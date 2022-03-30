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Новости Война
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Оккупанты ранили в Лисичанске целую семью, двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, вероятно, им грозит ампутация нижних конечностей, - Гайдай

В Лисичанске россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Луганщины отметил, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска, который враг нанес около 10:00, были ранены четыре члена семьи.

"Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Намного более тяжелая ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечников и сосудисто-нервных пучков. У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения с размножением обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь" , – сообщил Гайдай.

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Топ комментарии
+7
Орки, будьте ви всі, з вашими нащадками до останнього коліна прокляті Богом!
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30.03.2022 14:51
+6
ну не можуть дитячи смерті і каліцтва зостатися без покарання для ворога...
кожна сльозка має повернутися в рашку прокляттями, повінями, пожежами, голодом і чумою...
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30.03.2022 14:57
+2
Жах,і в тому що де політичні питання то по 100 коментарів,а де про діток скалічених то одиниці,співчуття родинам
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30.03.2022 15:01
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Орки, будьте ви всі, з вашими нащадками до останнього коліна прокляті Богом!
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30.03.2022 14:51 Ответить
😭😭😭
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30.03.2022 14:55 Ответить
ну не можуть дитячи смерті і каліцтва зостатися без покарання для ворога...
кожна сльозка має повернутися в рашку прокляттями, повінями, пожежами, голодом і чумою...
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30.03.2022 14:57 Ответить
Жах,і в тому що де політичні питання то по 100 коментарів,а де про діток скалічених то одиниці,співчуття родинам
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30.03.2022 15:01 Ответить
А про що тут писати? Що коментувати? Чи ви думаєте їхні родини зараз читають новини?
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30.03.2022 15:04 Ответить
Щирі співчуття цим нещасним....Арахамію з Чалим в ту лікарню,хай подивляться на цих бідних дітей...Може що небудь дійде?
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30.03.2022 15:23 Ответить
І не сподівайтесь. У них інше завдання. Встигнути виконати хотілки фуйла. Вода в крим, позаблоковий статус і т.п., Видати держзраду за зЕперемогу.
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30.03.2022 15:39 Ответить
Русские твари, запомните, при любой возможности будем вам мстить!
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30.03.2022 15:26 Ответить
Боже, поможи
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30.03.2022 15:40 Ответить
хай сюди приїдуть вчорашні ситі переговорники.хай подивляться шакали трусливі.і роблять висновки.скоти-треба спочатку отримати перемогу.а не сидіть і шамкотіть за столом переговорів.
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30.03.2022 15:43 Ответить
Это ребята, и наша вина. Мы терпим успокаивающие мантры от Кима и Люси, о том как всё отлично, мы побеждаем. А потом как гром, приходят известия о городах, которые под орками, в которых людей убивают, насилуют или насильно выселяют в Мордор.
Скажите, а почему мы не проводим эвакуацию тех городов, которые под угрозой захвата или обстрела? Лучше этих людей хоронить или оперировать бесконечно?
Скажете куда их всех девать? У нас на западной в сёлах тысячи хат пустует и куча мужиков, которые играют в зарницу, по другому не скажу. Нахуа в селе на Прикарпатье блокпосты? Что там стратегического? Эти люди и должны помогать с обустройством переселенцев.
Когда мы наконец примем тот факт, что эта война не о жизни в оккупации, а о смерти украинского народа, как такового!
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30.03.2022 16:02 Ответить
 
 