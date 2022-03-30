Оккупанты ранили в Лисичанске целую семью, двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, вероятно, им грозит ампутация нижних конечностей, - Гайдай

В Лисичанске россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Луганщины отметил, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска, который враг нанес около 10:00, были ранены четыре члена семьи.

"Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Намного более тяжелая ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечников и сосудисто-нервных пучков. У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения с размножением обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь" , – сообщил Гайдай.

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