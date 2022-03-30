На первых переговорах россияне передали украинской делегации договор о капитуляции. Я берегу его для музея нашей победы, - Арахамия

Глава украинской переговорной делегации, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сохранил первоначальные позиции и договор о капитуляции, который российская делегация привезла на переговоры.

Об этом он рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", – сказал он.

Арахамия отметил, что промежуточные результаты переговоров оптимистичны. Более того, по его словам, представители стран-гарантов говорят, что выполнена большая работа и украинская делегация крута.

"И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы. Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучше позиции. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево", – добавил глава украинской делегации.

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