 Ответить
иногда думаю... а нужны ли в таком формате отакие переговоры?
стрелять не перестают... бомбить не перестают...что-то требовать-*******ться не перестают... угрожать не перестают....брехать и манипулировать не перестают... только нервируют...
тем более и переговорщики как бы... мягко сказать никакие не опытные...
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30.03.2022 13:46 Ответить
ну Агрохімії за щось треба орден давати ? за словами піськова він там головний професіонал .
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30.03.2022 14:01 Ответить
Суто для того, шоб на світовій арені постійно показувати прагнення України до миру й демонстрації кацапстану як агресора...
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30.03.2022 14:06 Ответить
згоден... але до миру не за будь якою ціною... тобто...не принижувати перемог нашої Армії і не нарушати Конституцію України, намагаючись викреслити з неї те, що не подобається сукєрашкє
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30.03.2022 14:12 Ответить
Влада чітко сказала - робота ЗСУ по знищенню окупантів та звільненню окупованих територій є пріоритетною й жодним чином не повязана з будь-якими переотворами...
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30.03.2022 14:31 Ответить
Переговорами...
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30.03.2022 14:32 Ответить
І не побачиш поки не з"ї....сь з України!
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30.03.2022 13:46 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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30.03.2022 13:48 Ответить
Абсолютно погоджуюся з туалетним йоржиком, підорашка років 100 буде виплачувати репарації та контрибуції, а поки ми продовжимо курс на повну демілітаризацію підорашки, я думаю ще за 2-3 місяці вони будуть на тачанках кататися
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30.03.2022 13:49 Ответить
із Торстянця щось кацапське на базі мтлб сімволично
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30.03.2022 13:52 Ответить
Се добре, бо ЗСУ мають працювати якнайдовше, допоки клован не підписав капітуляціі та знову не заборонив стріляти, бо під Києвом кацапів уже випускають з неминучого котла.
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30.03.2022 13:53 Ответить
аж на ДВРЗ чути як їх "випускають"...
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30.03.2022 15:45 Ответить
Залежить від того, що саме там чути. Якщо чутно вибухи, значить снаряди летять з кацапського боку. І навпаки, якщо чути постріли.
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30.03.2022 16:04 Ответить
не вибухи..
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30.03.2022 17:04 Ответить
Клованів дуже легко ловити на брехні. На ДВРЗ не чутно пострілів з правого берега, бо гори заважають.
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30.03.2022 17:22 Ответить
дерне опудало, приїдь сюди та послухай, а ще краще - на карту подивись.. гори.. дурне...
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30.03.2022 17:54 Ответить
Іншими словами, клован ніколи не був на ДВРЗ.
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30.03.2022 18:31 Ответить
я це вже зрозумів, а хіба в Києві ти клованіще хоча б було?
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30.03.2022 18:42 Ответить
Не зрозумів, якщо питаєш.
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30.03.2022 19:21 Ответить
профілю 25 днів - звідки ж розум?.. ДВРЗ-Братиславська-Степана Бандери-Богатирська... де тут гори? чи тебе з ДВРЗ на Троещину через Печерськ та Подол таксист віз? То ти ЛОШАРА!
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30.03.2022 19:52 Ответить
Гори на правому березі, кловане. Тому ти не можеш чути пострілів з північного заходу. А коли біля тебе справді почнуть стріляти, ти на слух знатимеш калібр, напрям і відстань.
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30.03.2022 21:48 Ответить
де такі дурні в Україні беруться? Де я казав біля мене? Казав же собі, не спілкуйся з бовдурами... І знову те саме.. Якщо є сумніви, що на ДВРЗ добре чути - підніми сраку, сядь на городську електричку, деб ти не було , приїдь на ст. Дарниця і послухай.. більше нема сенсу з тобою спілкуватися - бо зевіборці такі упороті довбні що страх...
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30.03.2022 23:49 Ответить
Просьби, мольби і незмістовні вигуки розгляду не підлягають. Якби клованові було добре чути, то він би знав що, куди і звідки стріляє.
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31.03.2022 00:40 Ответить
я бачу слово клован тобі смакує, то набий татуху собі на лобі з цим словом.. ти ж щирий прихильник серіалів Скоти та Слуга урода..
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02.04.2022 00:33 Ответить
прорив буде, коли повісять ***** на башні крємля.
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30.03.2022 13:56 Ответить
А я говорил, что вывод войск и отход на 2302 РФ не решится проводить, это де-факто провал их наступления и поражение, даже с учётом того, что им удается удержать Крым и ОРДЛО.
Значит всё решится на поле боя. Зрадофилам - расслабиться и сходить покакать.
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30.03.2022 13:57 Ответить
Перемови зараз ідуть в Маріуполі і Чернігові, Ізюмі і в Херсонській області, в Київській і Луганській області. Тільки там вирішиться все.
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30.03.2022 14:00 Ответить
Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати і класти на ... Джерело:

Ну так , класти - це добре . От тільки ненадовго, бо застудити можна
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30.03.2022 14:01 Ответить
От вірно ж каже, що "попереду дуже тривала робота" по знищенню кацапів
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30.03.2022 14:07 Ответить
Песьков, заберите для начала своих орков - трупаков из нашей земли ,
а про емоции потом поговорим потом , после последнего кацапа , который здохнет на нашей земле !

И ещё , никто об этом не говорит , а это главное , почему кацапы пошли
на переговоры - на рассее в апреле начинается весенний призов ,
которых они спустят , как цуцыков , на Украину 😡
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30.03.2022 14:10 Ответить
Когда в ваших лбах будут прорывы - тогда и увидите.
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30.03.2022 14:13 Ответить
ЗСУ "еще ждет очень продолжительная работа"
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30.03.2022 14:13 Ответить
Піськов 10 махов накуй
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30.03.2022 14:15 Ответить
пєсков мені нагадує покидька,від якого тхне на кілометр,а він ллє на себе французькі парфуми
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30.03.2022 14:22 Ответить
Позиція української сторони добре відома, вона логічна, (звільнення всіх окупованих рашистом українських територій)вона має дуже міцну міжнародну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо рашистам .навіть до тих пір поки вони від своїх рашистських емоцій здохнуть
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30.03.2022 14:24 Ответить
Почали так звану денацифікації України, а отримали дефатизацію орків на планеті Земля!
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30.03.2022 15:26 Ответить
Нас чекає тривала робота байрактарів.
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30.03.2022 15:28 Ответить
А жопа выдержит?
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30.03.2022 15:30 Ответить
Здохни русская ****, всем по *** что ты там думаешь гавно вонючее
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30.03.2022 16:21 Ответить
Зеленский послушай шо народ говорит!
Полная и безоговорочная "КАПИТУЛЯЦИЯ" раши(параши)!
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30.03.2022 16:32 Ответить
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30.03.2022 17:20 Ответить
 
 