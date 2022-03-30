РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 903 87

На первых переговорах россияне передали украинской делегации договор о капитуляции. Я берегу его для музея нашей победы, - Арахамия

арахамия

Глава украинской переговорной делегации, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сохранил первоначальные позиции и договор о капитуляции, который российская делегация привезла на переговоры.

Об этом он рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", – сказал он.

Арахамия отметил, что промежуточные результаты переговоров оптимистичны. Более того, по его словам, представители стран-гарантов говорят, что выполнена большая работа и украинская делегация крута.

"И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы. Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучше позиции. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево", – добавил глава украинской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам очень близка концепция "укрепленного нейтралитета", - Арахамия

Автор: 

Арахамия (988) переговоры с Россией (938)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Агрохімія, яке відношення ти маєш до майбутньої Перемоги Українського Народу?
Поясни!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25
+26
Дбайливо зберігає надії на капітуляцію, агрохімія абхазьська...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24
+24
Обнародовать документ, что ты его под подушку спрятал
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
руССкая народная сказка..
показать весь комментарий
30.03.2022 14:23 Ответить
Мені якось до дупи кацапські умови. А от умови України - ні. І це мудилово яке вчора запропонували Арахамія, Подоляк і Чалий (не патріот) не подобається не лише мені, але й більшості українців. Тому не варто Арахамії хвалитися "успіхами", яких немає.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:30 Ответить
Тихонечко.. мне тоже не особо нравится.. но власть имеет сейчас абсолютный карт-бланш и абсолютную поддержку, причём поддержку и мира.. думаю всё хорошо будет..победа будет в итоге и по сути будет за нами...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:38 Ответить
Не влада, а країна, народ, армія. Влада тут на четвертому від сили місці. А народ точно повинен владу контролювати, особливо коли до еї примазалися такі арахамії, які до 2015 року не були навіть українськими громадянами, подоляки і інші єрмаки.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:57 Ответить
та продолжай и не стесняйся.. говори - может и знает только порошенко..
показать весь комментарий
30.03.2022 15:12 Ответить
Предатели и капитулянты ,АРАХАМ И КОМПАШКА ПРЕДЛОЖИЛИ ‼️‼️‼️РАШИСТАМ БЫТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ---. Это Звиздец и венец всему ‼️‼️‼️За .что боролись ???НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС БЫЛ В 2014г - оттяпали Крым и Луганск с Донецком
показать весь комментарий
30.03.2022 16:06 Ответить
Якщо ти не помітив, то зверни увагу. В останніх заявах стосовно переговорів ( більше схожих на змову ) Байден і міністр закордонних справ Великобританії чомусь вже не згадують Зеленського, а тільки народ України. І до речі неоднозначно закликають не дозволити торгувати Україною. Це стосовно "абсолютной поддержки власти ".
показать весь комментарий
30.03.2022 17:50 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·

І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.

Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.

А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".

Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.

