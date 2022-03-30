РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8701 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 824 6

В Киеве загрязнение воздуха в 9 раз больше нормы - из-за пожаров и обстрелов. ФОТО

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, в воздухе пахнет гарью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают местные жители, Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, а также свидетельствуют данные сервиса IQAir и saveecobot.

Читайте также: Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.

"30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено".

В Киеве загрязнение воздуха в 9 раз больше нормы - из-за пожаров и обстрелов 01

По данным saveecobot, в Украине сейчас зафиксировано большое количество пожаров.

В Киеве загрязнение воздуха в 9 раз больше нормы - из-за пожаров и обстрелов 02

Горит также и в Киевской области, в частности, к северу и западу от столицы. Ветер дует в сторону Киева.

Читайте также: Захватчики разрушили в Киеве три сотни зданий, погибли почти 300 человек, - Кличко

Напомним, еще 24 марта Киев оказался на 8 строчке рейтинга городов с самым грязным воздухом – концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 13 раз превышала норму, рекомендованную ВОЗ.

21 марта сообщалось, что взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве – концентрация загрязняющих веществ в некоторых районах в 12 раз превышала норму.

19 марта концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышала норму, рекомендованную ВОЗ. По загрязненности воздуха Киев оказался на первом месте в мире, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш).

Автор: 

воздух (173) Киев (25466) пожар (5930) экология (1607)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всРусью пахнет..
показать весь комментарий
30.03.2022 13:48 Ответить
повій вітер з України...
показать весь комментарий
30.03.2022 13:53 Ответить
Рашистскими ГНИДАМИ разрушены города, пилять!!! До чого тут забруднення Києва?!?!?!?
показать весь комментарий
30.03.2022 13:57 Ответить
В Киеве много людей, в т.ч. тех, кто эвакуирован из разрушенных городов. Полезно знать, что воздух сейчас опасный, по возможности - не выходите на улицу.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:01 Ответить
 
 