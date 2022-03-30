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Новости Война
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Российские войска уже вторые сутки отходят из Киевщины, на Черниговщине значительного выхода не наблюдается, - Арестович

арестович

Войска Российской Федерации в течении последних нескольких суток уходят из Киевской области.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Киевщины они действительно отходили эти сутки, даже вторые уже сутки, по сути", - проинформировал Арестович, выразив мнение, что, несмотря на это, враг будет продолжать сохранять в Киевской области определенную часть сил.

Читайте также: Войска РФ отходят с киевского направления с боем, - Арестович

В то же время, советник руководителя ОП сообщил, что пока не наблюдается значительного выхода войск из Черниговской области.

Автор: 

армия РФ (18994) Киевская область (4111) Черниговщина (1485) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+15
выключите эту Люсю нахер !!!
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!
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30.03.2022 14:17
+11
на выходе бы этих мародеров *******
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30.03.2022 14:18
+6
Люсі, йди в дупу, пустобріх...
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30.03.2022 14:20
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То окапываются, то отходят.
То контрнаступ, то держим оборону.
В Харькове вышли уже к границе.
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30.03.2022 14:47 Ответить
выключите эту Люсю нахер !!!
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!
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30.03.2022 14:17 Ответить
Лєвітан блін. доморощений
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30.03.2022 17:22 Ответить
на выходе бы этих мародеров *******
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30.03.2022 14:18 Ответить
а до зєлі дофіга давали зброї?
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30.03.2022 14:26 Ответить
тобто проблема таки не у зєлі, а комплексна?
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30.03.2022 14:38 Ответить
і розумна людина у цій час радить міняти один продукт системи на інший?
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30.03.2022 14:50 Ответить
Меркель и остальные ************* взростили монстра пострашнее Гитлера ,и даже сейчас плюют на человеческие ценности , прикрывая страну ТЕРРОРИСТКУ № 1 ‼️шольц не обвиняет и даже жалеет русских мальчиков !
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30.03.2022 14:48 Ответить
Може досить захід прохати? що заважає купити десь на сході? взяти кридит в тієй ж європи заключити договір з якоюсь страною яка не має впливу раши, ш це питання місяця не більше
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30.03.2022 14:51 Ответить
Люсі, йди в дупу, пустобріх...
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30.03.2022 14:20 Ответить
Люсьене верить -себя не уважать ! Хамелион
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30.03.2022 14:50 Ответить
Ну як це не спостерігається вихід з Чернігівської області???!!! Не вірна постановка питання! Ще й як спостерігається. Мій знайомий розповідає,що 200-х кацапів з Чернігівщини проблема не те що вивезти,але й поховати. А сонечко пригріває...
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30.03.2022 14:23 Ответить
вовкам теж треба їсти.
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30.03.2022 14:25 Ответить
Вихід спостерігається зо всіх областей. Не такий масовий, як хотілося б. Але потроху відходять, курви, в країну мрій
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30.03.2022 14:39 Ответить
А Арестович допомагав награбоване складати у бмп російським карателям?
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30.03.2022 14:38 Ответить
Давать им спокойно выходить с техникой, просто так, чтобы потом они с этой же техникой и этими же людьми опять организовали фронт - это как-то странно, согласитесь. Или только я так считаю?
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30.03.2022 14:48 Ответить
Нахрена он повязку одел? Воюет где то?
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30.03.2022 14:51 Ответить
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30.03.2022 14:57 Ответить
это его ранило - кров хлешет без неё...
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30.03.2022 15:32 Ответить
А точкой У звездануть ?
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30.03.2022 14:52 Ответить
орки залижут раны и снова полезут
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30.03.2022 14:57 Ответить
Если они и отходят, то только потому, что их пинками ЗСУ гонит. Но расслабляться нельзя, и убирать войска из под Киева - тоже. Увидят слабину - опять полезут.
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30.03.2022 15:02 Ответить
Они наверное не только оставили свои войска ,для сковываемся действий украинской армии,но и в намерении вернуться …если им после перегруппировки удасться захватить Донбасс,там закрепиться,возобновить силы,а там будет видно ..можно и вернуться для новой попытке штурма Киева.
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30.03.2022 15:56 Ответить
 
 