Оккупанты ранили в Лисичанске целую семью, двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, вероятно, им грозит ампутация нижних конечностей, - Гайдай
В Лисичанске россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Луганщины отметил, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска, который враг нанес около 10:00, были ранены четыре члена семьи.
"Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Намного более тяжелая ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечников и сосудисто-нервных пучков. У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения с размножением обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь" , – сообщил Гайдай.
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кожна сльозка має повернутися в рашку прокляттями, повінями, пожежами, голодом і чумою...
Скажите, а почему мы не проводим эвакуацию тех городов, которые под угрозой захвата или обстрела? Лучше этих людей хоронить или оперировать бесконечно?
Скажете куда их всех девать? У нас на западной в сёлах тысячи хат пустует и куча мужиков, которые играют в зарницу, по другому не скажу. Нахуа в селе на Прикарпатье блокпосты? Что там стратегического? Эти люди и должны помогать с обустройством переселенцев.
Когда мы наконец примем тот факт, что эта война не о жизни в оккупации, а о смерти украинского народа, как такового!