З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:42 Ответить
если бы уши каломойского! там кремлевские рога торчат!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:46 Ответить
Дбайливо зберігає надії на капітуляцію, агрохімія абхазьська...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24 Ответить
Обнародовать документ, что ты его под подушку спрятал
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24 Ответить
Главное не подпешите, ze 🤡
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24 Ответить
Агрохімія, яке відношення ти маєш до майбутньої Перемоги Українського Народу?
Поясни!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Яке,ж,воно значиме...Аж,всерається..
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
А,шо в єтої *****, єйо перемога???
показать весь комментарий
30.03.2022 19:16 Ответить
Ти,ще недох?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Чью победу ты считаешь своей , хламидия ?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Что-то дох.......я его сегодня, уже предвыборная компания началась?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Особенно с германии хорошо тебе видно
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
Кармілєц ти наш!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:37 Ответить
Боюся нажилися на всьому що сталося. Щоб хтось жив краще роблять так щоб хтось жив гірше.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:39 Ответить
Ти думаєш ми не працюєм?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:51 Ответить
Судячи з усього, за стільки років нічого не зрозуміли, навіть знаючи все.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:10 Ответить
Ну ти ж судиш "Всё не то." Тому і твої всі вислови можна судить. Тай ще й думаєш що тобі видніше. Звичайний троль у якого є тільки власна точка зору. У ху*ла вона теж є, так?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:32 Ответить
тут твою сраку прикрывают, чтоб ты мог спокойно работать. за это надо платить!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:21 Ответить
зачем вот так сразу в музей? поменять в нем стороны местами и использовать по назначению...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:26 Ответить
Краще б взагалі мовчав
показать весь комментарий
30.03.2022 14:26 Ответить
Навіщо одне його інтерв'ю розбивати на декілька новин на цензорі?
Хто захоче, перейде за посиланням й прочитає оригінал...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
Можна подумати, що це щось неймовірне й неочікуване. Було би більш неймовірним коли би ми одразу передали їм наші умови їхньої капітуляції. Сміливість завжди стримує ворога а бажання домовитись лише запрошує на подальші воєнні дії.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
яйця свої збережи до перемоги бо після таких перемовин можеш випадково загубити ...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
Саме цю капітуляцію перед пуйлом і хоче підписати зелена мавпа.
Всі пункти вимог пуйла до України, готові виконати зелені покидьки.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:28 Ответить
Зеленський не Порошенко, він Мінські 1 і 2 підписувати не буде, я сподіваюсь.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:35 Ответить
Ви спочатку проаналізуйте все що сталося з подій майдану, повністю все, а потім щось говоріть. Дізнаєтеся багато що змінить ваш світогляд.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:44 Ответить
напідписував вже "формули"
показать весь комментарий
30.03.2022 14:48 Ответить
Хуже в 1000 раз предложил рашистам ‼️‼️‼️‼️БЫТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
30.03.2022 16:15 Ответить
Готові за велике бабло
показать весь комментарий
31.03.2022 01:37 Ответить
Поки українці боронять країну із зброєю в руках, незрозуміло хто вирішує її долю на свій розсуд.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:30 Ответить
А чего же вы вчера не передали кацапью наше предложение об их капитуляции? А, Агрохимия?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:30 Ответить
Додік в очело засунути потрібно було тому кацапу від кого отримав!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:31 Ответить
А те що зараз пропонує Арахамія, це не капітуляція? Теж треба зберегти, тільки не для історії, а для суду.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:32 Ответить
Музей перемог зе-команди включає в себе: провал спецоперації по вагнерівцям, знищення вітчизняної ракетної програми, обмін вбивць сотен українців на таксистів, падіння економіки за перший рік роботи, банкрутство майже всіх прибуткових держпідприємництв, крадіжка майже 100 млрд гривень тільки на одних дорогах, знищення боєздатності ЗСУ, повний провал підготовкии до рашистскої інтервенції...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:32 Ответить
Ще всіляке сприяння рашистській інтервенції
показать весь комментарий
31.03.2022 01:39 Ответить
Якась мутна переговорна делегація. Підібрана як для капітуляції
показать весь комментарий
30.03.2022 14:32 Ответить
так воно і є! але замітьте , ні одна політична істота, не підіймає цього питання, питання капітуляції де факто, ні одна!!! по ходу вони всі , готові злити державу!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:36 Ответить
Етот *договор про капитуляцию* после войны прибьем ***** на лоб хорошим гвоздем
показать весь комментарий
30.03.2022 14:33 Ответить
Ага. І себе бережи. Для музею
показать весь комментарий
30.03.2022 14:35 Ответить
НИ ПИРИЖИВАЙТИ ДАРАГИЕ укрАинцы, РАСИЯ НИ НАПАДЁТ ЧЕСТНА ЧЕСТНА, НИ НАГАНЯЙТЕ ИСТЕРИКУ, ЭТИ АМИРИКАНЦЫ ПОСТОЯННО НАГНЕТАЮТ, НИ МОЖИТ БЫТЬ ТАКОГО ЧТОБЫ РАСИЯ НАПАЛА, ИТА ВСЁ УЧЕНИЯ, ЭТИ БИБИСИ И СИЭНЭН ТОЛЬКО ЗА СЕНСАЦИЮ БОРЯТСЯ, НИ НАГНЕТАЙТЕ, ВАЙНЫ НИ БУДИТ, ИТА ПРОСТА УЧЕНИЯ.

фу ***** абхазский переговорщик хуже кацапа...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:36 Ответить
«Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО… Україна не є членом НАТО", - заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб.

це до "ціни" підготовленного "Зе і Ко" оновленого "Будапештского меморандума"

до речі, хтось пам'ятає чи були якісь телефонні розмови із західними політиками с Зе, крім ранішь запланованих, після того, як Зе висунув сша вимогу вивести з-під санкції абрамовича?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:37 Ответить
Там в Сухумском питомнике точно все клетки проверили?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:40 Ответить
Капитуляция это - полный вывод войск с территории Украины включая Крым и Донбасс, прекращение планирования войны против Украины, признание неправомерности своих действий, выплата репараций Украине в полном объеме. Отказ от навязывания Украине своих условий.

