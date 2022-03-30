Не видим каких-либо прорывов на переговорах в Стамбуле, впереди очень продолжительная работа, - Песков

В Кремле по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле назвали положительным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но вообще не считают результаты встречи прорывными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Положительно то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого достичь", - сказал он журналистам.

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то очень многообещающего, каких-то прорывов", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "еще ждет очень продолжительная работа".

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По просьбе одного из российских журналистов прокомментировать экспертное мнение об отсутствии необходимости вести переговоры "когда на календаре боевых действий Сталинград", Песков сказал: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".

"А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, надо им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, у нее очень прочная подоплека, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим врагам", – сказал Песков.