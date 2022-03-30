Объединенная еврейская община Украины опровергла фейк Минобороны РФ: "Информация об использовании синагог в Умани военными не соответствует действительности"
В среду, 30 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что якобы "еврейские объекты в Умани используются "украинскими националистами". Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) заявляет, что все синагоги и еврейские объекты используются исключительно по назначению для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению.
Об этом говорится в заявлении ОЕОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Даже исходя из фото, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты и в ней никто не находится. Фонд имени Раби Нахмана в Умани подтверждает, что указанная в заявлении синагога, вторая по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и после того момента не использовалась", - добавили в ОЕОУ.
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ВСЕ НОРМАЛЬНО?
НЕ МОЖНА СВАРИТИСЯ З РАШКОЮ?
НУ-НУ...
В арміі найвища бойова готівність.
На превеликий жаль новини Украіни взагалі і новини з Умані відійшли на другий план. В кожного своя війна.
За словами речника МЗС, посольство України зараз вживає заходів для інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту.
Як відомо, у вівторок, 29 березня, в Ізраїлі вчинили третій за тиждень теракт. В результаті загинули 5 людей. Поліції вдалося ліквідувати стрільця. Трагічний інцидент стався близько восьмої години вечора.
Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю доручив https://www.slovoidilo.ua/2022/03/22/novyna/polityka/premyer-izrayilyu-doruchyv-pidhotuvaty-mozhlyvyj-vizyt-kyyeva-zmi підготувати можливий візит до Києва . А ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль https://www.slovoidilo.ua/2022/03/23/novyna/polityka/izrayil-zaboronyv-prodavaty-********-shpyhunske-pz-poboyuyuchys-reakcziyi-rosiyi-zmi заборонив продавати Україні шпигунське програмне забезпечення, побоюючись реакції росії. https://www.slovoidilo.ua/2022/03/30/novyna/suspilstvo/terakt-izrayili-mzs-pidtverdylo-zahybel-dvox-***********
З цим, якби воно не було важко, проблем я не бачу.
Проблему я бачу в іншому.
Що робити з ващою суцільною недовірою до людей, які бажають вам добра і з вашими темними селюковськими забобонами
30 років сиділи на пеньку та лагідно спостерігали як хижа тварина гострить пазури на ваш дім, а коли ця тварина таки стрибнула, то знов по довговічній звичці шукаете ворога не там, де він е, а там де ви звикли його бачити.
Кажу ще раз. Невідомо хто вам більший ворог - людожер Путін з його бандою чи ваші темні сільскі забобони.
З чим ви в Европу прямуете? З цим?
А вы впевнені що з цим смердючим середньовічним мотлохом вы там потрібні?
Які претензіі до мене...? Які образи?
Я як то дзеркало, відзеркалюю того, хто до мене заглядае і до мене промовляе. То ви самі на себе образились, тому що почули то, чого чути би зовсім не бажали.
На що вы натякаете? На погроми?
I з такою мріею ви прямуете до Европи, до цивілізаціі, до світу людей?
От я й ще раз питаю, а ви цілком впевнені що в світі людей вас чекають з тою смердючою торбою за плечима, з тими хижими мріями?
А мені здаеться, що ні.
З такими прагненнями вам місце не в Европі, а в "Малороссийской губернии Российской Империи"
Ага. Это как оборотни собираются в серебряных рудниках.
За кожним терактом в Світі стирчать роги кацапа. А Ізраільтяни, ще й допомагають там поцам.
Точно то же заявляли и о родильных отделениях в больницах и о школах. Скоро начнут бомбить.
А по поводу, где Бужанский, отвечу, помогает нам гуманитарку доставлять из Кракова в Днепр. с костылями ходит в облраду Днепра. поставил бронежилеты для нашим бойцов ...не убежал, в отличии от провокаторов, не ушел в теплые края.. так что, провокатор, закрой пасть и жди нашей победы...