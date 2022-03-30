В Киеве загрязнение воздуха в 9 раз больше нормы - из-за пожаров и обстрелов. ФОТО

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, в воздухе пахнет гарью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают местные жители, Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, а также свидетельствуют данные сервиса IQAir и saveecobot.

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"30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено".

По данным saveecobot, в Украине сейчас зафиксировано большое количество пожаров.

Горит также и в Киевской области, в частности, к северу и западу от столицы. Ветер дует в сторону Киева.

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Напомним, еще 24 марта Киев оказался на 8 строчке рейтинга городов с самым грязным воздухом – концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 13 раз превышала норму, рекомендованную ВОЗ.

21 марта сообщалось, что взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве – концентрация загрязняющих веществ в некоторых районах в 12 раз превышала норму.

19 марта концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышала норму, рекомендованную ВОЗ. По загрязненности воздуха Киев оказался на первом месте в мире, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш).