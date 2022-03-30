Объединенная еврейская община Украины опровергла фейк Минобороны РФ: "Информация об использовании синагог в Умани военными не соответствует действительности"

В среду, 30 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что якобы "еврейские объекты в Умани используются "украинскими националистами". Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) заявляет, что все синагоги и еврейские объекты используются исключительно по назначению для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению.

Об этом говорится в заявлении ОЕОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Даже исходя из фото, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты и в ней никто не находится. Фонд имени Раби Нахмана в Умани подтверждает, что указанная в заявлении синагога, вторая по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и после того момента не использовалась", - добавили в ОЕОУ.

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