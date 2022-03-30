Российские войска уже вторые сутки отходят из Киевщины, на Черниговщине значительного выхода не наблюдается, - Арестович
Войска Российской Федерации в течении последних нескольких суток уходят из Киевской области.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С Киевщины они действительно отходили эти сутки, даже вторые уже сутки, по сути", - проинформировал Арестович, выразив мнение, что, несмотря на это, враг будет продолжать сохранять в Киевской области определенную часть сил.
В то же время, советник руководителя ОП сообщил, что пока не наблюдается значительного выхода войск из Черниговской области.
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+15 Николай #505172
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То контрнаступ, то держим оборону.
В Харькове вышли уже к границе.
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!