Вот так выглядит договор о капитуляции - Архимия, а то что ты сейчас втюхиваешь народу Украины, это даже не договор, а какая то дешевая прокладка между нескольких этапов одной войны.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:41 Ответить
Вірити йому... Хламідія, воно ж, як обізяна з гранатою.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:41 Ответить
https://twitter.com/i/status/1509133934742884359 https://twitter.com/i/status/1509133934742884359
показать весь комментарий
30.03.2022 14:46 Ответить
3,14дор, сливает Украину. Это капитуляция Украины. Что можно ждать от мрази, которая утверждала, что "войны не будет и хватит раскачивать лодку".
показать весь комментарий
30.03.2022 14:47 Ответить
Почему ты в польше, а не тут?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:34 Ответить
У тебе яка інвалідність?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:35 Ответить
Мені здається шо росія собі щось виторгувала на переговорах обмін на виведення військ від Києва.

Так кацапів мочили під киевом, але наприклад у Великій димерці вони себе доволі комфортно почували, а їдуть зараз на росію за словами місцевих жителів на крадених з територіі димерки машинах і вантажівках, забитих речами, побутовою технікою, мотоциклами і навіть квадроциклами димерчан.
Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.

Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????

Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
показать весь комментарий
30.03.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 16:26 Ответить
Арахамія, вали в свою Абхазію і там здавай кацабам її в оренду хоть і на 200 років. А Український Крим не смій віддавати кацабні.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:50 Ответить
Агрохімія, нах.й в абхазію
показать весь комментарий
30.03.2022 14:54 Ответить
А то что ты предложил не капитуляция?Это можно было обсуждать до войны.
И да что там теперь Украина должна? - Договор в студию!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:56 Ответить
"эта у нас щас не капитуляция, а ота капитуляция шо у меня, ото капитуляция, но оту капитуляцию я вам щас не покажу, потому шо она похожа на эту капитуляцию"
показать весь комментарий
30.03.2022 15:03 Ответить
Абрахамія мав би застрелитись, після того що звинувативав американців про вторгнення рашистів
показать весь комментарий
30.03.2022 15:08 Ответить
На третіх перемовинах вже інфузорія передала план капітуляції України цапам.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:08 Ответить
Охерамію - додому в Обхезію!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:14 Ответить
А на других ******* передав свою …
показать весь комментарий
30.03.2022 15:27 Ответить
Заберіть у нього наркоту, він в неадекватні!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:36 Ответить
Про Крим московія не хоче навіть згадувати. (те що анексований і ніким не визнаний. Конституція України-вступ у НАТО. І такі як арвхвмія і іже з ним починають щось заговорюватися. Україна вже була в статусі позаблоковості-маємо результат. І що знову граблями в чоло-(якесь арахамія прирікає українців через якийсь десяток років) знову воювати з зміцнілою московією ? А воно за той час накраде і "втікне."
показать весь комментарий
30.03.2022 15:46 Ответить
а що ти зробило для перемоги?собака труслива.чмо зелене..поїхати трусливо заглянути в очі рашичстам а потім піаритись перед мікрофоном?гнида ти.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:47 Ответить
Ну він не втік першим рейсом,для його партії то вже герой.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:23 Ответить
Надо готовится к затяжной войне. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантів будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:58 Ответить
отказ от нато преподносится как великая конфетка. ни учений ни сотрудничества с ними, в обмен на будапештский меморандум. эти небритые морды это враги, и почитайте конституцию наконец, какой нейтральный статус нах
показать весь комментарий
30.03.2022 17:02 Ответить
Пі...дец, бідна історія України з такими діячами як агрохімія...
показать весь комментарий
30.03.2022 17:06 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 17:18 Ответить
Це тільки проект української сторони.

А так, як я суджу по російським пропагандистським передачам, путін хоче визнання Україною криму і донбасу за росією, і щоб захвачені українські південні землі росія залишила собі.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:36 Ответить
Росія хоче свої 4 хотєлкі.

Уераїна хоче відновлення своїх кордонів до міжнародно признаних кордонів україни.

Компроміс - це відновлення кордонів України до меж на 23 лютого.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:38 Ответить
Угу, по ************* кацапов оно и видно, как армия "деморализована"

А вот за срыв операции по наймитам отвечать придется, это да.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:50 Ответить
 
 