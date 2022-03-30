Российские войска уже вторые сутки отходят из Киевщины, на Черниговщине значительного выхода не наблюдается, - Арестович

Войска Российской Федерации в течении последних нескольких суток уходят из Киевской области.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Киевщины они действительно отходили эти сутки, даже вторые уже сутки, по сути", - проинформировал Арестович, выразив мнение, что, несмотря на это, враг будет продолжать сохранять в Киевской области определенную часть сил.

Читайте также: Войска РФ отходят с киевского направления с боем, - Арестович

В то же время, советник руководителя ОП сообщил, что пока не наблюдается значительного выхода войск из Черниговской области.